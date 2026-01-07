TCL představuje na veletrhu CES 2026 budoucnost vizuálních technologií a inteligentního bydlení s průlomovými produkty a řešeními

Las Vegas 7. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost TCL, vedoucí světový podnik spotřební elektroniky a světová jednička v oblasti Mini LED a ultravelkých televizorů, dnes na veletrhu spotřební elektrotechniky CES 2026 představuje novou generaci průlomových vizuálních technologií a produktů založených na umělé inteligenci. Letos společnost TCL zavádí řadu světově prvních displejů, zobrazovacích technologií a produktů spolu s kompletním portfoliem inteligentních zařízení navržených pro zkvalitnění inteligentního bydlení, pohlcující zábavy a produktivity.

Nahlédnutí do budoucnosti displejů

Společnost TCL pokračuje v posouvání hranic technologií displejů všech velikostí, od velkých po malé. Na veletrhu CES 2026 představí TCL poprvé na světě svou technologii SQD-Mini LED, která znamená revoluční skok vpřed ve výkonu Mini LED. Díky transformaci lokální ztmavovací zóny konvenčních Mini LED na sérii přesného stmívání je umožněno přesné ovládání světla na celé obrazovce a poskytuje se výjimečný výkon jak ve světlech, tak ve stínech. Zahrnuje také špičkovou technologii Super QLED od společnosti TCL a panel Ultra Color Filter, díky čemuž dosahuje delší životnosti, lepšího barevného výkonu a vyššího špičkového jasu. Navíc nabízí stabilnější globální vysoký barevný rozsah, přesnější ovládání světla a vytříbenější vzhled.

Představen je také první televizor na světě vybavený technologií SQD-Mini LED – TCL X11L. Televizor dosahuje až stoprocentníširoký barevný rozsah pro všechny situace BT.2020 a je vybaven panelem CSOT WHVA 2.0 Ultra pro lepší barevný výkon, vyšší nativní kontrast a ostřejší kvalitu obrazu. Díky až 20 736 přesným zónám stmívání a až 10 000 nitům vypadá HDR obsah na tomto televizoru živě a realisticky. Model X11L vyniká také elegantním designem, který je téměř o 2 cm tenčí a prakticky bez rámečku. Je také vybaven zvukem od Bang & Olufsen, který nabízí vynikající zvukový zážitek.

Spolupráce společnosti TCL s integrací Gemini pro Google TV a Dolby Vision 2 přináší na veletrhu CES 2026 vzrušující vylepšení zobrazovacích zážitků. Na základě loňského uvedení první Google TV „vždy zapnuto" s Gemini budou letošní modely přidávat ještě intuitivnější způsoby interakce s vaším televizorem, včetně vylepšeného vyhledávání v Google Photos, nových kreativních funkcí s Nano Banana a Veo a dalších. TCL také předvedla Dolby Vision 2, novou generaci Dolby Vision, která byla navržena tak, aby poskytovala výjimečné vizuální zážitky díky inteligenci obsahu, filmovým detailům a vnímání prostředí sledování. Dolby Vision 2 by měla být v roce 2026 zavedeno do řad televizorů TCL X a C prostřednictvím aktualizací OTA.

V oblasti technologie péče o oči nabízí smartphone TCL NXTPAPER 70 Pro s technologií NXTPAPER 4.0 celodenní pohodlí pro oči ve všech situacích, aby zmírnil namáhání očí v dnešním rychle se měnícím digitálním prostředí. Speciální tlačítko NXTPAPER Key umožňuje hladké přepínání mezi třemi různými režimy zobrazení. Tablet TCL Note A1 NXTPAPER eNote rozšiřuje ekosystém péče o oči a začleňuje produktivní nástroje založené na umělé inteligenci. Nabízí zážitek ze čtení a psaní jako u papíru, který je ideální pro uživatele hledající soustředěnější a efektivnější digitální pracovní prostor. Kromě komerčních displejů a vysoce výkonných monitorů představuje TCL také RayNeo Air 4 Pro – první HDR10 AR brýle na světě – které přinášejí novou dimenzi přenosného zobrazení díky pokročilé technologii displeje, jež poskytuje výjimečnou čistotu a pohodlí jak pro práci, tak pro zábavu.

Poháníme novou éru inteligentního bydlení

Kromě technologie displejů představuje TCL širokou škálu řešení pro chytré domácnosti založených na umělé inteligenci, která jsou navržena tak, aby přinesla větší inteligenci do každodenního života. Patří mezi ně klimatizace TCL FreshIN 3.0, chladnička GeniusFresh, pračky a sušičky řady AmeraClassic a kombinovaná pračka se sušičkou TCL AI SuperDrum. Kromě toho inteligentní zámky TCL nabízejí pokročilé biometrické zabezpečení, přístup založený na umělé inteligenci a hladké ovládání chytré domácnosti, zatímco inteligentní řešení pro energetiku domácností odTCL poskytují integrovaný energetický ekosystém založený na umělé inteligenci pro moderní domácnosti a nabízejí komplexní ovládání přeměny energie, baterií a správy energie s cílem snížit náklady na energii, zvýšit účinnost a podporovat nízkouhlíkový životní styl.

V oblasti zábavy využívá TCL umělou inteligenci ke zlepšení kvality obrazu a zvuku, umožnění chytřejší interakce a zkvalitněnému generování obsahu. Projektor PlayCube přináší kinematografickou kvalitu obrazu do jakéhokoli prostředí, zatímco TCL AiMe – první modulární robot s umělou inteligencí na světě – představuje realistickou, adaptivní interakci, která vnáší do chytrého bydlení lidský rozměr.

V oblasti mobility a produktivity rozšiřuje TCL inteligentní funkce na smartphony, tablety eNote a další zařízení. Řešení pro různé scénáře typu člověk × vozidlo × domov odTCL umožňuje hladkou integraci mezi ekosystémy vozidel a domácností. TCL 5G Mobile WiFi P50, první mobilní Wi–Fi s technologií 5G mmWave v oboru, které nabízí rychlé bezdrátové nabíjení, poskytuje uživatelům na cestách mimořádně pohodlné připojení.

Průkopnická partnerství, která utvářejí budoucnost domácností

Na veletrhu CES 2026 také společnost TCL nově definuje budoucnost designu domácností s TCL NXTHOME™, který spojuje řešení pro chytré domácnosti, spotřebiče pro životní styl a vynikající spolupráci se značkami, jako jsou Bang & Olufsen, BMW Group Designworks Shanghai Studio a Alcantara. Pro domácnosti je rovněž TCL ECORA™, vyvinutá ve spolupráci s Chris Lefteri Design, nový udržitelný materiál vyrobený z recyklované porcelánové keramiky, který kombinuje vysoce výkonnou technologii s ekologickým designem.

Závazek společnosti TCL k inovacím v oblasti zobrazovací technologie, umělé inteligence a udržitelnosti formuje chytřejší a efektivnější budoucnost pro všechny. Společnost neustále přichází s novinkami a její technologie nejen mění domácnosti, ale také zlepšují to, jak lidé žijí, pracují a komunikují – a připravují tak cestu inteligentnějším zítřkům.

Chcete-li objevit nejnovější produkty a inovace společnosti TCL, navštivte TCL na veletrhu CES 2026:

Stánek TCL na veletrhu CES 2026:

  • Datum: 6. až 9. ledna 2026
  • Místo: Las Vegas Convention Center, Central Hall, stánek č. 18604

O společnosti TCL

TCL je přední značka spotřební elektroniky a vedoucí podnik v globálním televizním průmyslu. TCL nyní působí na více než 160 trzích po celém světě. Společnost se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu produktů spotřební elektroniky, od televizorů, audio zařízení, domácích spotřebičů, mobilních zařízení a chytrých brýlí až po komerční displeje a další. Navštivte webové stránky TCL na adrese https://www.tcl.com.

 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2856139/TCL_Displays_the_Future_of_Visual_Technologies_and_Intelligent_Living_with_Groundbreaking_Products_a.jpg 

 

KONTAKT: Yu Qiu, aobai.qiu@rfcomms.com

 

 

