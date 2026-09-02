TCL díky pokročilým displejům zajišťuje na Gamescom 2026 zážitek ze hry „Tides of Annihilation"

Na veletrhu gamescom 2026 TCL zajišťuje technické zázemí veřejné demo zóny hry v hale 6, stánek B-050, kde si hráči mohou vyzkoušet dynamické osvětlení, filmové prostředí a svižné souboje na monitorechTCL 32X3A OLED+ a 75palcových televizorech TCL C8L SQD-Mini LED.
Hra Tides of Annihilation, vyvinutá společností Eclipse Glow Games, je dobrodružství pro jednoho hráče inspirované artušovskou legendou. Odehrává se v moderním Londýně napadeném jinou říší a sleduje osudy přeživší Gwendolyn ve fantasy krajinách.
Stefan Streit, marketingový ředitel společnosti TCL Europe, uvedl: „Dnešní hráči očekávají nulové zpoždění, bezchybnou plynulost a živou vizuální věrnost, která je plně vtáhne do nových světů. Technologie displejů s tím musí držet krok. Prostřednictvím naší spolupráce s hrou Tides of Annihilation ukazujeme, jak pokročilá řada televizorů a monitorů TCL splňuje extrémní požadavky a pozvedá herní zážitek pro diváky po celé Evropě."
Oživení vizuálně náročného světa
Prostředí s vysokým kontrastem a dynamickým osvětlením vyžadují displeje, které dokážou zachovat detaily jak ve světlech, tak ve stínech. Rychlé bojové scény a prudké pohyby kamery rovněž těží z vysokých obnovovacích frekvencí, rychlých odezvy a podpory VRR (variabilní obnovovací frekvence).
Prostřednictvím technologií OLED+, SQD-Mini LED a vysokých obnovovacích frekvencí společnost TCL předvede, jak může výkon displeje podpořit jak filmové zobrazení, tak plynulé hraní her.
Všestranný mistr: monitor TCL 32X3A OLED+
V centru předváděcího prostoru stojí model TCL 32X3A, první vlajkový monitor TCL s technologií OLED+ a držitel ocenění iF Design Award 2026 a Red Dot Design Award.
Model TCL 32X3A, navržený tak, aby hraní bylo plynulejší, ostřejší a s rychlejší odezvou, umožňuje hráčům přepínat mezi ultra detailním zobrazením a vysokorychlostním výkonem v závislosti na tom, jak hrají. Jeho duální režim ultra vysoké obnovovací frekvence 480 Hz (UHD 240 Hz / FHD 480 Hz) s dobou odezvy GtG 0,03 ms umožňuje plynulé přepínání mezi vysokým rozlišením a vysokou obnovovací frekvencí.
Technologie OLED+ vylepšuje hloubku a kontrast, takže tmavé scény působí sytěji a jasné efekty vyniknou, aniž by došlo ke ztrátě detailů. Jemné textury a hrany zůstávají ostré i během intenzivních soubojů nebo rychlých pohybů, přičemž displej je navržen tak, aby zůstal čitelný i za měnících se světelných podmínek.
Téměř bezrámečkový design pomáhá hráčům ještě více se ponořit do herního světa a omezuje rušivé prvky na okrajích obrazovky. Zabudovaný zvukový systém od Bang & Olufsen zajišťuje čistý zvuk, díky kterému uslyšíte klíčové herní momenty i bez externích reproduktorů.
Ponoření do hry na velké obrazovce s televizorem TCL C8L SQD-Mini LED
Televizory TCL C8L SQD-Mini LED oživují hru Tides of Annihilation ve větším měřítku a předvádějí, co technologie Mini LED nové generace dokáže v oblasti herního zážitku nabídnout.
Díky špičkovému jasu až 5 500 nitů v režimu HDR a 2 584 přesným zónám stmívání zajišťuje model C8L, že je každá scéna jasná a vyvážená. Nativní obnovovací frekvence 144 Hz s podporou VRR přispívá k plynulému a pohotovému hernímu zážitku, a to i během rychlých soubojů a prudkých pohybů kamery. Systém Audio od Bang & Olufsen s technologií Dolby Atmos zároveň přidává pohlcující zvuk, který vtáhne hráče hlouběji do děje.
Inovace v oblasti displejů pro budoucnost herního průmyslu
Partnerství s Tides of Annihilation podtrhuje závazek společnosti TCL vůči hernímu ekosystému a propojuje špičkové technologie s neustále se vyvíjejícími očekáváními hráčů, tvůrců a diváků po celé Evropě.
Ať už jde o hraní her nebo každodenní zábavu, bude TCL i nadále zdokonalovat svou technologii displejů a rozšiřovat své produktové portfolio, aby divákům přinášela ještě působivější zážitky ze sledování.
O společnosti TCL
Společnost TCL Electronics se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu spotřební elektroniky, včetně televizorů, mobilních zařízení, audiozařízení, produktů pro chytrou domácnost a domácích spotřebičů. Naše produktová řada, která kombinuje promyšlený design a inovativní technologie s cílem inspirovat k výjimečným výkonům, nabízí nepostradatelné funkce a smysluplné zážitky. Jako jedna z největších světových značek spotřební elektroniky pomáhá společnost TCL díky svému vertikálně integrovanému dodavatelskému řetězci a nejmodernější továrně na výrobu displejů přinášet inovace pro všechny. Další informace najdete na: https://www.tcl.com
TCL je registrovaná ochranná známka společnosti TCL Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
O hře TIDES OF ANNIHILATION
Londýn leží v troskách, rozvrácen katastrofickou „invazí z jiného světa". Poháněna zuřivou osobní pomstou a naléhavým úkolem zachránit svou sestru se Gwendolyn vydává na riskantní cestu napříč dvěma světy: zdevastovanou, mlhou zahalenou moderní metropolí a mytickou říší Avalon. Její výprava přes ikonické památky, které jsou nyní znetvořené, má za cíl odhalit tajemství jejích nově objevených schopností a nakonec rozhodnout o osudu samotné reality.
O společnosti ECLIPSE GLOW GAMES
Společnost Eclipse Glow Games, která se zabývá vývojem a vydáváním her pro PC a konzole nové generace určených pro celosvětové publikum, sídlí v Čcheng-tu v provincii S'-čchuan. Studio v současné době vyvíjí hru Tides of Annihilation, akční adventuru pro PC a konzole založenou na artušovské mytologii. Tým Eclipse Glow tvoří více než 150 vývojářů, kteří mají zkušenosti s tvorbou her pro proslulé herní série, jako jsou Yakuza, For Honor, Assassin's Creed, Persona a Prince of Persia.
KONTAKT: eupr@tcl.com