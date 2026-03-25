Tchaj-wan a Česká republika vytvářejí nový model spolupráce v oblasti rozvoje talentů pro polovodičový průmysl

Autor:
  10:12
Tchaj-pej 25. března 2026 (PROTEXT/GLOBE NEWSWIRE) - Podle zprávy publikované v«The Icons»přetvořily tchajwanské Národní ústavy aplikovaného výzkumu (NIAR) spolu se svými českými partnery přeshraniční akademickou iniciativu ve funkční model rozvoje talentů pro polovodičový průmysl. Centrum pokročilého návrhu čipů (ACDRC), založené s podporou tchajwanského Ministerstva zahraničních věcí, spojuje NIAR na tchajwanské straně a tři české instituce: Masarykovu univerzitu, Vysoké učení technické v Brně a České vysoké učení technické v Praze. Centrum překročilo rámec tradičních výměnných programů a vytvořilo strukturovanou platformu, kde vedle sebe fungují dva výrazně odlišné systémy inženýrského vzdělávání.

V jádru spolupráce stojí dvě pracovní skupiny zaměřené na rozvoj talentů a společný výzkum. Skupina pro vzdělávání propojuje české akademiky s tchajwanskými univerzitami a firmami za účelem sladění studijních plánů a společného vedení studentů, zatímco výzkumná skupina od počátku navrhuje projekty s přímým průmyslovým využitím. Profesory Jiřího Háze z Vysokého učení technického v Brně a Jiřího Jakovenka z Českého vysokého učení technického v Praze, kteří projekt vedou, spojuje přesvědčení, že kombinace tchajwanského průmyslově integrovaného vzdělávání a evropské teoretické hloubky vytváří jedinečnou synergii. Studenti získávají zkušenosti s reálnými výrobními procesy i systematickým řešením problémů, což jim poskytuje dovednosti, po nichž je na trhu vysoká poptávka.

Dopad centra dosáhl významného milníku ve chvíli, kdy tchajwanský polovodičový startup Jmem Tek, zapojený do jeho výzkumných aktivit, rozhodl otevřít svou pobočku v Praze. Oficiální otevření společnosti na konci roku 2025 spojilo zástupce vlády, průmyslu i akademické sféry z obou zemí a ukázalo, jak může akademická spolupráce přerůst v přeshraniční průmyslové investice. Háze tento moment označil za signál, že partneři již iniciativu nevnímají jako experiment, ale jako vztah, který má smysl dlouhodobě rozvíjet.

Do budoucna oba profesoři vidí centrum jako uznávaný uzel pro společné doktorské vzdělávání a aplikovaný výzkum, který propojí partnery napříč Evropou a Asií. V kontextu evropského úsilí o polovodičovou suverenitu, například prostřednictvím iniciativy European Chips Act, nabízí tento lehký, avšak strukturovaný model alternativu k budování nových institucí od základu. Jakovenko zdůraznil, že toto partnerství naznačuje jinou cestu v době geopolitické konkurence – cestu, kde propojení komplementárních sil vytváří hodnotu, kterou by žádná ze stran samostatně nedokázala dosáhnout.

 

Fotografie k tomuto oznámení jsou k dispozici na adrese

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8ca9926c-64f8-4884-8ce6-e03e244f7370/cs 

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fcb7a981-95f9-45ad-827a-0f7b0857bce1/cs 

 

Media contact The Icons bd@theicons.net

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

25. března 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

25. března 2026  10:38,  aktualizováno  10:38

25. března 2026  11:42,  aktualizováno  12:14

25. března 2026  12:12

25. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

25. března 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

24. března 2026  14:42,  aktualizováno  25. 3. 11:59

25. března 2026  11:59

25. března 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

25. března 2026  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.