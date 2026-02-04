TCL představuje na ISE 2026 digitální značení a komerční LED displeje na olympijské úrovni

Autor:
  15:52
Barcelona, 4. února 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - TCL Professional představuje na veletrhu ISE 2026 řešení digitálního značení a komerčních LED displejů na olympijské úrovni

• Nová generace digitálního značení a komerčních LED displejů kombinuje prémiový design, vysoký výkon a spolehlivost pro nejnáročnější profesionální prostředí

• Jako oficiální celosvětový partner olympijských her posiluje TCL Professional své technologické vedoucí postavení řešeními, jež budou ověřena na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině v roce 2026

Společnost TCL, vedoucí světový podnik v oblasti spotřební elektroniky a světová jednička u Mini LED a ultravelkých televizorů, dnes představuje novou generaci špičkových řešení pro digitální značení a komerčních LED displejů na veletrhu Integrované systémy Evropa(ISE 2026), kde společnost vystavuje na stánku 1C500 (hala 1). TCL Professional, dceřiná značka zaměřená na vertikální trhy B2B (obchodní vztahy přímo mezi firmami), předvádí speciálně vyvinutá komerční řešení displejů určená pro různá profesionální prostředí. Ta jsou založena na technologiích displejů dodávaných společností TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology), vedoucí globální firmou v oblasti pokročilých technologií displejů a dceřinou společností TCL Technology (000100.SZ). TCL CSOT poskytuje skupině jedinečné schopnosti v oblasti inovací, výroby a komplexní kontroly kvality. Tato řešení, vyvinutá s využitím silných stránek společnosti TCL v celém oborovém hodnotovém řetězci, se ověří v jednom z nejnáročnějších prostředí na světě: na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině v roce 2026.

Společnost TCL, která byla nedávno povýšena na oficiálního celosvětového partnera olympijských her, posiluje své globální postavení na trhu B2B díky zobrazovacím technologiím, které splňují nejvyšší olympijské standardy kvality. Na ISE 2026, předním světovém veletrhu audiovizuálních technologií a systémové integrace, společnost předvádí, jak luxusní design jejích digitálních značek splňuje očekávání náročných zákazníků, zatímco její nové LED displeje nově stanovují standardy na evropském trhu.

 

Řada TMN: prémiové digitální značení pro náročná profesionální prostředí

V segmentu digitálního značení představuje společnost TCL Professional na veletrhu ISE 2026 jako klíčový exponát řadu TMN. Tato vyspělá řada digitálního značení vyráběná sériově odráží nahromaděné zkušenosti společnosti TCL v oblasti výroby velkoplošných displejů a dlouhodobého nasazování produktů v profesionálních prostředích.

Řada TMN, navržená pro prémiové firemní a komerční aplikace, se vyznačuje ultratenkým designem o tloušťce 27,9 mm a rovnoměrnými rámečky na všech čtyřech stranách, které podporují instalaci na výšku i na šířku pro hladké začlenění do široké škály profesionálních prostor. Řada je k dispozici ve velikostech od 32 do 115 palců a nabízí výjimečnou flexibilitu pro projekty jakéhokoli rozsahu.

Série TMN, vybavená displeji dodávanými společností TCL CSOT, nabízí vynikající vizuální výkon, kombinující rozlišení 4K UHD, jas 500 nitů a pokrytí barevného rozsahu DCI-P3z93 % pro vysoce přesnou reprodukci barev. Kontrastní poměr 4000:1 a antireflexní panel s matností25 % zajišťují vynikající viditelnost, která předčí mnoho konkurenčních řešení na trhu.

S pamětí až 4+32 GB, Wi-Fi 2,4G/5G, konektivitou RS232, vestavěnými hodinami a stereofonními reproduktory 2×10 W nabízí řada TMN komplexní výkon a konektivitu a je připravena pro profesionální uplatnění v různých komerčních scénářích.

Vedle řady TMN představuje TCL Professional také řadu TEN, která je k dispozici ve velikostech od 43 do 75 palců. S jasem 350 nitů nabízí řada TEN univerzální a nákladově efektivní řešení digitálního značení pro širokou škálu profesionálních aplikací.

TH55HO: vysoce výkonný digitální displej pro venkovní použití

Společnost TCL Professional rozšiřuje své portfolio digitálních displejů a představuje nový digitální displej TH55HO pro venkovní použití, klíčový nový produkt na rok 2026, který byl navržen speciálně pro venkovní prostředí s vysokou viditelností. TH55HO je navržen tak, aby poskytoval ultravysoký jas, a tím zajistil jasný a živý obsah i při přímém slunečním světle. Pokročilé technologie proti vyblednutí a zažloutnutí zachovávají kvalitu obrazu v průběhu času, zatímco opticky spojený antireflexní design udržuje vizuální čistotu i za vysokých teplot.

TH55HO je navržen pro náročné venkovní aplikace a disponuje odolnou ochrannou konstrukcí, která zvyšuje jeho odolnost a spolehlivost v náročných podmínkách. Jeho panel s vysokou propustností, optimalizovaný pro viditelnost s polarizátorem, poskytuje vynikající čitelnost z různých úhlů pohledu, zatímco inteligentní technologie úspory energie optimalizuje spotřebu energie bez snížení výkonu. Díky těmto vlastnostem je TH55HO celkově robustním a efektivním řešením pro venkovní digitální značení v dopravních uzlech, na fasádách obchodů a ve veřejných prostorech.

Otevřená integrace CMS a komplexní zajištění kvality

Pro správu obsahu podporuje digitální značení TCL flexibilní nasazení systému pro správu obsahu (CMS), které hladce spolupracuje s vlastním systémem TCL Eshow CMS vyvinutým společností TCL i s celou řadou běžných platforem CMS třetích stran. Tento otevřený a spolupracující přístup zajišťuje hladkou integraci do reálných projektů B2B a komplexních prostředí systémové integrace. Úzká spolupráce mezi hardwarem TCL Professional a softwarovými ekosystémy CMS poskytuje integrátorům a operátorům stabilní, efektivní a škálovatelné prostředí.

Kvalita je dále posílena vertikálně integrovaným hodnotovým řetězcem společnosti TCL, který pokrývá design, výrobu a klíčové komponenty od začátku do konce. Tato série prošla několika mezinárodními certifikacemi a získala řadu globálních ocenění v oboru.

Komerční LED displeje: nová definice výkonnostních standardů v Evropě

Na veletrhu ISE 2026 představuje společnost TCL své nejnovější komerční LED displeje, které jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky špičkových profesionálních prostředí a velkých vizuálních projektů. Tato řešení začleňují pokročilé technologie displejů zaměřené na poskytování vynikajícího vizuálního výkonu, provozní spolehlivosti a efektivity instalace v aplikacích s vysokým účinkem.

Tyto displeje, založené na zobrazovacích technologiích vyvinutých společností TCL CSOT, zavádějí vlastní materiály s ultranízkým odrazem, díky nimž dosahují výjimečného kontrastního poměru až 37.500:1. To výrazně zlepšuje výšku a šířku obrazu, a to i v náročných světelných podmínkách. V oboru špičková technologie čtyřiadvacetibitové barevné hloubky dále umožňuje reprodukci až 16,77 milionů odstínů šedé, což zajišťuje plynulé i přesné barevné přechody a vysoce detailní vizuální obsah.

Pokročilý design velkých panelů zlepšuje vizuální uniformitu tím, že výrazně snižuje mezery mezi moduly a zároveň zvyšuje efektivitu instalace ve velkoformátových konfiguracích. V kombinaci s vysokým jasem, robustním řízením teploty a dlouhodobou provozní stabilitou jsou tato LED řešení navržena tak, aby udržovala konzistentní kvalitu obrazu i při intenzivním profesionálním používání.

TCL v roce 2026 dále rozšíří své portfolio o stotřicetišestipalcové a stotřiašedesátipalcové LED displeje typu „vše v jednom" (AIO), které jsou navrženy tak, aby zjednodušily nasazení a zároveň poskytovaly prvotřídní velkoformátový vizuální zážitek.

Nový klíčový hráč na evropském trhu komerčních displejů

Svou účastí na veletrhu ISE 2026 upevňuje TCL Professional svou roli klíčového hráče v evropském odvětví komerčních displejů a dodává špičková řešení pro digitální značení a LED, která kombinují prvotřídní design, technologické inovace a spolehlivost ověřenou v praxi.

Jako oficiální celosvětový partner olympijských her přináší TCL závazek k přesnosti, odolnosti a vizuální dokonalosti na trh profesionálních displejů a reaguje tak na potřeby systémových integrátorů a provozovatelů zařízení, kteří upřednostňují dlouhodobou stabilitu, škálovatelnost a osvědčený výkon v reálných aplikacích.

O TCL

TCL je přední značka spotřební elektroniky a vedoucí podnik v globálním televizním průmyslu. TCL nyní působí na více než 160 trzích po celém světě. Společnost se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu produktů spotřební elektroniky, od televizorů, audio zařízení, domácích spotřebičů a mobilních zařízení až po chytré brýle, komerční displeje a další. Navštivte webové stránky TCL na adrese https://www.tcl.com.

Kontakt: aobai.qiu@rfcomms.com

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

O místo ředitele třísouborového Šaldova divadla v Liberci usiluje deset zájemců

ilustrační snímek

Deset lidí se přihlásilo do výběrového řízení na místo ředitele třísouborového Šaldova divadla v Liberci. Vedení radnice bude vybírat z devíti mužů a jedné...

4. února 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Hlídka řešila zmatenou ženu, vedle seděla hledaná dívka. Sama se prozradila

Strážníci řešili pohřešovanou ženu, vedle seděla hledaná dívka

O velké smůle může mluvit dívka, po níž policie vyhlásila celostátní pátrání a na šumperském nádraží ji nedávno naprostou shodou náhod vypátrali strážníci. V budově se totiž pohybovala zmatená žena,...

4. února 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Liberec bude hledat provozovatele sdílených kol na rok, opět chce jen mechanická

ilustrační snímek

Liberec bude hledat provozovatele sdílených kol pouze na tento rok s možnou opcí na příští rok. V zakázce s maximální cenou tři miliony korun bude chtít opět...

4. února 2026  15:33,  aktualizováno  15:33

Tlumočnice na matrice Brna-střed pomáhají cizincům, třeba z Latinské Ameriky

ilustrační snímek

Návštěvu matriky v městské části Brno-střed usnadňují cizincům tlumočnice. Od přelomu letošního ledna a února pomáhají zejména lidem, kteří v Brně pracují v...

4. února 2026  15:23,  aktualizováno  15:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Testy prokázaly u uhynulé labutě v Uherském Hradišti ptačí chřipku

ilustrační snímek

Laboratorní testy prokázaly u uhynulé labutě v Uherském Hradišti nákazu ptačí chřipkou. Stejně jako před nedávnem v Kvasicích na Kroměřížsku, i tentokrát jde o...

4. února 2026  15:21,  aktualizováno  15:21

Na Vysočině je větší nabídka lyceí, víc míst bude od září i na gymnáziích

ilustrační snímek

V lyceích na Vysočině bude od září místo pro 567 žáků, o 25 víc než tento školní rok. V Jihlavě se zájemcům o studium otevře pedagogické lyceum. Víc míst...

4. února 2026  15:18,  aktualizováno  15:18

Finanční nejistota a zdraví. Proč se rozdíly mezi domácnostmi dál prohlubují?

Ilustrační snímek

Zatímco část české společnosti vstupuje do roku 2026 s opatrným optimismem, u nízkopříjmových domácností převažují obavy. Data z Provident Barometru a projektu Neviditelní ukazují, že ekonomické...

4. února 2026

Tisíce domácností na Sokolovsku jsou bez tepla, školy plánují náhradní program či volno

Výrobce elektřiny v Karlovarském kraji, elektrárna Tisová společnosti SUAS Group

Kvůli neočekávané technologické poruše bloků v Elektrárně Tisová musel ve středu dopoledne dodavatel přerušit dodávku tepla a teplé vody na Sokolovsku. Bez těchto služeb se rázem ocitlo 12 tisíc...

4. února 2026  12:22,  aktualizováno  16:50

Rehabilitační ústav Kladruby investuje 60 až 70 milionů Kč do dalšího rozšíření

ilustrační snímek

Rehabilitační ústav Kladruby na Benešovsku investuje 60 až 70 milionů korun do dalšího rozšíření. Po loňském otevření nového pavilonu chystá úpravy podkroví...

4. února 2026  15:15,  aktualizováno  15:15

Hádka, pak vzal nůž. Z ubodání ženy na Kladensku policisté obvinili jejího manžela

Kriminalisté vyšetřují v obci Pchery na Kladensku násilný trestný čin, při...

Policisté ve středu obvinili muže podezřelého z úterní vraždy manželky ve Pcherách na Kladensku. O vzetí muže do vazby rozhodne ve čtvrtek soud, informovala na webu středočeská policejní mluvčí...

4. února 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Zimní olympiáda a česká inovace: Elektronická madla z Česka přinášejí revoluci v curlingu

Olympijský curlingový stadion Cortina

Česká technologie v curlingu zamířila na letošní zimní olympiádu do Milána a Cortiny d’Ampezzo. Nová elektronická madla vyvinutá týmem ČVUT mají s maximální přesností hlídat pravidlo hog line a...

4. února 2026  16:41

V Čebíně na Brněnsku natočili vlka. Kráčel po zasněženém poli a přeběhl silnici

V Čebíně na Brněnsku natočili vlka.

V lednu ochránci přírody poprvé získali důkaz o přítomnosti vlka v Moravském krasu, když jej zachytila fotopast. O několik dní později se šelmu podařilo dokonce natočit, a to o několik kilometrů dál...

4. února 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.