TCL představuje dostupné 5G připojení pro každou domácnost

TCL 5G CPE B50: vysoce výkonný základní 5G model
TCL B50, který vychází ze základních požadavků na připojení (rychlosti, stability a kapacity pro více zařízení), přináší pokročilé technologie 5G a Wi-Fi 7 do dostupného síťového řešení.
Podporuje ultrarychlé 5G přenosové rychlosti až 5,47 Gb/s a je vybaven vysokoziskovými anténami 5G NR s plným pásmem 4×4 MIMO, které zvyšují sílu signálu, pokrytí a odolnost proti rušení. Nabízí dvoupásmovou technologii Wi-Fi 7 s propustností až 3,6 Gb/s, podporou až 128 zařízení současně a je kompatibilní s EasyMesh R6 pro pokrytí celé domácnosti nebo kanceláře. Chytré ovládání prostřednictvím aplikace TCL spolu s filtrováním URL a rodičovskou kontrolou umožňuje bezpečnější a snadnější správu sítě.
TCL 5G Mobile Wi-Fi B50 Pro: výkonné mobilní připojení
Model B50 Pro je navržen pro služební cesty, práci v terénu i každodenní mobilitu a přináší vysokorychlostní 5G připojení v dostupném mobilním Wi-Fi zařízení.
Podporuje 5G rychlosti až 3,27 Gb/s a využívá technologii 4×4 MIMO s NR 2CC pro vysokou efektivitu a nízkou latenci. Díky dvoupásmové Wi-Fi 6 (AX1200) umožňuje připojení až 32 zařízení současně v režimu mobilního hotspotu. Integrovaný 1,83" dotykový displej poskytuje snadný přehled o důležitých informacích o síti. Vyměnitelná baterie s kapacitou 5 000 mAh nabízí až 17 hodin provozu a podporuje 18W rychlé nabíjení, což zajišťuje spolehlivé připojení na cestách.
TCL WR5360: Wi-Fi 7 mesh router pro pokrytí celé domácnosti
Model WR5360 využívá technologii Wi-Fi 7 BE3600 a nabízí rychlosti až 3,6 Gb/s. Je vybaven 2,5gigabitovým WAN ethernet portem pro vysokorychlostní připojení k internetu.
Díky kompatibilitě s EasyMesh R6 umožňuje flexibilní a spolehlivé rozšíření Wi-Fi signálu po celé domácnosti. Konfigurace 5 GHz 3T3R se dvěma prostorovými streamy (2SS) zajišťuje silný signál a široké pokrytí. Rodičovská kontrola a integrovaná VPN přispívají k bezpečnosti domácí sítě, zatímco mobilní aplikace a webové rozhraní umožňují snadné sledování a správu připojených zařízení i stavu sítě.
Touto novou řadou základních síťových zařízení TCL rozšiřuje dostupnost moderních síťových technologií a přináší 5G připojení širokému okruhu uživatelů i domácností.
O společnosti TCL Electronics
TCL Electronics (1070.HK) je přední značka spotřební elektroniky a vedoucí podnik v globálním televizním průmyslu. TCL nyní působí na více než 160 trzích na celém světě. Společnost se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu produktů spotřební elektroniky, od televizorů, audio zařízení, domácích spotřebičů a mobilních zařízení včetně mobilních telefonů až po tablety, chytrá připojená zařízení, chytré brýle, komerční displeje a další. Navštivte webové stránky společnosti TCL na adrese https://www.tcl.com.
Kontakt pro média: tclpress@tcl.com
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2922780/TCL_Enables_Accessible_5G_Connectivity_Everyone_Every_Home.jpg