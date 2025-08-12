TCL představí na veletrhu IFA 2025 technologie budoucnosti pro moderní bydlení

TCL představí na veletrhu IFA 2025 nejnovější průlomové inovace, které posouvají hranice moderního bydlení. Návštěvníci se mohou těšit na špičkové technologie, včetně nejnovějších ultra velkých displejů QD-Mini LED, technologie displejů NXTPAPER, brýlí pro rozšířenou realitu a spotřebičů s podporou umělé inteligence – od klimatizací přes pračky a chladničky až po další zařízení – které společně dokládají závazek TCL vytvářet inteligentní, personalizovaná a udržitelná řešení pro moderní bydlení.
Návštěvníci se také na vlastní oči přesvědčí, že vize TCL pro bydlení budoucnosti není jen o jednotlivých produktech. V rámci série výrobků nabízejících imerzivní prostředí a poháněných nejnovějšími technologiemi TCL zažijí například evropskou premiéru AI robotů TC, chytrá energetická řešení pro domácnost, inteligentní kokpity a platformu TCL NXTHOME – prostor, kde se inovace a životní styl spojují a vytvářejí smysluplné okamžiky.
Nenechte si ujít příležitost zjistit, jak TCL na veletrhu IFA 2025 zapaluje jiskru budoucích technologií a prostřednictvím inteligentního bydlení inspiruje k dosažení velkých cílů.
Podrobnosti k účasti TCL na veletrhu IFA 2025:
Celosvětová mediální premiéra TCL na IFA 2025
Datum a čas: 4. září 2025 v 15:30 (CEST) (registrace od 15:00)
Místo konání: Hala 21A, Messedamm, Berlín, Německo
Expozice TCL na IFA 2025
Datum: 5. – 9. září 2025
Umístění: Hala 21A, Messedamm Berlín, Německo
|[1]Ultra velké televizory: s úhlopříčkou 85 palců a více.
O společnosti TCL
TCL je přední značka spotřební elektroniky a globální lídr v televizním průmyslu. Působí ve více než 160 zemích světa a specializuje se na výzkum, vývoj a výrobu spotřební elektroniky, včetně televizorů, audiosystémů, domácích spotřebičů, mobilních zařízení, chytrých brýlí, komerčních displejů a dalších produktů. Další informace naleznete na webových stránkách TCL: at https://www.tcl.com.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2748592/Press_Image.jpg
KONTAKT: Yu Qiu, aobai.qiu@rfcomms.com