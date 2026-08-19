Talent nestačí. O úspěšné budoucnosti mladých sportovkyň rozhoduje i prostředí, které je obklopuje

Autor:
  9:26
Sledovat Metro na Googlu

Praha 19. srpna 2026 (PROTEXT) - Talent a odhodlání jsou pro sportovní úspěch nezbytné. Samy o sobě ale nestačí. V období dospívání rozhoduje o budoucnosti mladých sportovkyň také to, zda jejich okolí rozumí specifikům ženského organismu, dokáže přizpůsobit sportovní přípravu jejich potřebám a vytváří prostředí, ve kterém mohou dlouhodobě sportovně růst. Právě na specifika trénování mladých sportovkyň dnes upozorňují experti napříč obory i sporty.

Když mladá sportovkyně dosahuje dobrých výsledků, bývá snadné hledat příčinu v talentu nebo tvrdém tréninku. Jenže cesta k vrcholovému sportu není jen součtem odtrénovaných hodin. Stejně důležité je prostředí, ve kterém dívka vyrůstá. Trenéři, rodiče i odborníci mohou výrazně ovlivnit, jestli se její potenciál bude dál rozvíjet, nebo jestli se sportování stane zdrojem frustrace, zdravotních problémů či předčasného konce kariéry.

Právě období dospívání představuje v ženském sportu jednu z největších výzev. Dívčí organismus prochází zásadními hormonálními změnami, mění se pohybové stereotypy, zvyšují se nároky na regeneraci a do sportovní přípravy vstupují témata tlaku z okolí, školy i sociálních sítí. Psychická odolnost, dostatečný energetický příjem nebo prevence přetížení patří mezi faktory, které ovlivňují nejen sportovní výkon, ale také dlouhodobé zdraví sportovkyně. Přesto se v mnoha sportech stále vychází z modelů přípravy, které vznikaly především na základě zkušeností s chlapci nebo dospělými muži. Moderní sportovní medicína přitom stále častěji upozorňuje, že kvalitní příprava nemůže stát pouze na objemu tréninku. Stejnou váhu mají regenerace, výživa, psychická pohoda i schopnost trenéra přizpůsobit přípravu individuálním potřebám sportovkyně.

Dívčí sport má svá specifika

Rozsah problému dokládají také dostupné statistiky. Přibližně 43 procent dívek během puberty se sportem skončí, nejčastěji kvůli nedostatku sebedůvěry, negativnímu vnímání vlastního těla nebo obavám z hodnocení okolím. Nejde tedy o nedostatek talentu nebo motivace, ale o vliv prostředí, které nedokáže reagovat na specifické potřeby dospívajících dívek. Významným rizikem je také nedostatečný energetický příjem. Podle dostupných dat vykazuje přibližně 19 procent sportovkyň poruchy příjmu potravy, přičemž v některých sportech je tento podíl ještě vyšší. Dlouhodobý nedostatek energie může vést ke vzniku syndromu relativního energetického deficitu ve sportu (RED-S), který negativně ovlivňuje hormonální rovnováhu, zdraví kostí, regeneraci i samotný sportovní výkon.

Rozdíly v přístupu k tréninkům u chlapců a dívek potvrzují i trenéři, kteří s mladými sportovkyněmi pracují řadu let. Podle trenéra vodního slalomu Marka Jirase se začínají výrazněji projevovat už v dětském věku. „Rozdíly se začnou dělat někdy kolem 11–12 let, kdy si holky začnou uvědomovat, že se na vodě víc bojí než kluci. A je potřeba si s nimi i trošičku jinak procházet tratě a trošičku jinak jim to říkat,“ upřesňuje Jiras. Nestačí ale pouze změnit obsah tréninku. Stejně důležitá je i forma komunikace a schopnost vytvořit prostředí, ve kterém se sportovkyně nebojí otevřeně mluvit o tom, co právě prožívají. „Holky jsou daleko citlivější na to, co jim člověk řekne a co jim neřekne. Je potřeba s nimi víc mluvit a dát jim v tomhle prostor,“ shrnuje Jiras. Právě důvěra mezi trenérem a sportovkyní bývá jedním z nejdůležitějších faktorů dlouhodobého rozvoje. Pokud dívky nemají prostor mluvit o svých pocitech, obavách nebo zdravotních problémech, trenér prakticky ztrácí možnost včas upravit trénink a předejít přetížení nebo poklesu motivace.

To ale neznamená, že mají vznikat čistě holčičí tréninkové skupiny. Naopak, správně vedený společný trénink dívek a chlapců může být velmi přínosný. To potvrzuje také trenér horské cyklistiky David Šulc: „Holky, které trénují s kluky, se neuvěřitelně posunou v technice.“ Podle Šulce však společný trénink funguje pouze tehdy, pokud trenér respektuje rozdílné tempo rozvoje dívek a nepřenáší automaticky stejné nároky na všechny sportovce: „Je potřeba k tomu přistupovat opatrně, protože přece jenom tempo kluků je pro holky mnohem rychlejší, takže holky musí mít ten trénink víc individualizovaný,“ dodává Šulc. Individuální přístup tedy neznamená nižší požadavky na dívky, ale lépe nastavený proces, který sportovkyním umožní využít jejich potenciál.

Individualizace tréninku se přitom netýká pouze jeho organizace. Stejně důležité je respektovat i fyziologická specifika ženského organismu. Fyzioterapeut Tomáš Heger připomíná, že častější výskyt hypermobility u dívek klade vyšší nároky na aktivní stabilizaci kloubů, nervosvalovou koordinaci a kontrolu pohybových stereotypů. „Hypermobilita bývá u ženské populace častější, a proto se na ni musíme preventivně zaměřit, protože může potenciálně způsobovat nějaký problém,“ zdůrazňuje Heger. Fyziologická specifika dívek proto nelze vnímat jen jako zdravotní téma. Jejich respektování umožňuje lépe individualizovat trénink, snižovat riziko zranění a vytvářet podmínky pro dlouhodobý sportovní rozvoj.

Lepší výkony začínají mimo závodní trať

Na rostoucí potřebu sdílet ověřené poznatky o sportovní přípravě dívek reaguje také projekt STRONG HER, který zastřešuje nezisková organizace PIKOVERSE. Ta se dlouhodobě věnuje vyhledávání a rozvoji talentovaných sportovců, organizuje odborné workshopy a propojuje sportovní praxi s aktuálními poznatky z fyzioterapie, sportovní psychologie, výživy nebo moderních technologií. Zakladatel projektu STRONG HER Josef Venc zdůrazňuje, že právě období dospívání často rozhoduje o tom, zda dívky ve vrcholovém sportu zůstanou: „Skoro polovina holek do 20 let se sportem skončí. A není to tím, že by je to přestalo bavit. Láme se to v pubertě, kdy přijdou hormonální cykly, stoupá riziko zranění a k tomu tlak z okolí a ze sociálních sítí,“ připomíná Venc.

V projektu STRONG HER spolupracují mladé talentované sportovkyně s týmem odborníků z různých oblastí sportovní přípravy. Poznatky získané při jejich spolupráci jsou pak přístupné i širší sportovní veřejnosti ve formě vzdělávacích materiálů, videí, případových studií, workshopů a praktických doporučení pro další sportovkyně, jejich trenéry a rodiče. 

Cílem projektu je jednak provázet vybrané talentované sportovkyně na jejich cestě k nejvyšším sportovním metám a zároveň sdílet poznatky, které mohou využít trenéři, rodiče i další mladé sportovkyně. „Nejde jenom o to podpořit několik vybraných sportovkyň, ale zlepšit celé to prostředí kolem nich, aby se trenéři a rodiče naučili, jak holky tímhle obdobím provést a aby měly kam růst,“ shrnuje Venc význam projektu.

 

5 věcí, které v ženském sportu stále podceňujeme

  1. Trénink by měl respektovat jednotlivé fáze menstruačního cyklu.
    Menstruační cyklus ovlivňuje připravenost k výkonu, regeneraci i vnímání únavy. Jeho sledování pomáhá lépe individualizovat trénink a může včas upozornit na zdravotní problémy.
  2. Silový trénink je pro dívky stejně důležitý jako pro chlapce.
    Silová příprava zlepšuje sílu, stabilitu, koordinaci i efektivitu pohybu. U dívek přispívá především ke zlepšení sportovního výkonu a prevenci zranění, nikoliv k výraznému nárůstu svalové hmoty.
  3. Hypermobilita je u dívek častější než u chlapců.
    Vyšší kloubní pohyblivost klade větší nároky na stabilitu, svalovou koordinaci a kontrolu pohybu. Součástí tréninku dívek by proto měla být cílená stabilizační cvičení, rozvoj síly středu těla a správných pohybových stereotypů.
  4. Dívky potřebují jiný způsob komunikace než chlapci.
    Dospívající sportovkyně obvykle citlivěji vnímají způsob zpětné vazby, komunikaci i atmosféru v tréninkové skupině. Otevřená komunikace založená na důvěře podporuje motivaci, sebevědomí i ochotu sdílet informace důležité pro zdraví a sportovní výkon.
  5. Sportující dívky potřebují dostatek energie nejen pro výkon, ale i pro zdraví.
    Dostatečný příjem energie je nezbytný pro kvalitní regeneraci, hormonální rovnováhu, zdraví kostí i adaptaci organismu na tréninkovou zátěž. Dlouhodobý nedostatek energie může vést k rozvoji syndromu RED-S a negativně ovlivnit sportovní výkon i dlouhodobé zdraví sportovkyně.

 

O projektu STRONG HER

STRONG HER je projekt zaměřený na vyhledávání a rozvoj talentovaných sportovkyň a sdílení ověřených poznatků o ženském sportu.

Vybrané sportovkyně propojuje s týmem odborníků z oblasti tréninku, fyzioterapie, sportovní psychologie, výživy a dalších oborů. Poznatky získané při této mezioborové spolupráci převádí do praktických doporučení pro sportovkyně, jejich trenéry, rodiče i širší sportovní veřejnost.

Na sociálních sítích STRONG HER najdete odborné články, videa, rozhovory i příběhy mladých sportovkyň, které ukazují, jak se vědecké poznatky promítají do každodenní sportovní praxe.

Projekt můžete podpořit zakoupením limitované kolekce Fandím holkám, mega. Výtěžek z prodeje pomáhá financovat odbornou péči o mladé sportovkyně i vznik dalších vzdělávacích materiálů pro sportovní veřejnost. Kolekce je dostupná na e-shopu Flowsport.cz.

(Instagram) strongher_sport

https://www.flowsport.cz/partnerstvi-strong-her/ 

 

Zdroj: PIKOVERSE

 

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

KVÍZ: Poznejte český film podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé bytové domy budou natáčet ke Slunci, aby si obyvatelé užili dostatek jeho světla a tepla. Otáčivé domy,...

Nejlepší štrúdl, koláče i kremrole v Praze. Tři sladké adresy, které musíte znát

ilustrační snímek

Hlavní město nabízí nespočet cukráren a pekáren, některé podniky však proslavila jediná specialita. V žižkovském paneláku se už přes třicet let peče tažený štrúdl, Kolacherie vrací do módy české...

V části Radlické opravují asfalt, auta jezdí po tramvajovém pásu

Rekonstrukce Radlické ulice komplikuje dopravu. Auta jezdí po kolejích

V části Radlické ulice v Praze 5 opravují silničáři od úterý vozovku. Automobily tak musí část cesty absolvovat po tramvajových kolejích. Omezení potrvá do neděle 30. srpna.

19. srpna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Některé vodní toky v Pardubickém kraji zůstávají na velmi nízké úrovni

ilustrační snímek

Navzdory srážkám v posledních dnech zůstávají hladiny některých vodních toků v Pardubickém kraji na velmi nízké úrovni. Klesající úroveň vykazují také přehrady...

19. srpna 2026  10:19,  aktualizováno  10:19

Lávka nad tratí musí k zemi, hrozí její pád na koleje. Lidé ujdou navíc kilometry

Lávka pro pěší u Tovární ulice v Českém Těšíně, která vede nad železničním...

Do svízelné situace se dostali lidé žijící v části Českého Těšína. Město musí kvůli velmi špatnému stavu zbourat lávku u Tovární ulice, která vede nad velmi frekventovanou železniční tratí. Lidé tak...

19. srpna 2026  11:32

Děti z Jeseníku a České Vsi se budou dál učit v kontejnerech, opravy pokračují

ilustrační snímek

Stovky dětí ze základních škol v České Vsi a v Jeseníku se budou i nadcházející školní rok učit v modulárních kontejnerech, které po ničivých povodních na...

19. srpna 2026  9:58,  aktualizováno  9:58

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vlak srazil ráno ve Zlíně muže, který nehodu nepřežil, provoz na trati stojí

ilustrační snímek

Vlak srazil dnes ráno ve Zlíně muže, který nehodu nepřežil. ČTK to řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Provoz na železniční trati mezi stanicemi...

19. srpna 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

Rána jako z děla. V areálu v Otrokovicích odletělo víko průmyslové nádrže

V průmyslovém areálu v Otrokovicích se utrhlo víko jedné z velkých nádrží. (19....

Krajští hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu kvůli neobvyklé události v Otrokovicích na Zlínsku. Krátce před osmou hodinou ráno se v průmyslovém areálu utrhlo víko jedné z velkých nádrží....

19. srpna 2026  10:32,  aktualizováno  11:19

Grape nebyl jen o hudbě. Co všechno mohli návštěvníci zažít v Grape ZOO

Letošní ročník festivalu Grape si pohrával s tématem ZOO, které se objevovalo v...

Hudba je hlavním důvodem, proč se tisíce lidí každý rok vydávají na festival Grape v Trenčíně. Letošní ročník ale nabídl i řadu aktivit mimo hlavní pódia. Areál se nesl v duchu Grape ZOO a mezi...

19. srpna 2026  11:19

Festival odkryl letošní filmová lákadla, Finále v Plzni zahájí Divočina

V hlavní soutěži Finále Plzeň se objeví například snímek Chica Checa Šimona...

Zhruba dva týdny zbývají do chvíle, kdy bude zveřejněn program letošního filmového festivalu Finále v Plzni. Už nyní už jsou ale známá hlavní lákadla akce. Festival, který se koná od 25. do 30. září,...

19. srpna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Rekonstrukce historického mostu zasáhne do fungování obce, na jeho základech postaví nový

Most přes Sázavu v Kamenném Přívozu před rekonstrukcí. (léto 2026)

Historický most přes Sázavu v Kamenném Přívoze vstoupil do dlouho připravované rekonstrukce, která výrazně zasáhne do dopravy i každodenního fungování obce. Oprava přinese uzavírky, změny...

19. srpna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Hokejová legenda v dresu SPD. Chci pomoct sportu, říká Růžička o kandidatuře

Vladimír Růžička, trenér Slovanu Ústí nad Labem.

Po dvou dekádách zase v jednom týmu. Ne hokejovém, ale politickém. Trenéři Vladimír Růžička (63) a Martin Pešout (59), někdejší parťáci z pražské Slavie, se sešli za SPD pro podzimní komunální volby...

19. srpna 2026  11:02

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Vesecký rybník bude dva roky bez vody. Čeká ho milionová rekonstrukce

Vesecký rybník v Liberci

Na dva roky bez vody. Vesecký rybník v Liberci, známý také jako Tajch, plánuje Povodí Labe od září vypustit. Historické vodní dílo totiž čeká obnova. Ta přinese především vyšší bezpečnost hráze,...

19. srpna 2026  11:02

Pražské metro mohlo jezdit už před 100 lety. První návrhy vás překvapí

Náměstí Míru (1939)

Pražské metro v květnu oslavilo 51 let provozu, jeho historie ale sahá mnohem dál. O podzemní dráze se v hlavním městě mluvilo už v roce 1898, kdy se po Praze ještě proháněly koňské tramvaje. První...

19. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.