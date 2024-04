Tatra Trucks má nejmladšího ředitele výzkumu a vývoje ve své historii

Do konce února tohoto roku Jakub Pončík vedl odbor vývoje hnacího traktu, nyní působí na pozici ředitele úseku výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks. „Jakub Pončík je příkladem toho, jak naše společnost dává příležitost profesního růstu mladým lidem, přičemž jim je schopna nabídnout prostředí podporující jejich vývoj nejen po stránce odbornosti a zároveň se nebojí je zapojovat do nových projektů, které budou mít vliv na budoucnost celé firmy. Jakub Pončík je navíc také úspěšným absolventem Talent programu Czechoslovak Group, jednoho z akcionářů Tatra Trucks, který přispívá k osobnostnímu i odbornému rozvoji zaměstnanců,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva Lukáš Andrýsek.

Doposud zastával post ředitele výzkumu a vývoje Radomír Smolka, jehož doménou tato oblast zůstává i nadále. „V pozici člena představenstva s působností v oblasti výzkumu a vývoje nyní nese zodpovědnost za produkt automobilky jako celek. V určitém přesahu nově odpovídá i za produktový marketing, což je dáno jeho obrovskými zkušenostmi z působení v automobilovém průmyslu a dále skutečností, že pod jeho vedením vznikla veškerá civilní a vojenská vozidla všech současných modelových řad,“ vysvětlil Petr Buršík, výkonný ředitel a místopředseda představenstva Tatra Trucks. Radomír Smolka se také bude více věnovat strategickým rozhodovacím procesům v rámci managementu automobilky, uplatňování dlouhodobých vizí a vývojovým nebo rozvojovým projektům s dlouhodobým dosahem.

V Tatře už jako student univerzity

Byl to právě Radomír Smolka, který Jakuba Pončíka do Tatry v přeneseném smyslu přivedl. Na jedné přednášce na brněnském VUT v roce 2016 Jakub Pončík oslovil Radomíra Smolku a zeptal se jej na možnost uplatnění v Tatře. Díky tomu tehdejší student dostal pozvánku na pohovor a následně i možnost vyzkoušet si práci v kopřivnické automobilce jako brigádník na praxi. Zároveň pracoval i na své diplomové práci, jejíž téma vzniklo také v Tatře. V roce 2017, tedy v podstatě ihned po skončení studií, už nastoupil do Tatry na hlavní pracovní poměr. Nejdříve se věnoval konstrukci hnacího traktu obecně, později se specializoval na kardany a přídavné převody. V roce 2020 se stal vedoucím vývojové konstrukce hnacího traktu a na této pozici působil až do konce letošního února, kdy se stal ředitelem výzkumu a vývoje.

„V rámci své působnosti Jakub Pončík dosud pracoval na řadě projektů, můžeme zmínit například stavbu prototypu Tatra Force e-Drive FCEV s vodíkovými palivovými články, přídavné převody pro velký projekt logistických vozidel pro belgickou armádu nebo práci na více než tisícovce zakázkových vozidel a osmdesáti prototypech. Také se podílel na zřízení pobočky konstrukční kanceláře Tatry v Brně, která se specializuje na převodovky a motory. Má tedy schopnosti i kvalifikaci a zkušenosti, aby v nové pozici uspěl a byl přínosem pro naši společnost,“ vysvětlil Radomír Smolka. Jakub Pončík se podílí i na nedávno oznámeném projektu stavby speciálu Tatra 162 EX „Karel“, který navazuje na historický projekt stejného jména z konce 80. let.

Právě historie je také jednou z částí skládačky, která přivedla Jakuba Pončíka do Tatry. Už v klukovských letech jej k historickým automobilům přivedl jeho otec. V jejich rodině na Valašsku mají na třicet veteránů, přičemž už jako kluk se svým bratrem otci pomáhal tyto skvosty opravovat a renovovat. A samozřejmě, že mezi nimi nechyběly a nechybějí tatrovky. I dnes na opravách veteránů pracuje, ale díky pracovnímu vytížení v Tatře je na to poněkud méně času, což se s novou pracovní pozicí určitě nezmění.

Do budoucna má nový ředitel výzkumu a vývoje jasnou vizi. Pokračovat na projektech, na kterých úsek výzkumu a vývoje nyní pracuje, a připravovat novinky, které napomohou naplňovat záměry managementu Tatra Trucks navýšit v brzké době výrazným způsobem objem produkce a nabízet moderní nákladní automobily splňující budoucí nároky uživatelů v různých segmentech trhu, včetně vozidel s alternativními systémy pohonu. Ve spolupráci s managementem v čele s generálním ředitelem Lukášem Andrýskem i Radomírem Smolkou v nové pozici by tak měly v úseku výzkumu a vývoje pod novým ředitelem vznikat projekty, které přivedou na svět nákladní vozy, jež nabídnout ještě větší přidanou hodnotu oproti konkurenci, což byla vždy doména vozů značky Tatra.

