Talentované filmařky se sešly na České Leonardě na FINÁLE Plzeň

Plzeň 30. září 2025 (PROTEXT) - Filmová cena pro ženy Česká Leonarda zná vítězky svého 1. ročníku

Známe vítězky 1. ročníku filmové ceny Česká Leonarda!

Během festivalu Finále Plzeň vyvrcholil 1. ročník filmové ceny Česká Leonarda. Tato inovace podporuje ženskou autorskou tvorbu v oblasti filmu, televize a animace.

V 1. ročníku ceny byly vyhlášeny tři soutěžní kategorie spojené s tvůrčím stipendiem.

Vítězkou Ceny Luxor Česká Leonarda: adaptace původního českého literárního díla a tvůrčího stipendia ve výši 200.000 Kč se stala scenáristka Magdalena Drahovská s projektem Smíchovská dívka.

Vítězkou Ceny OOA-S Česká Leonarda: animovaná tvorba, se kterou se pojí tvůrčí stipendium 150.000 Kč, porota jmenovala Veroniku Zacharovou a její projekt Zatoulaná.

A konečně vítězkou Ceny Česká Leonarda: dokumentární tvorba "Femina Femininum - žena není tabu", se kterou se pojí tvůrčí stipendium 100.000 Kč, je režisérka Olga Dabrowská s projektem Ohroženi.

„Česká Leonarda uděluje vítězkám soutěžních kategorií finanční stipendium, které jim má umožnit napsat co nejkvalitnější scénář k hranému, dokumentárnímu, animovanému filmovému nebo televiznímu dílu. Do budoucna se chceme věnovat i novým TV a webovým formátům,“ upřesňuje Zora Cejnková, zakladatelka ceny, scenáristka, režisérka a držitelka prestižní evropské ceny EBU Creative Forum.

Česká Leonarda přináší konkrétní podporu tvůrkyním, jejichž hlas je v audiovizuálním prostoru dosud nedostatečně slyšet. Cílem je umožnit rozvoj kvalitních scénářů a projektů z ženské perspektivy a pomoci jim k jejich realizaci.

Ocenění filmařskám předali zástupci partnerů České Leonardy. V kategorii adaptace knihy to byl Ondřej Beniš, vedoucí marketingu nakladatelství Euromedia, kategorii animovaná tvorba předala Eva Štěpánková, ředitelka OOA-S Ochranné organizace autorské - sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s. a kategorii dokument zaštítila a cenu předala Lilia Khousnoutdinova, filantropka, iniciátorka osvětových kampaní zaměřených na rovné příležitosti žen a mužů a zakladatelka Nadačního fondu Propolis33.

Porota České Leonardy udělila také 2. a 3. místa v každé kategorii.

V kategorii adaptace knihy se na 2. místě umístila Sabina Mladenová s projektem adaptace knihy Směna, 3. místo získala Markéta Sára Valnohová s adaptací knihy Pacanka.

V kategorii animovaná tvorba 2. místo obsadila Denisa Můllerová s projektem Vincel, 3. místo patří Anně Mastníkové a projektu Večírek.

V kategorii dokumentární tvorba získala 2. místo Zuzana Piussi s projektem Ztracené děti, 3. místo získala Natálie Císařovská za Cenu života. Všem vítězkám gratulujeme!

Na slavnostním večeru předávání cen promluvil náměstek ministra kultury Michal Šašek, který vyjádřil České Leonardě podporu a popřál jí mnoho dalších ročníků. Ke gratulantům se připojil také Libor Picka, zastupitel, člen rady pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje. Mezi dalšími mluvčími byla také Jana Havrdová, místopředsedkyně Hospodářské komory ČR, Andrea Ferancová Bartoňová, členka správní rady Nadačního fondu Česká Leonarda a jedna z Nejvlivnějších žen Česka 2025, Petr Veruněk, ředitel festivalu Finále Plzeň a další partneři ceny. Svůj video message s úvahou o pozici žen v českém filmu zaslala vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Členy poroty 1.ročníku ceny byli: filmová producentka Nataša Slavíková, scenárista, režisér a herec Milan Šteindler, scenáristka a režisérka Irena Pavlásková, výtvarnice a režisérka Daria Kashcheeva, herečka Tereza Herz Pokorná, castingová režisérka Soňa Ticháčková, režisér Matěj František Preisler, speciální pedagožka Miroslava Vokounová Krepčíková a kameraman Marek Jícha.

Cena jako taková již ve svém 1. ročníku získala prestižní Diversity Awards 2024 od Nordic Chamber of Commerce in the Czech Republic, dále také záštitu Ministerstva kultury ČR, zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové, Plzeňského kraje, města Plzně, Karlovarského kraje, Hospodářské komory ČR, ARAS a dalších významných institucí a partnerů.

 

Nadační fond Česká Leonarda

link na www.ceskaleonarda.cz

Zdroj: Česká Leonarda

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

