Tajemství voňavého prádla: kompletní průvodce očistou vaší pračky

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  14:00
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Praha 4. září 2026 (PROTEXT) - Otevřete dvířka pračky, těšíte se na omamnou vůni čerstvě vypraného prádla, ale místo toho vás praští do nosu nepříjemný zápach. Zní vám to povědomě? Pračka sice zbavuje nečistot naše oblečení, ale sama se bohužel nevyčistí. Než ale začnete volat opraváře, je dobré pochopit, co se uvnitř spotřebiče vlastně děje. Zjistěte, jakých chyb se při praní dopouštíte, jak pračku vyčistit a jak vám můžou moderní technologie její údržbu usnadnit.

Kde se bere zápach?

Příčinou nepříjemného odéru je ve většině případů kombinace tří faktorů, které můžeme svými návyky při praní ovlivnit:

1. praní při nízkých teplotách    
Ekologické a rychlé programy na 30 nebo 40 °C jsou šetrné k oblečení i spotřebě elektřiny. Při nízkých teplotách se však nemusí odstranit všechny bakterie a nečistoty, které se do pračky dostávají spolu s prádlem.

2. Nadměrné dávkování pracích prostředků  
Zbytky pracích gelů a aviváže, které se během praní dostatečně neodplaví, se můžou usazovat uvnitř pračky. Vzniká tak mazlavá vrstva usazenin, která vytváří prostředí vhodné k množení bakterií.

3. Zadržovaná vlhkost  
Pokud ihned po vyndání prádla zaklapnete dvířka, vytvoříte v bubnu dokonalý skleník. Vlhko, tma a teplo jsou přesně to, co plísně k životu potřebují.

Když je čas pračku vyčistit

Pokud už se zápach objevil, je čas vykasat si rukávy a pustit se do čištění. Zaměřte se především na tři kritická místa. Prvním je gumové těsnění dvířek. V jeho záhybech často zůstává voda a zachycují se zde vlasy, prach i drobné předměty. Těsnění proto pečlivě vytřete hadříkem namočeným v octové vodě a tím jej důkladně vydezinfikujete.

Nezapomeňte ani na filtr pračky ukrytý v její spodní části. Měl by se čistit alespoň jednou za čtvrt roku, jinak se v něm mohou hromadit nečistoty. Nejvíce práce obvykle dá čištění zásuvky na prací prostředek. Zaschlý prášek a vrstvy ztvrdlé aviváže v těžko dostupných záhybech často vyžadují horkou vodu, starý zubní kartáček a spoustu trpělivosti.

Nechte dřinu na technologiích

Pravidelné ruční čištění pračky není právě oblíbená činnost. Moderní spotřebiče však můžou část údržby výrazně usnadnit. Příkladem je chytrá parní pračka Samsung s AI EcoBubble, která nabízí několik funkcí usnadňujících průběžnou údržbu.

Cesta k voňavému prádlu začíná už u dávkování pracích prostředků. Samočisticí zásuvka Stay Clean využívá systém oplachování vodou, který pomáhá odstraňovat zbytky pracího prostředku. Zásuvka tak zůstává čistší a bez nánosů pracích prostředků, což zároveň pomáhá zabránit zbytečnému plýtvání.

Od čisté zásuvky se přesouváme k bubnu a těsnění dvířek. O čistotu vnitřku spotřebiče se stará funkce Drum Clean+. Využívá silný proud vody v kombinaci s namáčením a odstřeďováním při vysokých otáčkách. Díky tomu dokáže z bubnu i okolí těsnění dvířek odstranit 99,9 % bakterií[1] způsobujících zápach.

Čistá pračka je zároveň důležitým předpokladem čistého prádla. Cyklus Hygiene Steam zajišťuje důkladné hygienické ošetření prádla i bez předpírky. Program uvolňuje ze spodní části bubnu horkou páru, která proniká do vláken tkaniny. Pomáhá tak odstranit usazené nečistoty a také 99,9 % bakterií a alergenů[2]. Prádlo díky tomu bude nejen svěže vonět, ale bude také hygienicky čisté.

Pomyslnou třešničkou na dortu je pak možnost propojení pračky s chytrou domácností, díky které je její použití ještě snadnější a efektivnější. Aplikace SmartThings vám například rovnou doporučí nejvhodnější prací cyklus nebo pomůže s plánováním vašeho denního rozvrhu. Klid na duši vám dodá také funkce SmartThings Home Care. Ta na spotřebič neustále dohlíží a rovnou vám dá vědět, když pračka potřebuje péči nebo se blíží čas na výměnu součástek. Starosti s údržbou tak můžete definitivně pustit z hlavy

[1] Odstraňuje 99,9 % bakterií typu Pseudomonas Aeruginosa ve vnitřní části spotřebiče a nečistoty z gumového těsnění. Založeno na výsledcích testování v rámci cyklu Drum Clean+ společnosti Intertek.

[2] Pro 2kg suchého nebo 4 kg mokrého prádla. Na základě zkušebního protokolu společnosti Intertek pro cyklus Hygiene Steam. Odstraňuje 99,9 % bakterií zlatého stafylokoka a Escherichia colli.

Zdroj: Samsung 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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