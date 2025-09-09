TCL globální jedničkou v dodávkách Mini LED, na veletrhu IFA 2025 předvádí působivou dynamiku

Přední výrobce spotřební elektroniky TCL se v první polovině roku 2025 vyšvihl v žebříčku světových značek na první místo[1] v dodávkách televizorů s technologií Mini LED, v nichž zároveň dosáhl 176%[2] nárůstu. Kromě toho značka přinesla silný impuls na trhy představením svých posledních inovací, strategického růstu a partnerství na veletrhu IFA 2025.
V rámci Evropy předstihla společnost TCL celý trh s televizory navýšením dodávek Mini LED TV o 91 %[3] a dodávek modelů od 75 palců o 72 %[4]. V současnosti je druhou nejprodávanější značkou televizorů ve Francii a Polsku a třetí nejprodávanější značkou televizorů ve Švédsku, Španělsku, Řecku a České republice, přičemž přední pozice zaujímá i na mnoha dalších evropských trzích.
Tohoto příznivého vývoje dosáhla jak díky inovativním produktům, jako je např. QD-Mini LED TV řady C, tak orientací na zákazníky, kteří hledají televizory s větší obrazovkou pro domácí sledování jako v kině.
Mini LED: Nová úroveň domácí zábavy
Stále více evropských domácností dnes touží posunout svou domácí zábavu na vyšší úroveň. Ne všechny Mini LED televizory však zaručují stejnou kvalitu. Nabídka Mini LED televizorů od TCL zahrnuje nejnovější řadu C, která využívá kombinaci Mini LED podsvícení a technologií řady Precise Dimming. Tyto funkce namísto osvětlení celé obrazovky precizně regulují jas v několika tisících zón, čímž dosahují hlubší černé, živějších jasů a vyváženého podsvícení, díky němuž zůstává obraz ostrý i v místnostech s proměnlivým osvětlením.
QD-Mini LED TV z řady C od značky TCL jsou připraveny na jakýkoli program – od filmových večerů po hraní videoher:
• Model C6K zpřístupňuje pokročilou přesnost obrazu Mini LED více domácnostem, aniž by šetřil na kvalitě. Kombinace zónového podsvícení a integrované Google TV představuje přirozený krok vpřed pro každého diváka, který touží po chytřejším ovládání a ostřejším obrazu v reálných každodenních podmínkách.
• Divákům, kteří hledají vyšší výkon, nabízí model C7K obnovovací frekvenci 144 Hz, díky níž jsou rychlé scény ve filmech nebo hrách ostřejší a plynulejší. Audio od značky Bang & Olufsen se přitom postará o dokonalé sladění zvuku s obrazem.
• Televizor C8K pak nabízí pokročilou technologii obrazu, zdokonalený herní výkon a vyladěný zvuk od Bang & Olufsen – a to vše navíc v ultratenkém designu.
O společnosti TCL
Společnost TCL Electronics se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu spotřební elektroniky, včetně televizorů, mobilních telefonů, audio zařízení, chytrých domácích produktů a spotřebičů. Naše portfolio produktů kombinuje promyšlený design s inovativními technologiemi, které inspirují ke skvělým výkonům, a přináší nepostradatelné funkce i smysluplné zážitky. Společnosti TCL je jednou z největších světových značek spotřební elektroniky a její vertikálně integrovaný dodavatelský řetězec i moderní továrna na výrobu zobrazovacích panelů jí pomáhají zajišťovat inovace pro každého. Další informace najdete na adrese https://www.tcl.com.
TCL je registrovaná ochranná známka společnosti TCL Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
|[1] Zdroj: OMDIA, H1 2025
|[2] Zdroj: TCL, H1 2025
|[3] Zdroj: TCL, H1 2025
|[4] Zdroj: TCL, H1 2025
Kontakt: eupr@tcl.com