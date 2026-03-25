Tchaj-wan a Česká republika vytvářejí nový model spolupráce v oblasti rozvoje talentů pro polovodičový průmysl

V jádru spolupráce stojí dvě pracovní skupiny zaměřené na rozvoj talentů a společný výzkum. Skupina pro vzdělávání propojuje české akademiky s tchajwanskými univerzitami a firmami za účelem sladění studijních plánů a společného vedení studentů, zatímco výzkumná skupina od počátku navrhuje projekty s přímým průmyslovým využitím. Profesory Jiřího Háze z Vysokého učení technického v Brně a Jiřího Jakovenka z Českého vysokého učení technického v Praze, kteří projekt vedou, spojuje přesvědčení, že kombinace tchajwanského průmyslově integrovaného vzdělávání a evropské teoretické hloubky vytváří jedinečnou synergii. Studenti získávají zkušenosti s reálnými výrobními procesy i systematickým řešením problémů, což jim poskytuje dovednosti, po nichž je na trhu vysoká poptávka.
Dopad centra dosáhl významného milníku ve chvíli, kdy tchajwanský polovodičový startup Jmem Tek, zapojený do jeho výzkumných aktivit, rozhodl otevřít svou pobočku v Praze. Oficiální otevření společnosti na konci roku 2025 spojilo zástupce vlády, průmyslu i akademické sféry z obou zemí a ukázalo, jak může akademická spolupráce přerůst v přeshraniční průmyslové investice. Háze tento moment označil za signál, že partneři již iniciativu nevnímají jako experiment, ale jako vztah, který má smysl dlouhodobě rozvíjet.
Do budoucna oba profesoři vidí centrum jako uznávaný uzel pro společné doktorské vzdělávání a aplikovaný výzkum, který propojí partnery napříč Evropou a Asií. V kontextu evropského úsilí o polovodičovou suverenitu, například prostřednictvím iniciativy European Chips Act, nabízí tento lehký, avšak strukturovaný model alternativu k budování nových institucí od základu. Jakovenko zdůraznil, že toto partnerství naznačuje jinou cestu v době geopolitické konkurence – cestu, kde propojení komplementárních sil vytváří hodnotu, kterou by žádná ze stran samostatně nedokázala dosáhnout.
