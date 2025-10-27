Takto chutná fotbal – McDonald's Cup poprvé v historii spojil Česko a Slovensko přátelským utkáním vítězů

Takto chutná přátelství
Česko-slovenské setkání začalo již v sobotu, kdy si malí šampióni prohlédli zákulisí stadionu Sparta Praha a setkali se s Lukášem Haraslínem, ambasadorem slovenského McDonald's Cupu, kterému odevzdali společný dres podepsaný všemi dětmi a v roli malých novinářů mu kladli zvídavé otázky.
„Jako patron McDonald's Cupu na Slovensku se snažím dětem předat to, co mi fotbal dal – radost ze hry, respekt k soupeři a víru, že sny se mohou splnit, pokud děláte to, co máte rádi. McDonald's Cup jim dává šanci objevit, že fotbal není jen o vítězství, ale také o přátelství, odpovědnosti a společné radosti ze hry, a to tento zápas krásně ukázal,“ řekl Lukáš Haraslín.
Takto chutnají zážitky
Za Českou republiku si proti slovenským šampionům ze ZŠ Spojová z Banské Bystrice zahráli výherci kategorie A ze ZŠ Davle. Oba týmy tvořili děvčata i chlapci, přesně v souladu s vizí McDonald's Cupu – spojovat děti prostřednictvím společné hry, zážitků a radosti z pohybu a podporovat tak respekt a rovnost ve sportu.
Před zápasem si týmy vyměnily vlaječky a symbolický výkop otevřel zápas dětí, které ukázaly, že fotbal mluví stejnou řečí na obou březích Moravy.
Zápas byl výjimečný tím, že šlo o historicky první mezinárodní přátelské utkání vítězů McDonald's Cupu, kde nešlo ani tak o výsledek, ale o sportovního ducha a zážitky. „McDonald's Cup se posunul na další úroveň. Mezinárodní přátelský zápas je důkazem toho, že turnaj má sílu spojovat děti napříč hranicemi a ukázat jim, jak chutná fotbal,“ říká Lucie Poláčeková, předsedkyně organizačního výboru McDonald's Cupu v obou zemích.
Utkání nabídlo řadu krásných momentů a gólových akcí, přičemž český tým zvítězil poměrem 8:2. Výsledek však nebyl tím nejdůležitějším – hlavní roli hrála radost ze hry, týmový duch a nové zážitky.
Trenér českého týmu Lukáš Mráz ocenil nejen organizaci zápasu, ale především jeho význam pro děti: „Tento zápas pro nás byl odměnou za celou sezónu. Vše bylo skvěle připraveno a jsme moc rádi, že jsme tu mohli být. Pro děti to bylo první mezinárodní utkání a užily si jej naplno.“ Hráčka Rozálie Bosmanová vyzdvihla týmovou spolupráci a roli dívek v mužstvu: „Zápas byl super. Tým skvěle pracoval s míčem a jsem ráda, že i holky mají v týmu důležitou roli. Hrálo se mi výborně.“
Slovenský tým ze ZŠ Banská Bystrica si i přes prohru celý výlet užil. Zápas hodnotil pozitivně i trenér Miroslav Romanovský: „Zápas byl výborně zorganizovaný a podmínky skvělé. Výsledek jsme si úplně nezasloužili – několikrát jsme trefili břevno, góly nám nepadaly, což byla škoda. I tak to bereme jako cennou zkušenost.“
Kapitán slovenského týmu Thomas Vodrážka ocenil výkon svého týmu v první části utkání: „První poločas jsme hráli velmi dobře. I když jsme nakonec prohráli, zápas jsme si užili a odnášíme si spoustu zážitků.“ Spoluhráčka Hannah Selecká jej doplnila: „Mohli jsme hrát lépe, hlavně co se týče přihrávek a střelby. Ale moc se mi tu líbilo a jsem ráda, že jsme si mohli zahrát v Praze.“
Přátelské mezinárodní utkání tak symbolicky uzavřelo 26. ročník turnaje. Připomnělo radostné zážitky z fotbalu a zároveň povzbudilo školy k registraci do nového ročníku, která právě probíhá na www.mcdonaldscup.cz.
Zdroj: McDonald's
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
