TCL představuje tým sportovních ambasadorů TCL EU pro zimní olympijské hry Milán Cortina 2026

Autor:
  10:10
Paříž 18. října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Oslava sportu, inovací a olympijského ducha s evropskými špičkovými sportovci

Společnost TCL, vedoucí světový podnik v oblasti spotřební elektroniky a celosvětový olympijský partner, dnes představuje týmTCL EU, který sdružuje některé z nejslavnějších evropských zimních sportovců jako oficiální sportovní ambasadory. Tato iniciativa navazuje na dlouhodobé partnerství společnosti TCL s Mezinárodním olympijským výborem, které bylo oznámeno v únoru 2025, potrvá do roku 2032 a zahrnuje kategorie domácí audiovizuální zařízení a domácí spotřebiče. V souladu se svou vizí „Inspirujte k velikosti" spojuje společnost TCL technologii a olympijské hodnoty, aby vytvořila silné pouto s fanoušky před zimními olympijskými hrami Milán Cortina 2026.

Tým TCL odráží soulad olympijského ducha s touhou společnosti TCL po inovacích a sdružuje některé z nejúspěšnějších evropských zimních sportovců: alpské lyžaře Alexe Vinatzera a Christofa Innerhofera z Itálie, olympijského vítěze ve slalomu Clémenta Noëla z Francie, švédské mistryně v běhu na lyžích Fridu Karlssonovou, Ebbu Anderssonovou a Jonnu Sundlingovou a nizozemskou hvězdu rychlobruslení Joy Beuneovou.

Od sportovců, kteří neustále zvedají laťku jak na hřišti, tak mimo ně, přes ty, kdo statečně překračují hranice ve svém každodenním životě, až po produkty TCL, které díky technologii překonávají meze představivosti – to vše je součástí týmu TCL. Ten ztělesňuje mimořádnost a skládá se z průkopníků, kteří se odvažují překračovat hranice a přijímají ducha Inspirujte k velikosti. Poháněna neúnavným závazkem k inovacím, společnost TCL nejen umožňuje sportovcům dosahovat nových výšin – umožňuje všem sledovat své touhy a utvářet další kapitolu toho, čeho lze dosáhnout.

Tato ambice odráží rostoucí globální a evropskou sílu společnosti TCL. V první polovině roku 2025 si společnost TCL udržela pozici globální jedničky v oblasti Mini LED televizorů a dosáhla nárůstu dodávek o 176 %. Kromě televizorů přepisují domácí spotřebiče TCL moderní životní styl díky špičkovým funkcím v několika kategoriích. Zejména klimatizace TCL Fresh Air AC se umístila na prvním místě v globálním prodeji*, zatímco její vlajkové lodě v oblasti klimatizací, chladniček a praček nadále přinášejí spotřebitelům po celém světě chytřejší a zdravější životní styl.

Alex Vinatzer (Itálie) 
„Ve slalomu záleží na každé setině sekundy. Stejnou přesnost a odhodlání vidím i u společnosti TCL. Být součástí týmu TCL EU znamená ukázat fanouškům v Itálii, jak nás touha a výkon mohou pozvedávat k novým výšinám na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině v roce 2026."

Christof Innerhofer (Itálie) 
„Po tolika letech na sjezdovkách vím, že vytrvalost a inovace jsou to, co vás udrží na vrcholu. TCL sdílí tuto motivaci. Společně chceme inspirovat příští generaci italských lyžařů, aby měli velké sny a sledovali své vlastní cíle na cestě k zimním olympijským hrám Milán Cortina 2026."

Clément Noël (Francie) 
„Zisk olympijského zlata ve slalomu na zimních olympijských hrách v Pekingu 2022 byl nezapomenutelný, ale každý závod je novou výzvou. Ve spolupráci s TCL chci sdílet vzrušení z této cesty s fanoušky po celém světě a dokázat, že soustředění, výkon a touha mohou vést k velikosti."

Frida Karlssonová (Švédsko) 
„Vyrůstala jsem se snem soutěžit s těmi nejlepšími a nyní chci inspirovat mladé lyžaře, aby dělali totéž. S týmem TCL EU se mohu spojit s fanoušky a ukázat, jak víra, energie a odhodlání mohou vytvořit mimořádné okamžiky."

Ebba Anderssonová (Švédsko) 
„Moji závodní dráhu charakterizuje vytrvalost a tvrdá práce. Přístup společnosti TCL k technologii odráží stejné hodnoty – neustále se posouvat vpřed, nikdy nezastavovat. Jsem hrdá, že jsem součástí týmu TCL a že mohu sdílet toto poselství s fanoušky."

Jonna Sundlingová (Švédsko) 
„Sprint je o rychlosti, intenzitě a o tom, dát ze sebe vše během několika minut. Tato energie dokonale ladí s duchem týmu TCL EU. Chci přinést stejné vzrušení fanouškům, kteří se těší na zimní olympijské hry Milán Cortina 2026." 

Joy Beuneová (Nizozemsko) 
„Na ledě se snažím o rychlost a přesnost a vím, jak hodně je technologie důležitá pro výkon. S týmem TCL doufám, že inspiruji nizozemské fanoušky tím, že jim ukážu, jak sport a inovace mohou vytvořit mimořádná dobrodružství na cestě k zimním olympijským hrám Milán Cortina 2026."

Jak tým TCL EU vykročí na cestu k Milánu Cortina 2026, jeho ambasadoři se budou účastnit reklamních akcí značky, digitálního vyprávění příběhů k propojení s publikem a kampaní na sociálních médiích, kde budou sdílet své cesty plné vytrvalosti a úspěchů – a ukážou tak, jak technologie a sport společně mohou vytvořit trvalou inspiraci pro fanoušky po celé Evropě.

 

* TCL, vedoucí světový podnik v oblasti spotřební elektroniky, byl podle nezávislé výzkumné společnosti SHANGPU GROUP zařazen na první místo v celosvětovém prodeji klimatizací za rok 2024.

 

O společnosti TCL

TCL se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu spotřební elektroniky, včetně televizorů, audio zařízení, produktů pro chytré domácnosti a spotřebičů. Naše produktová řada kombinuje promyšlený design a inovativní technologie, které inspirují k velikosti, a nabízí nezbytné funkce a smysluplné zážitky. Jako jedna z největších světových značek spotřební elektroniky pomáhá TCL díky vertikálně integrovanému dodavatelskému řetězci a nejmodernější továrně na výrobu displejů přinášet inovace pro všechny. Další informace naleznete na: https://www.tcl.com

TCL je registrovaná ochranná známka společnosti TCL Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2799012/Team_TCL_Ambassadors.jpg 

KONTAKT: Europe Press Relations, eupr@tcl.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Huawei představuje vylepšené řešení AI WAN s architekturou zaměřenou na AI, které podpoří růst operátorů

18. října 2025  10:38

V Kralupech nad Vltavou vznikne nová služebna městské policie

V Kralupech nad Vltavou vznikne v městské budově v Lutovítově ulici služebna městské policie. Nahradí současnou, která je v Hálkově ulici a nevyhovuje. Hotovo...

18. října 2025  8:55,  aktualizováno  8:55

RoboUP představuje před spuštěním na Kickstarteru robotickou sekačku Raccoon 2 SE – chytrou sekačku za cenu benzínové

18. října 2025  10:26

TCL představuje tým sportovních ambasadorů TCL EU pro zimní olympijské hry Milán Cortina 2026

18. října 2025  10:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Gerbera začíná éru koncertů, plesů a tance. Noví provozovatelé ji rok opravovali

Kulturní dům v centru Českých Budějovic je na prahu nové éry, provozovatelé do modernizace sálů i restaurace investovali miliony korun. Prostory mají pronajaté na osm let. Kromě koncertů je chtějí...

18. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Cyklotrasa propojí Jižní Svahy s centrem Zlína, zvýší dopravní bezpečnost

Město Zlín začíná stavět další část cyklotrasy, která propojí centrum se sídlištěm Jižním Svahy. Povede od tamní budovy Univerzity Tomáše Bati k 1. segmentu v Okružní ulici.

18. října 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Plzeň opravuje vodní nádrž v Červeném Hrádku a sousední hřiště za 20 mil. Kč

Plzeň zahájila opravu vodní nádrže v Červeném Hrádku a rekonstrukci sousedního hřiště. Stavba za více než 20 milionů korun, na níž se šesti miliony podílí...

18. října 2025  8:15,  aktualizováno  8:15

V Krkonoších se hlásí zima. Na Sněžce je sníh a pocitově minus 14 stupňů

Očekávané ochlazení v sobotu přineslo do nejvyšších míst Krkonoš sněžení. Sníh se ráno držel na Sněžce, kde byly minus čtyři stupně Celsia. Pocitová teplota ale byla vlivem silného větru nižší, minus...

18. října 2025  9:42

Karlovarské lázeňské lesy vybudovaly čtyři nové tůně, celkem jich mají 40

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary (LLPKV) zřídily letos s pomocí dotací z Národního plánu obnovy čtyři nové tůně, které zadržují vodu v krajině. Náklady na...

18. října 2025,  aktualizováno 

Muzeum si k výročí nadělilo expozici. Ukazuje Humpolecko v 19. století

Unikátní horácký kožich či sto let staré modely venkovských chalup. To jsou některé z perel právě otevřené nové expozice v Humpolci. Tu nadělilo jako dárek návštěvníkům i samo sobě humpolecké Muzeum...

18. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Liberec zdarma poskytne majitelům domů či zahrádek dalších 1000 kompostérů

Liberec získá dalších 1000 zahradních kompostérů, které zdarma poskytne majitelům rodinných domů či zahrádek. Ve městě také přibude 250 větších nádob na...

18. října 2025  7:25,  aktualizováno  7:25

Opustil řád dominikánů, aby mohl psát o ukrajinských partyzánech

Pavel Veselský vystudoval v Plzni na Západočeské univerzitě archeologii, ale u vykopávek ho nenajdete. Muž pocházející z Litoměřic se stal v Plzni věřícím a vstoupil k dominikánům – v řádu byl do...

18. října 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.