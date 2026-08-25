TCL má šest ocenění EISA, čímž vede v oblasti prémiových televizorů a audiozařízení pro domácí kino

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Paříž (Francie) 25. srpna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Oprava: V tiskové zprávě „TCL má šest ocenění EISA, čímž vede v oblasti prémiových televizorů a audiozařízení pro domácí kino“, kterou společnost TCL vydala 24. srpna 2026 prostřednictvím agentury PR Newswire, v druhém odstavci pod nadpisem „Soundbar TCL A65K Design Series: EISA „SOUNDBAR 2026–2027“, by mělo znít „Jeho 3.1.2kanálová konstrukce a podpora technologií Dolby Atmos a DTS:X dodávají filmům a seriálům hloubku“ namísto „Jeho 3.1.2kanálová konstrukce a podpora technologie Dolby: X dodávají filmům a seriálům hloubku“, jak bylo nesprávně zveřejněno agenturou PR Newswire. Následuje úplné znění opravené tiskové zprávy:

Paříž (Francie) 24. srpna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost TCL, vedoucí globální podnik v oblasti spotřební elektroniky a světová jednička mezi značkami televizorů s technologií Mini LED[1], získala šest ocenění EISA – jedno z nejprestižnějších evropských uznání za inovace v audiovizuální oblasti. Ocenění, která pokrývají segment prémiových televizorů i audio systémů pro domácí kino, podtrhují trvalé úsilí společnosti TCL o to, aby byla domácí zábava pro evropské domácnosti stále inovativnější a působivější.

Televizor TCL 98X11L SQD-Mini LED: EISA „OCENĚNÍ TV 2026–2027“

Televizor TCL X11L SQD-Mini LED představuje vlajkovou loď společnosti TCL v oblasti domácí zábavy na velkoplošných obrazovkách. Tento model kombinuje technologii SQD-Mini LED od společnosti TCL s pokročilým řízením podsvícení a přináší tak prémiový, kinematografický zážitek ze sledování doma na ultravelké obrazovce.

Model 98X11L, navržený pro realistický obraz, nabízí až 20 736 zón přesného stmívání, špičkový jas HDR až 10.000 nitů a široký barevný rozsah BT.2020[2] pro všechny scény s pokrytím až 100 %, což zajišťuje úchvatné barvy, kontrast a detaily. Nativní obnovovací frekvence 144 Hz zajišťuje plynulý obraz i při rychlé akci, zatímco technologie HDR10+ a Dolby Vision vylepšují každou scénu větší hloubkou a realističností. Panel WHVA 2.0 Ultra zajišťuje konzistentní obraz ze všech úhlů v místnosti, zatímco zvuková technologie Audio od Bang & Olufsen přináší čistý a výkonný zvuk – to vše v ultratenkém provedení, které se přirozeně začlení do moderních interiérů.

Televizor TCL 85RM9L RGB-Mini LED: EISA „PRÉMIOVÝ RGB LED TV 2026–2027“

Televizor TCL 85RM9L RGB-Mini LED dokládá odhodlání společnosti TCL vytvářet zobrazovací technologie nové generace. Namísto vylepšení pouze jedné části televizoru zdokonalila společnost TCL celý zobrazovací systém pomocí technologie RGB Přesné stmívání. Od RGB světelného zdroje až po samotnou obrazovku to pomáhá vytvářet na obrazovce realističtější obraz díky výkonu v oblasti světla a barev.

Díky širokému barevnému rozsahu BT.2020 až 100 %[3], 8736 přesným barevným zónám a špičkovému jasu HDR až 4000 nitů nabízí model 85RM9L výjimečně syté barvy, vytříbený kontrast a přesné detaily. Zvuk od Bang & Olufsen a ultratenký design dotvářejí prémiový zážitek z velkoplošného sledování, který spojuje pohlcující výkon s moderním stylem.

Televizor TCL 75C8L SQD-Mini LED: Ocenění EISA „PRÉMIOVÝ MINI LED TV 2026–2027“

Ocenění pro televizor TCL 75C8L SQD-Mini LED je uznáním neustálého úsilí společnosti TCL o zpřístupnění pokročilého výkonu technologie Mini LED v celé její nabídce prémiových televizorů, přičemž kombinuje přesné řízení osvětlení s vizuálním dopadem, který dnešní zábava vyžaduje.

Díky špičkovému jasu až 5500 nitů a 2584 zónám stmívání zachovává model 75C8L kontrast a detaily jak ve světlých, tak v tmavých scénách, čímž umocňuje zážitek z víkendových filmových večerů i klíčových momentů velkých sportovních utkání. Nativní obnovovací frekvence 144 Hz zajišťuje plynulý obraz i při rychlé akci, zatímco technologie Audio od Bang & Olufsen a Dolby Atmos dodávají zvuku hloubku a čistotu bez nutnosti dalšího zvukového vybavení.

TCL 65C7L: EISA „NEJLEPŠÍ KOUPĚ MINI LED TV 2026–2027“

Model TCL 65C7L získal ocenění EISA „NEJLEPŠÍ KOUPĚ MINI LED TV 2026–2027“ díky kombinaci propracovaného řízení osvětlení a přesnosti barev s každodenní praktičností.

Streamování, hraní her i živé televizní vysílání těží z maximálního jasu až 3000 nitů v režimu HDR a 1152 přesných zón stmívání, které při každodenním sledování zajišťují jasný kontrast a výrazné světlé partie. Nativní obnovovací frekvence 144 Hz, funkce Zrychlovač her 288 Hz a rozhraní HDMI 2.1 podporují plynulé hraní her s omezeným trháním obrazu a nízkou vstupní latencí, zatímco technologie Dolby Atmos vylepšuje zvuk a zajišťuje tak poutavější zážitek ze všech stran.

Bezdrátové reproduktory TCL Z100 a Z100-SW s technologií Svobodný zvuk: Ocenění EISA „BEZDRÁTOVÝ HT AUDIO SYSTÉM 2026–2027“

Bezdrátové reproduktory TCL Z100 a Z100-SW s technologií Svobodný zvuk dávají uživatelům svobodu sestavit si vlastní zvukovou sestavu tak, aby reproduktory mohly být umístěny tam, kde v místnosti fungují nejlépe, a ne tam, kam je vedou kabely. Každý reproduktor s konfigurací 1.1.1 kanálů poskytuje výkon 170 W a spolupracuje s televizory TCL kompatibilními s technologií Dolby Atmos FlexConnect, díky čemuž se zvukový zážitek přizpůsobí danému prostoru. Uživatelé mohou přidat až čtyři reproduktory a volitelný bezdrátový subwoofer a vytvořit tak škálovatelný systém s kinematografickým zvukem bez viditelných kabelů.

Soundbar TCL A65K Design Series: EISA „SOUNDBAR 2026–2027“

Soundbar TCL A65K je vybaven technologií Audio od Bang & Olufsen, která kombinuje odborné znalosti společnosti TCL v oblasti domácí zábavy s individuálně vyladěným zvukovým zážitkem, jenž je navržen tak, aby filmy, hry i každodenní sledování byly ještě poutavější.

Díky tenkému profilu pouhých 50 mm se soundbar TCL A65K přirozeně vejde pod televizor a zároveň poskytuje plnější a čistší zvuk. Jeho kanálová konstrukce 3.1.2 a podpora Dolby Atmos a DTS: X dodávají filmům a seriálům hloubku, zatímco vylepšení hlasu a basů zajišťuje, že dialogy zůstanou zřetelné a hudba zní srozumitelněji i při nižší hlasitosti.

Tato ocenění odrážejí závazek společnosti TCL „Inspirovat k dokonalosti“ prostřednictvím produktů, které přinášejí prvotřídní a pohlcující zábavu širšímu okruhu lidí po celé Evropě. Společnost TCL nadále investuje do vývoje zobrazovacích a zvukových technologií, které spojují kvalitu obrazu, zvukový výkon a design a přinášejí tak komplexnější zážitek z domácí zábavy.

O společnosti TCL

TCL Electronics se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu spotřební elektroniky, včetně televizorů, mobilních zařízení, audiozařízení, produktů pro chytrou domácnost a domácích spotřebičů. Díky kombinaci promyšleného designu a inovativních technologií, které inspirují k dokonalosti, nabízí naše produktová řada nepostradatelné funkce a smysluplné zážitky. Jako jedna z největších světových značek spotřební elektroniky pomáhá společnost TCL díky svému vertikálně integrovanému dodavatelskému řetězci a nejmodernější továrně na výrobu displejů přinášet inovace pro všechny. Další informace naleznete na stránkách: https://www.tcl.com

TCL je registrovaná ochranná známka společnosti TCL Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

[1] Zdroj dat: Omdia TV sets Emerging Technology Market Tracker 4Q25 
[2] 100 % BT. 2020 označuje typickou hodnotu poměru plochy podle standardu barevného rozsahu BT. 2020. Testovací data pocházejí z laboratoří společnosti TCL. Vzhledem k rozdílům v testovacích prostředích, testovacích standardech a testovacím zařízeních, jakož i k dalším přiměřeným a objektivním faktorům, jako jsou různé produkty či výrobní šarže, může dojít k odchylce <5 %. 
[3] Poznámka pod čarou viz výše.

Zdroj: TCL

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