TCL představilo na IFA 2026 řadu TAB A1 se dvěma velikostmi obrazovky a dvěma typy zobrazení

Řadu tvoří modely TCL TAB A1, TCL TAB A1 NXTPAPER, TCL TAB A1 Plus a TCL TAB A1 Plus NXTPAPER. Společnost TCL sestavila portfolio na základě dvou klíčových kritérií: velikosti displeje a typu zobrazení.
Řada TCL TAB A1 je uspořádána podle dvou kritérií: velikosti obrazovky a typu zobrazení. Modely s jedenáctipalcovým displejem upřednostňují přenosnost, zatímco modely Plus s 12,2palcovým displejem nabízejí větší pracovní plochu pro zábavu i produktivitu. V rámci každé velikosti jsou modely se standardním displejem určeny pro každodenní zábavu, zatímco modely NXTPAPER přinášejí typy zobrazení přizpůsobené čtení, učení a delšímu používání.
„Lidé používají tablety velmi různými způsoby, od streamování a prohlížení webu až po studium, čtení a práci. S řadou TCL TAB A1 jsme vytvořili jasnější výběr mezi dvěma velikostmi obrazovky a dvěma odlišnými typy zobrazení, díky čemuž je pro více lidí snazší najít tablet, který se přirozeně hodí do jejich každodenního života," uvedl Stefan Streit, marketingový ředitel společnosti TCL Europe.
Dvě velikosti displeje, dva typy sledování
Pro ty, kteří tablet pravidelně nosí s sebou mezi domovem, školou, prací a na cestách, nabízejí jedenáctipalcové modely TCL TAB A1 kombinaci tenkého 6,2mm provedení s rozlišením 2,1K a obnovovací frekvencí až 90 Hz.
12,2palcové modely TCL TAB A1 Plus nabízejí rozlišení 2,4K, poměr stran 3:2 a obnovovací frekvenci až 120 Hz. Jejich větší displeje poskytují více prostoru pro filmy, webové stránky, dokumenty a prohlížení na rozdělené obrazovce.
Druhou možností je typ displeje. Modely se standardním displejem nabízejí ostrý a plynulý obraz pro streamování, prohlížení webových stránek a každodenní zábavu. Modely s displejem NXTPAPER jsou určeny pro uživatele, kteří na tabletu tráví více času čtením, studiem nebo prací. Antireflexní úpravy a úpravy proti odlesku a odrazu, hardwarová regulace modrého světla a volitelné režimy zobrazení podporují pohodlný zážitek při prohlížení různých typů obsahu.
TCL TAB A1 Plus NXTPAPER: produktivita a zábava na velkém displeji
Jako špičkový model této řady kombinuje TCL TAB A1 Plus NXTPAPER 12,2palcový displej s rozlišením 2,4K, technologii NXTPAPER a hardware zaměřený na produktivitu.
Speciální tlačítko NXTPAPER Key umožňuje rychlý přístup ke třem režimům zobrazení tabletu. Standardní režim podporuje barevnou zábavu a každodenní aplikace. Režim Color Paper nabízí jemnější vzhled pro ilustrovaný obsah, prohlížení webových stránek a čtení, zatímco režim Ink Paper podporuje soustředěné prohlížení v černobílém režimu. Přizpůsobitelná gesta také umožňují rychlejší přístup k funkcím umělé inteligence, aplikacím a rozhraní NXTPAPER.
Funkce umělé inteligence a produktivity
Všechny čtyři modely řady TCL TAB A1 běží na systému Android 16 a kombinují služby Google s funkcemi pro produktivitu vyvinutými společností TCL.
Ceny a dostupnost
Řada TCL TAB A1 bude k dispozici na vybraných evropských trzích.
Ceny, barevné varianty, konfigurace, příslušenství, obsah balení a dostupnost se mohou lišit v závislosti na zemi a prodejním kanálu. Místní podrobnosti bude na jednotlivých trzích sdělovat společnost TCL.
O společnosti TCL Mobile
TCL Mobile se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu smartphonů, tabletů a připojených zařízení. S posláním zpřístupnit 5G všem pomáhá TCL Mobile svým zákazníkům „inspirovat k velikosti" v jejich životech prostřednictvím špičkových technologií a řešení.
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