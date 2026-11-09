Takzvaná Myší díra v Ostravě-Přívozu je neprůjezdná, opravuje se tu železniční most

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  8:27
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Ostrava 9. listopadu 2026 (PROTEXT) - Řidiči, v Ostravě pozor, v části Přívoz je uzavřená takzvaná Myší díra pod železničním mostem, který nyní prochází rekonstrukcí.

Nela Friebová, tisková mluvčí Správy železnic: "Téměř stoletý železniční most v ostravském Přívoze prochází zásadní proměnou. Denně po něm projede kolem 300 vlaků a jeho rekonstrukce je jedním z kroků, které předcházejí modernizaci celého ostravského železničního uzlu. Most dostává nové podpěry a ocelobetonovou konstrukci, svým tvarem ale dál naváže na původní podobu. Výsledkem bude nejen lepší technický stav a jednodušší údržba, ale také bezpečnější provoz pod mostem. Rozšíření krajů mostu navíc přinese prostor pro samostatné pruhy pro cyklisty."

Aby mohl být na mostě zachován železniční provoz, je celá rekonstrukce rozdělená do dvou částí.

Nela Friebová, tisková mluvčí Správy železnic: "Letos vzniká železobetonový most pod první polovinou kolejí, stavbaři už vybudovali nové opěry a pilíře, usadili ocelové nosníky a vybetonovali mostovku. Teď pokračují například na nových křídlech mostu a současně se dokončují přeložky inženýrských sítí. Koncem roku převedeme vlaky na novou část mostu a příští rok přijde na řadu jeho druhá polovina."

Plný provoz podjezdu pod mostem, včetně tramvajové dopravy, plánuje investor stavby, Správa železnic, obnovit na konci letních prázdnin příštího roku.

Zdroj: POLAR televize Ostrava

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59975.

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