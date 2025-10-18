TCL představuje tým sportovních ambasadorů TCL EU pro zimní olympijské hry Milán Cortina 2026

Společnost TCL, vedoucí světový podnik v oblasti spotřební elektroniky a celosvětový olympijský partner, dnes představuje týmTCL EU, který sdružuje některé z nejslavnějších evropských zimních sportovců jako oficiální sportovní ambasadory. Tato iniciativa navazuje na dlouhodobé partnerství společnosti TCL s Mezinárodním olympijským výborem, které bylo oznámeno v únoru 2025, potrvá do roku 2032 a zahrnuje kategorie domácí audiovizuální zařízení a domácí spotřebiče. V souladu se svou vizí „Inspirujte k velikosti" spojuje společnost TCL technologii a olympijské hodnoty, aby vytvořila silné pouto s fanoušky před zimními olympijskými hrami Milán Cortina 2026.
Tým TCL odráží soulad olympijského ducha s touhou společnosti TCL po inovacích a sdružuje některé z nejúspěšnějších evropských zimních sportovců: alpské lyžaře Alexe Vinatzera a Christofa Innerhofera z Itálie, olympijského vítěze ve slalomu Clémenta Noëla z Francie, švédské mistryně v běhu na lyžích Fridu Karlssonovou, Ebbu Anderssonovou a Jonnu Sundlingovou a nizozemskou hvězdu rychlobruslení Joy Beuneovou.
Od sportovců, kteří neustále zvedají laťku jak na hřišti, tak mimo ně, přes ty, kdo statečně překračují hranice ve svém každodenním životě, až po produkty TCL, které díky technologii překonávají meze představivosti – to vše je součástí týmu TCL. Ten ztělesňuje mimořádnost a skládá se z průkopníků, kteří se odvažují překračovat hranice a přijímají ducha Inspirujte k velikosti. Poháněna neúnavným závazkem k inovacím, společnost TCL nejen umožňuje sportovcům dosahovat nových výšin – umožňuje všem sledovat své touhy a utvářet další kapitolu toho, čeho lze dosáhnout.
Tato ambice odráží rostoucí globální a evropskou sílu společnosti TCL. V první polovině roku 2025 si společnost TCL udržela pozici globální jedničky v oblasti Mini LED televizorů a dosáhla nárůstu dodávek o 176 %. Kromě televizorů přepisují domácí spotřebiče TCL moderní životní styl díky špičkovým funkcím v několika kategoriích. Zejména klimatizace TCL Fresh Air AC se umístila na prvním místě v globálním prodeji*, zatímco její vlajkové lodě v oblasti klimatizací, chladniček a praček nadále přinášejí spotřebitelům po celém světě chytřejší a zdravější životní styl.
Alex Vinatzer (Itálie)
„Ve slalomu záleží na každé setině sekundy. Stejnou přesnost a odhodlání vidím i u společnosti TCL. Být součástí týmu TCL EU znamená ukázat fanouškům v Itálii, jak nás touha a výkon mohou pozvedávat k novým výšinám na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině v roce 2026."
Christof Innerhofer (Itálie)
„Po tolika letech na sjezdovkách vím, že vytrvalost a inovace jsou to, co vás udrží na vrcholu. TCL sdílí tuto motivaci. Společně chceme inspirovat příští generaci italských lyžařů, aby měli velké sny a sledovali své vlastní cíle na cestě k zimním olympijským hrám Milán Cortina 2026."
Clément Noël (Francie)
„Zisk olympijského zlata ve slalomu na zimních olympijských hrách v Pekingu 2022 byl nezapomenutelný, ale každý závod je novou výzvou. Ve spolupráci s TCL chci sdílet vzrušení z této cesty s fanoušky po celém světě a dokázat, že soustředění, výkon a touha mohou vést k velikosti."
Frida Karlssonová (Švédsko)
„Vyrůstala jsem se snem soutěžit s těmi nejlepšími a nyní chci inspirovat mladé lyžaře, aby dělali totéž. S týmem TCL EU se mohu spojit s fanoušky a ukázat, jak víra, energie a odhodlání mohou vytvořit mimořádné okamžiky."
Ebba Anderssonová (Švédsko)
„Moji závodní dráhu charakterizuje vytrvalost a tvrdá práce. Přístup společnosti TCL k technologii odráží stejné hodnoty – neustále se posouvat vpřed, nikdy nezastavovat. Jsem hrdá, že jsem součástí týmu TCL a že mohu sdílet toto poselství s fanoušky."
Jonna Sundlingová (Švédsko)
„Sprint je o rychlosti, intenzitě a o tom, dát ze sebe vše během několika minut. Tato energie dokonale ladí s duchem týmu TCL EU. Chci přinést stejné vzrušení fanouškům, kteří se těší na zimní olympijské hry Milán Cortina 2026."
Joy Beuneová (Nizozemsko)
„Na ledě se snažím o rychlost a přesnost a vím, jak hodně je technologie důležitá pro výkon. S týmem TCL doufám, že inspiruji nizozemské fanoušky tím, že jim ukážu, jak sport a inovace mohou vytvořit mimořádná dobrodružství na cestě k zimním olympijským hrám Milán Cortina 2026."
Jak tým TCL EU vykročí na cestu k Milánu Cortina 2026, jeho ambasadoři se budou účastnit reklamních akcí značky, digitálního vyprávění příběhů k propojení s publikem a kampaní na sociálních médiích, kde budou sdílet své cesty plné vytrvalosti a úspěchů – a ukážou tak, jak technologie a sport společně mohou vytvořit trvalou inspiraci pro fanoušky po celé Evropě.
* TCL, vedoucí světový podnik v oblasti spotřební elektroniky, byl podle nezávislé výzkumné společnosti SHANGPU GROUP zařazen na první místo v celosvětovém prodeji klimatizací za rok 2024.
O společnosti TCL
TCL se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu spotřební elektroniky, včetně televizorů, audio zařízení, produktů pro chytré domácnosti a spotřebičů. Naše produktová řada kombinuje promyšlený design a inovativní technologie, které inspirují k velikosti, a nabízí nezbytné funkce a smysluplné zážitky. Jako jedna z největších světových značek spotřební elektroniky pomáhá TCL díky vertikálně integrovanému dodavatelskému řetězci a nejmodernější továrně na výrobu displejů přinášet inovace pro všechny. Další informace naleznete na: https://www.tcl.com
TCL je registrovaná ochranná známka společnosti TCL Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2799012/Team_TCL_Ambassadors.jpg
KONTAKT: Europe Press Relations, eupr@tcl.com