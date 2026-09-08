TCL získala na veletrhu IFA 2026 více než 30 mezinárodních ocenění za špičkové inovace v oblasti displejů, umělé inteligence a chytrého bydlení

V čele této oceněné řady stojí televizor TCL X11L SQD-Mini LED, který si z veletrhu IFA 2026 odnesl jak ocenění IFA Breakthrough 2026 Award od technologického webu Android Authority, tak ocenění pro nejlepšího účastníka výstavy (Best in Show Award) od serveru Tom's Guide, a to jako uznání za svou technologii SQD-Mini LED nové generace. Televizor TCL C8L SQD-Mini LED se stal Oceněným v kategorii inovací na IFA za svou pokročilou technologii displeje a propracovaný design. Herní monitor TCL X3 Series OLED+ se též stal Oceněným v kategorii inovací za svůj ultra vysoký kontrast, obnovovací frekvence a krásný design. V kategorii smartphonů, v čele s vlajkovou lodí P80 Ultra, získala ultratenká řada TCL P80 ocenění Nejlepší na IFA 2026 od Android Authority, přičemž model P80 Ultra se stal samostatně Oceněným v rámci Oceněných v kategorii inovací na IFA za svůj špičkový fotoaparát, displej a design. V kategorii chytrých brýlí si chytré brýle RayNeo iO zajistily vítězství jako Oceněné v kategorii inovací na IFA za integrovaného asistenta s umělou inteligencí, zatímco brýle RayNeo GT Max AR se staly jak Oceněnými v kategorii inovací na IFA, tak držiteli Ceny za globální inovace v oblasti produktových technologií za svůj světově první zážitek z rozšířené reality (AR) s certifikací Dolby Vision.
Inovace společnosti TCL se rozšiřují do celé oblasti propojené domácnosti prostřednictvím stále širšího portfolia produktů využívajících umělou inteligenci. Klimatizace TCL solární řada, chladnička TCL řada Prime Fresh TwinMag a robot jako rodinný společník TCL heyAiMe byly vyznamenány Cenou za globální inovace v oblasti produktových technologií, zatímco router TCL 5G AI CPE X5 se stal Oceněným v kategorii inovací na IFA za své nejkomplexnější agentní funkce.
Kromě inovací v oblasti produktů přispívá společnost TCL také k rozvoji oborových standardů. Společnosti TCL a TÜV Rheinland společně vydaly Bílou knihu o odvětví displejů SQD-Mini LED, která představuje systematický rámec pro hodnocení výkonu displejů v různých reálných podmínkách sledování. Společnost TCL rovněž získala první certifikaci SGS Přirozené světlo a vizuální pohodlí na světě, založenou na standardu vyvinutém ve spolupráci se společností SGS. Všechna tato ocenění, certifikace a odvětvové iniciativy společně podtrhují širší závazek společnosti TCL k rozvoji technologií nové generace a k přinášení chytřejších a intuitivnějších zážitků do každodenního života.
O společnosti TCL
TCL je přední značka spotřební elektroniky a vedoucí světový podnik v odvětví televizorů. Společnost TCL působí na více než 160 trzích na celém světě a specializuje se na výzkum, vývoj a výrobu produktů spotřební elektroniky, včetně televizorů, audio systémů, domácích spotřebičů, mobilních zařízení, chytrých brýlí, komerčních displejů a dalších.
[1] Pojem „ultravelké“ se vztahuje na televizory o úhlopříčce 85 palců a více.
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