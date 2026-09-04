Tajemství voňavého prádla: kompletní průvodce očistou vaší pračky

Kde se bere zápach?
Příčinou nepříjemného odéru je ve většině případů kombinace tří faktorů, které můžeme svými návyky při praní ovlivnit:
1. praní při nízkých teplotách
Ekologické a rychlé programy na 30 nebo 40 °C jsou šetrné k oblečení i spotřebě elektřiny. Při nízkých teplotách se však nemusí odstranit všechny bakterie a nečistoty, které se do pračky dostávají spolu s prádlem.
2. Nadměrné dávkování pracích prostředků
Zbytky pracích gelů a aviváže, které se během praní dostatečně neodplaví, se můžou usazovat uvnitř pračky. Vzniká tak mazlavá vrstva usazenin, která vytváří prostředí vhodné k množení bakterií.
3. Zadržovaná vlhkost
Pokud ihned po vyndání prádla zaklapnete dvířka, vytvoříte v bubnu dokonalý skleník. Vlhko, tma a teplo jsou přesně to, co plísně k životu potřebují.
Když je čas pračku vyčistit
Pokud už se zápach objevil, je čas vykasat si rukávy a pustit se do čištění. Zaměřte se především na tři kritická místa. Prvním je gumové těsnění dvířek. V jeho záhybech často zůstává voda a zachycují se zde vlasy, prach i drobné předměty. Těsnění proto pečlivě vytřete hadříkem namočeným v octové vodě a tím jej důkladně vydezinfikujete.
Nezapomeňte ani na filtr pračky ukrytý v její spodní části. Měl by se čistit alespoň jednou za čtvrt roku, jinak se v něm mohou hromadit nečistoty. Nejvíce práce obvykle dá čištění zásuvky na prací prostředek. Zaschlý prášek a vrstvy ztvrdlé aviváže v těžko dostupných záhybech často vyžadují horkou vodu, starý zubní kartáček a spoustu trpělivosti.
Nechte dřinu na technologiích
Pravidelné ruční čištění pračky není právě oblíbená činnost. Moderní spotřebiče však můžou část údržby výrazně usnadnit. Příkladem je chytrá parní pračka Samsung s AI EcoBubble, která nabízí několik funkcí usnadňujících průběžnou údržbu.
Cesta k voňavému prádlu začíná už u dávkování pracích prostředků. Samočisticí zásuvka Stay Clean využívá systém oplachování vodou, který pomáhá odstraňovat zbytky pracího prostředku. Zásuvka tak zůstává čistší a bez nánosů pracích prostředků, což zároveň pomáhá zabránit zbytečnému plýtvání.
Od čisté zásuvky se přesouváme k bubnu a těsnění dvířek. O čistotu vnitřku spotřebiče se stará funkce Drum Clean+. Využívá silný proud vody v kombinaci s namáčením a odstřeďováním při vysokých otáčkách. Díky tomu dokáže z bubnu i okolí těsnění dvířek odstranit 99,9 % bakterií[1] způsobujících zápach.
Čistá pračka je zároveň důležitým předpokladem čistého prádla. Cyklus Hygiene Steam zajišťuje důkladné hygienické ošetření prádla i bez předpírky. Program uvolňuje ze spodní části bubnu horkou páru, která proniká do vláken tkaniny. Pomáhá tak odstranit usazené nečistoty a také 99,9 % bakterií a alergenů[2]. Prádlo díky tomu bude nejen svěže vonět, ale bude také hygienicky čisté.
Pomyslnou třešničkou na dortu je pak možnost propojení pračky s chytrou domácností, díky které je její použití ještě snadnější a efektivnější. Aplikace SmartThings vám například rovnou doporučí nejvhodnější prací cyklus nebo pomůže s plánováním vašeho denního rozvrhu. Klid na duši vám dodá také funkce SmartThings Home Care. Ta na spotřebič neustále dohlíží a rovnou vám dá vědět, když pračka potřebuje péči nebo se blíží čas na výměnu součástek. Starosti s údržbou tak můžete definitivně pustit z hlavy
[1] Odstraňuje 99,9 % bakterií typu Pseudomonas Aeruginosa ve vnitřní části spotřebiče a nečistoty z gumového těsnění. Založeno na výsledcích testování v rámci cyklu Drum Clean+ společnosti Intertek.
[2] Pro 2kg suchého nebo 4 kg mokrého prádla. Na základě zkušebního protokolu společnosti Intertek pro cyklus Hygiene Steam. Odstraňuje 99,9 % bakterií zlatého stafylokoka a Escherichia colli.
Zdroj: Samsung
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.