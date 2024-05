Taxislužba Svez.se z každé své jízdy podpoří NROS a charitativní projekt Pomozte dětem

„Velice nás těší, že jsme se spojili právě s NROS, a můžeme tak pomáhat nadační sbírce Pomozte dětem. Každý náš zákazník, který si přes naši službu objedná jízdu, přispěje na charitativní projekt, aniž by se mu navyšovala cena za ujetý kilometr,“ uvedl Jaromír Malý, majitel společnosti TICK TACK, která provozuje taxislužbu Svez.se.

V rámci dobročinného projektu tak bude Svez.se na základě dohody posílat na sbírku Pomozte dětem přibližně 3 procenta ze zisku z každé odjeté jízdy se zákazníkem. Pomozte dětem pak poskytne finanční příspěvky na přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice.

„Za Nadaci rozvoje občanské společnosti a samozřejmě za náš hlavní sbírkový projekt Pomozte dětem mám radost z tohoto nového partnerství. Zákazníci Svez.se se od 1. června 2024 mohou svézt s dobrým pocitem, protože každou svou jízdou přispějí na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem. Čím více ujetých kilometrů, tím více korun poputuje na sbírkové konto projektu Pomozte dětem, který už 26 let pomáhá měnit osudy dětí v České republice,“ řekla ke spolupráci Taťána Plecháčková, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti.

Objednání taxislužby Svez.se funguje jak v aplikaci na chytrém telefonu, tak i přes objednávkový formulář na webových stránkách. Možné je ale i prostřednictvím telefonické objednávky. „Jako jedni z mála stále nabízíme zákazníkům možnost telefonické objednávky taxislužby. Do našeho call centra se zákazníci dovolají 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,“ upřesnil Jaromír Malý, který jednu z největší výhod taxislužby Svez.se vidí i v tom, že všichni její řidiči mluví česky a kvalita služeb i stav vozů jsou podrobovány pravidelné kontrole.

O Svez.se

Taxislužba Svez.se vznikla spojením některých z nejvyhledávanějších značek jako Taxi Praha, TICK TACK, Levnější taxi a Green Prague atd. Služba i aplikace byly založeny s cílem poskytovat spolehlivé a moderní služby v oblasti přepravy a zároveň se odlišit od konkurence. Společnost od roku 2017 nabízela služby na letišti Václava Havla v Praze a dnes poskytuje služby pro velké i malé firmy, státní správu, ale i jednotlivce včetně možnosti odvozu vozu.

Projekt Svez.se je od této české firmy krokem k aplikaci která má možnost stát se fenoménem, který přiláká tisíce zákazníků. Služba, která je v provozu od roku 2023 je oproti konkurenci dostupnější, uživatelsky jednoduchá s garantovanou pevnou cenou a moderním přístupem. Veškeré značky a zkušenosti, které taxislužba za svou historii v minulosti používala se spojili v rámci projektu Svez.se a mají jedno společné: základní hodnoty jako spolehlivost, bezpečnost, individuální přistup, efektivita a vstřícnost. Proto je projekt tolik úspěšný a stále se rozrůstá. Jako jedna z mála firem stále udržuje NON STOP dispečink, který usnadňuje komunikaci s firmou v případě jakýchkoliv potíží nebo reklamací.

O NROS a sbírce Pomozte dětem

Nadace rozvoje občanské existuje od roku 1993 a patří mezi nejstarší neziskové organizace v České republice. Dlouhodobým posláním NROS je profesionalizace organizací občanské společnosti, pomoc znevýhodněným skupinám a rozvoj firemní filantropie. Za dobu své činnosti úspěšně podpořila více než 10 000 projektů částkou přesahující 2 miliardy korun. Nejúspěšnějším a nejznámějším projektem nadace je bezesporu Pomozte dětem – dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který nadace spravuje ve spolupráci s Českou televizí. Ten funguje již dvacet šest let a přináší přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku v celé České republice a dle dlouhodobých průzkumů agentury STEM jde o nejznámější a nejdůvěryhodnější sbírku v naší zemi.

