Tatra Trucks chystá největší investice ve své novodobé historii ve výši přes 7 miliard Kč

Management Tatra Trucks pod vedením generálního ředitele Kristijana Fiketa přichází s plánem na investice v celkové výši přes 7,3 miliardy korun, z toho 4,9 miliardy korun pro Tatra Trucks a.s. a 2,5 miliardy korun na ekologizaci dceřiné společnosti Tatra Metalurgie a.s. Tyto prostředky umožní modernizaci výrobních technologií, digitalizaci procesů, výstavbu nové výrobní haly a centrálního logistického skladu a zajistí udržitelný rozvoj slévárny a kováren.

„Naším cílem je přeměnit Tatru v moderní továrnu, která bude schopna uspokojit rostoucí poptávku po našich vozidlech na západních trzích i po celém světě, a zároveň splnit přísné požadavky na udržitelnost. Tento ambiciózní plán je odpovědí na silnou poptávku po civilních i vojenských vozidlech a potvrzením důvěry v potenciál značky Tatra,“ uvedl Kristijan Fiket, generální ředitel Tatra Trucks a.s.

Investiční program bude financován z několika zdrojů: Bankovní úvěry a interní zdroje pokryjí 3,3 miliardy korun. Dotace pokryjí 1,3 miliardy korun na ekologizaci slévárny a kovárny v rámci Tatra Metalurgie a.s., což představuje 54 % nákladů této investice. Navýšení základního kapitálu přinese pro společnosti Tatra Trucks a Tatra Metalurgie dalších 2,7 miliardy korun.

Navýšení základního kapitálu je nezbytnou součástí finančního mixu, aby společnost zůstala finančně stabilní a vyhnula se nadměrnému zadlužení. „Zvýšení základního kapitálu nám umožní udržet zdravou bilanci a zajistit prostředky pro další rozvoj i po roce 2030. Bez tohoto kroku by vysoká dluhová zátěž znemožnila naši schopnost investovat v navrhovaném rozsahu do nutných oprav, rozšiřování provozů a nových technologií,“ vysvětlil Daniel Bekeš, ekonomický ředitel Tatra Trucks.

Benefity investic pro Tatra Trucks

Investiční program přinese řadu konkrétních přínosů: zvýšení výrobní kapacity, růst tržeb a ziskovosti, modernizaci výroby, její digitalizaci a konečně i ekologizaci, která se týká zejména dceřiné společnosti Tatra Metalurgie.

Investice umožní nárůst produkce z úrovně 1548 vozidel vyrobených v roce 2024 až na počet 3000 vozidel ročně s ambicí dalšího růstu. Přinesou také potenciál navýšení tržeb oproti roku 2024 o téměř 100 procent do roku 2030 a ještě významněji ovlivní ukazatel EBITDA, která má do roku 2030 potenciál vzrůst takřka trojnásobně.

Investice do obráběcích strojů, nové haly provozu mechaniky a centrálního skladu zvýší produktivitu, sníží prostředky vázané v rozpracované výrobě a ztráty z neefektivního skladování. Investiční projekty v oblasti ICT zavedou moderní systémy, které konsolidují procesy, eliminují manuální vstupy a zlepší propojení s dodavateli a zákazníky.

Modernizace slévárny a kovárny za 2,5 miliardy korun zajistí udržitelnou, ekologicky šetrnější výrobu odlitků a výkovků a zvýší konkurenceschopnost Tatry Metalurgie, která dodává své výrobky nejen Tatře Trucks, ale i desítkám dalších zákazníků.

Management Tatra Trucks požádal představenstvo, aby svolalo v nejbližší době valnou hromadu, na níž bude předložen a projednán návrh na navýšení základního kapitálu. „Obracíme se na naše akcionáře s důvěrou, že podpoří tento historický krok. Investice nejen posílí postavení Tatry na globálním trhu, ale také zvýší hodnotu společnosti pro všechny akcionáře,“ uvádí Kristijan Fiket.

Investiční program, který je po stránce finančního objemu i rozsahu projektů největším od 80. let minulého století, kdy se zaváděla masová výroba modelu T 815, otevře cestu k realizaci ambiciózní strategie, která posune Tatru mezi přední evropské i světové výrobce v segmentu těžkých plněpohonných užitkových vozidel.

O Tatra Trucks a.s.

Akciová společnost Tatra Trucks převzala v roce 2013 světoznámou značku a kopřivnickou automobilku, která po změně vlastnické struktury prošla úspěšnou restrukturalizací. Kromě standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru dle požadavků zákazníka. Velmi důležité jsou domácí trhy v Česku a na Slovensku, velká část produkce automobilky je určena na export do desítek zemí světa. Automobilka Tatra Trucks a.s. zaměstnává více než 1800 lidí a dalších 500 pracuje v dceřiném podniku Tatra Metalurgie a.s. zaměřeném zejména na slévárenství a kovárenství. Akcionáři automobilky Tatra Trucks jsou průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group a strojírenská skupina Promet Group.

Zdroj: Tatra Trucks a.s.

