TCL Europe představuje nejlepší tipy pro dokonalý zážitek z letního sledování sportovních přenosů

Stefan Streit, CMO společnosti TCL Europe, uvedl: „Ve společnosti TCL se snažíme inspirovat k velkým výkonům během léta plného skvělých sportovních zážitků. Naším cílem je přispívat k dosažení nezapomenutelnými okamžiky s přáteli a rodinou, aby byla každá vteřina sledování výjimečná a strhující. Máme radost, že můžeme podpořit fanoušky v celé Evropě, kteří fandí svým oblíbeným týmům."

MAXIMÁLNÍ ZÁŽITEK ZE SLEDOVÁNÍ

Nastal čas „opřít se do toho ve velkém" a zvážit 115" QD-Mini LED televizor TCL, největší QD-Mini LED televizor na světě navržený pro maximální zážitek ze sledování. Tenhle obrovský televizor využívá nejnovější technologii QD-Mini LED s více než 20.000 zónami lokálního stmívání a zprostředkovává živé, věrné barvy a výjimečné detaily. Jeho bezkonkurenční rovnoměrnost jasu je zárukou dokonalého osvětlení každého místa na obrazovce, čímž se eliminují tmavé oblasti a každý okamžik zápasu je vidět bez nejmenší chybičky. Tento televizor se pyšní certifikací pro nízkou hladinu modrého světla a nabízí výkon bez blikání, takže zaručuje pohodlné sledování, při kterém nehrozí únava očí ani v případě, že dojde až na penalty!

Velké okamžiky si zaslouží velké obrazovky – ať už se jedná o strhující fotbalové zápasy nebo jakoukoli velkou sportovní událost, tato obrovská obrazovka přenese vzrušení a intenzitu stadionu přímo do obývacího pokoje.

Vybrané TCL QD-Mini LED, QLED jsou charakteristické antireflexními obrazovkami ideálními pro projasněné obývací pokoje, aby se každý okamžik zachytil bez odlesků. 144Hz technologie Motion Clarity Pro u modelů jako C85 zajišťuje plynulý pohyb při dynamických sportovních scénách, zatímco Dolby Vision zvyšuje vizuální hloubku a realističnost. Ohromující je rovněž kvalita obrazu HDR, která v každém záběru zvýrazní nejjemnější detaily a živé barvy, jako byste se ocitli přímo na stadionu a v bezprostřední blízkosti akce.

VYLEPŠENÉ NASTAVENÍ ZVUKU

Abyste se mohli naplno ponořit do sportovních přenosů s optimálním nastavením zvuku, přidejte do svého systému domácí zábavy soundbary, které zvýrazní každé povzbuzování a pískání a nic vám s nimi neunikne. Se soundbary TCL s technologií Dolby Audio vás vaše domácí kino opravdu pohltí. Soundbary jsou vybaveny bezdrátovými subwoofery a systémem DTS Virtual:X, takže posluchače obklopí dynamické zvuky stadionu a navodí pocit, jako by se ocitli přímo v místě dění.

S CHYTRÝMI TECHNOLOGIEMI VÁM NIC NEUNIKNE

Chytré technologie mohou usnadnit ovládání zábavy. Zařízení s funkcemi hlasových příkazů dokážou plynule přepínat kanály nebo upravovat hlasitost. Inovativní televizory TCL se službou Google TV™ a integrovaným asistentem Google Assistant™ zajišťují nerušený požitek ze hry.

IDEÁLNÍ TEPLOTA

Zachovat si pohodlí ve vypjatých chvílích je možné pomocí klimatizační jednotky. Tyto systémy upravují teplotu na ideální hodnoty a zlepšují kvalitu vzduchu v místnosti, čímž zajišťují pohodlné sledování. KlimatizaceTCL FreshIN 2.0 a BreezeIN jsou vynikající volbou, včetně kompaktních modelů pro snadné skladování, když se zrovna nepoužívají.

NEZBYTNÁ ZÁSOBA OBČERSTVENÍ

Dny zápasu se neobejdou bez občerstvení. Inovativní chladničky TCL Free Built-In Refrigerator se vyznačují pokročilým vestavěným designem, technologií pro uchování čerstvých potravin a energetickou účinností, která zajišťuje, že vše zůstane čerstvé a chladné.

Závazek společnosti TCL k inovacím se vztahuje i na její mobilní produkty, které jsou vybaveny zobrazovacími technologiemi NXTPAPER, jež nabízejí obraz a zvuk v kvalitě jako v kině a hladce se integrují do ekosystému chytrých zařízení TCL.

Objevte další produkty, které vám v létě zpříjemní sportovní zážitky: https://www.tcl.com/eu/en

O společnosti TCL

Společnost TCL je rychle rostoucí společností v oblasti spotřební elektroniky a předním aktérem v celosvětovém televizním průmyslu. Od svého založení v roce 1981 rozšířila své působení na více než 160 světových trhů. Společnost TCL se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu produktů spotřební elektroniky, od televizorů přes audio zařízení až po chytré domácí spotřebiče. Webové stránky společnosti TCL můžete navštívit na adrese https://www.tcl.com.

