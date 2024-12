Tajný recept pro udržení zaměstnanců? Firmou podporované obědy zvyšují loajalitu, ukázal průzkum

Nejnověji tohle říká průzkum Jste to, co jíte: vliv firemního stravování na přístup zaměstnanců od Larryho Martineze a Lucy Gettle publikovaný v americkém odborném časopise Occupational Health Science. Podle něj se investice do kvalitního jídla firmám vyplatí zvýšením produktivity a lepší morálkou zaměstnanců. „Z výsledků je jasné, že firmou podporované stravování vnímají zaměstnanci jako zájem o jejich zdraví a spokojenost na pracovišti. Firma, která poskytne svým zaměstnancům možnost vybrat si chutná a zdravá jídla může mít na trhu konkurenční výhodu,“ říká Ondřej Švorm, manažer foodora BUSINESS.

Gen Z chce mít v práci zdravé jídlo

Průzkum také naznačuje, že výběr kvalitního stravování na pracovišti požaduje především nejmladší generace pracovníků, tedy GEN Z. „Pro nejmladší zaměstnance je dostupnost kvalitního stravování v práci jedním z rozhodujících faktorů, proč danou pozici přijmout. Řada z nich nechce trávit čas po práci u sporáku a nosit si do firemní kuchyňky z domova plastové krabičky s jídlem. Možnost objednání jídla přímo do kanceláře, kterou navíc firma podporuje, velmi uvítají. Firmám se tato strategie může vyplatit při hledání nových talentů,“ vysvětluje Švorm z foodora BUSINESS.

Podle dat z foodora během obědové pauzy vzroste počet objednávek u Čechů na 170 procent oproti průměru pracovního dne, což je oproti zbytku Evropy unikátní. Rozvoz tak pro firmy může představovat efektivní řešení – poskytovatelé rozvozu umožňují firmám nabídnout pestrou škálu jídel, která splňují různé dietní požadavky a preference konkrétních zaměstnanců.

Dobře najedeným zaměstnancům to lépe myslí a neutíkají pryč

Podpora stravování se firmám výrazně vyplatí. Zaměstnanci se díky ní cítí, že se o ně firma zajímá a s větším zaujetím se zapojují do jejího chodu a firemní kultury. „Dobře motivovaní lidé ve firmách pak podávají lepší výkony, firmě se daří a také klesá ochota pracovníků odcházet ke konkurenci. Během obědové pauzy se také neformálně posilují vztahy na pracovišti a přerušení práce během ní vede k větší produktivitě,“ uzavírá Švorm.

To potvrzuje i studie Tork Institute, podle které mají zaměstnanci ve firmách, které podporují obědové pauzy zvýšený pocit, že si jich zaměstnavatel váží a respektuje jejich čas na odpočinek. Ve studii to uvedlo 81 procent dotázaných.