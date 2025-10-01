TCL vítá na veletrhu IFA 2025 v Berlíně ambasadory týmu TCL Joy Beuneovou a Alexe Vinatzera

Berlín 1.října 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Oslava sportu, inovací a olympijského ducha s některými evropskými sportovními ambasadory společnosti TCL

Společnost TCL, vedoucí světový podnik v oblasti spotřební elektroniky a celosvětový partner olympijských a paralympijských her, přivítala 6. září na svém stánku na veletrhu IFA 2025 ambasadory týmu TCL Joy Beuneovou a Alexe Vinatzera. Oba sportovci se setkali s fanoušky, seznámili se s inovacemi společnosti TCL a zúčastnili se aktivit oslavujících výkon, design a olympijské hodnoty.

Nizozemská rychlobruslařka Joy Beuneová, mistryně světa v rychlobruslení, a italský alpský lyžař Alex Vinatzer, známý svou vynikající výkonností a umístěními na stupních vítězů, jsou dvěma z nejslibnějších evropských zimních sportovců. Jejich návštěva znamenala oficiální zahájení jejich partnerství se společností TCL a posílila závazek značky inspirovat k velikosti prostřednictvím sportu a technologie. Během svého pobytu v zóně NXTHOME™ si Joy a Alex prohlédli a vyzkoušeli některé z nejnovějších produktů TCL, včetně prémiového QD-Mini LED televizoru C9K, imerzivního reproduktoru Z100 FlexConnect, inteligentní klimatizace FreshIN 3.0, pračky Super Drum a vestavnéchladničky Free. Tito sportovci se také podíleli na tvorbě sociálních obsahů a mediálních rozhovorech, kde představili svůj pohled na překonávání limitů na sjezdovkách nebo na rychlobruslařské dráze a na to, jak technologie zapadá do jejich každodenního tréninku a regeneračních postupů.

Tato aktivita je součástí celosvětového olympijského a paralympijského partnerství společnosti TCL s Mezinárodním olympijským výborem (MOV) v kategorii domácí audiovizuální zařízení a domácí spotřebiče do roku 2032. Toto partnerství zdůrazňuje závazek společnosti TCL inspirovat a sjednocovat lidi napříč kulturami a generacemi díky síle sportu. V rámci tohoto partnerství budou produkty TCL přispívat k novým zážitkům jak pro fanoušky, tak pro sportovce, od digitálních displejů na zimních olympijských hrách až po domácí spotřebiče v olympijské vesnici.

„Bylo skvělé zapojit se do IFA 2025 s TCL a vidět její nejnovější inovace," řekla Joy Beuneová. „Energie na stánku, setkávání s fanoušky a možnost vidět, jak technologie TCL může podporovat každodenní běžné činnosti, byly opravdu inspirativní."

Alex Vinatzer dodal: „Poselství TCL o inspirující velikosti opravdu souvisí s tím, co to znamená trénovat, soutěžit a zlepšovat se jako sportovec. Jsem hrdý na to, že jsem součástí týmu TCL, a těším se na to, co dalšího nám toto partnerství přinese."

Oba sportovci se budou i nadále objevovat v nadcházejících kampaních TCL vedoucích k zimním olympijským hrám Milán Cortina 2026.

O společnosti TCL

Společnost TCL Electronics se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu spotřební elektroniky, včetně televizorů, audio zařízení, produktů pro chytré domácnosti a spotřebičů. Naše produktová řada kombinuje promyšlený design a inovativní technologie, které inspirují k velikosti, a nabízí nezbytné funkce a smysluplné zážitky. Jako jedna z největších světových značek spotřební elektroniky pomáhá TCL díky vertikálně integrovanému dodavatelskému řetězci a nejmodernější továrně na výrobu displejů přinášet inovace pro všechny. Další informace naleznete na: https://www.tcl.com.

TCL je registrovaná ochranná známka společnosti TCL Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2784035/Team_TCL_Ambassadors_IFA_2025.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2784036/Team_TCL_Ambassadors_IFA_2025_1.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2784037/Team_TCL_Ambassadors_IFA_2025_2.jpg 

Kontakt pro média: Europe Press Relations, eupr@tcl.com

 

 

