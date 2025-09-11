TCL získala na veletrhu IFA 2025 několik ocenění za svá špičkové řešení pro inteligentní bydlení

Berlín 11. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost TCL, vedoucí světový podnik v oblasti spotřební elektroniky a světová jednička v kategorii Mini LED a ultravelkých[1] televizorů, nedávno získala na veletrhu IFA 2025 několik prestižních ocenění za své nejnovější inovace. Tyto pocty jsou uznáním inteligentních řešení pro životní styl od společnosti TCL a podtrhují její závazek k průkopnické pokročilé technologii, která zlepšuje každodenní prožívání života.

Na veletrhu IFA 2025 byla poprvé udělena ocenění za inovace IFA, která odměňují technologie formující budoucnost inteligentního bydlení. Společnost TCL zde vynikla třemi vítězstvími a dvěma čestnými uznáními v kategoriích inteligentních zařízení, reproduktorů typu soundbar a herních monitorů. Smartphone TCL NXTPAPER 60 Ultra si díky svým pokročilým displejům šetrným k očím zajistil vítězství v kategorii „Nejlepší technologie pro dobrou věc" a k němu se jako čestný vítěz přidal tablet TCL NXTPAPER 11 Plus. RayNeo X3 Pro se stal čestným vítězem v kategorii „Nejlepší vznikající technologie" díky svému ekosystému založenému na umělé inteligenci a multimodální interakci. Bezdrátový reproduktor TCL Wireless Free Sound Speaker Z100 si odnesl ocenění „Nejlepší u audia" za svůj pohlcující zvukový výkon v domácím kině, zatímco monitor 32R84 QD-Mini LED získal ocenění „Nejlepší u počítačového hraní" za svůj vynikající obraz a plynulý herní zážitek.

Na veletrhu IFA 2025 vynikla společnost TCL také na prestižním udílení cen „Za inovaci u globální výrobní technologie", kde získala tři zlaté ceny. Prémiový televizor QD-Mini LED C8K od společnosti TCL získal „Zlatou cenu za design ZeroBorder" za svůj revoluční design Virtually ZeroBorder, který poskytuje zážitek ze sledování, kdy obsah aplikace sahá až k okrajům displeje a překrývá systémové lišty. Klimatizace TCL FreshIN 3.0 získala „Zlatou cenu za technologii umělé inteligence šetřící energii" díky vylepšené technologii T-AI, která umožňuje až o 37 % vyšší energetickou účinnost než konvenční invertorové modely („měniče"). A pračka a sušička TCL SuperDrum Series získaly „Zlatou cenu za inovační technologii Super Drum" za šest bionických zvedáků a buben s vlnovým vzorem, které zajišťují důkladné, ale šetrné praní a zároveň šetří vodu.

Tato ocenění pokrývají široké produktové portfolio společnosti TCL a potvrzují její globální vedoucí postavení a technologickou vyspělost v odvětví spotřební elektroniky. Společnost TCL bude i nadále přinášet uživatelům po celém světě řešení pro chytrý život s ještě působivějšími a propojenějšími zážitky.

O společnosti TCL

TCL je přední značka spotřební elektroniky a vedoucí podnik v globálním televizním průmyslu. TCL nyní působí na více než 160 trzích na celém světě. Společnost se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu produktů spotřební elektroniky, od televizorů, audio zařízení, domácích spotřebičů a mobilních zařízení až po chytré brýle, komerční displeje a další. Navštivte webové stránky TCL na adrese https://www.tcl.com.

[1] Ultravelké se vztahuje na televizory o úhlopříčce 85 palců a více.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2769812/Main_photo.jpg

KONTAKT: aobai.qiu@rfcomms.com

 

