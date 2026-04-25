TEAM CZECHIA si z USA odváží titul Mistrů světa!

  16:00
Orlando, USA 25. dubna 2026 (PROTEXT) - Česká reprezentace ve sportovním cheerleadingu JNS Phoenix z klubu JNS Cheerleaders dosáhla historického úspěchu. Na Mistrovství světa v Orlandu na Floridě, konaném ve sportovním komplexu ESPN Wide World of Sports, vybojovala titul mistrů světa a stala se oficiálně WORLD CHAMPIONS.

Zároveň jde o historický milník pro Českou republiku – vůbec poprvé získává český tým zlatou medaili v seniorské kategorii na Mistrovství světa.

Za tímto úspěchem stojí mnohem víc než dvouminutové soutěžní vystoupení. Sportovní cheerleading je vysoce náročná disciplína kombinující akrobacii, gymnastiku, silové prvky a přesnou týmovou synchronizaci. Každý prvek musí být proveden s maximální přesností, často v extrémní výšce a při plné důvěře mezi členy týmu. Rozhodují milimetry, timing a absolutní souhra.

Team Czechia - Phoenix prošel mimořádně náročnou sezónou plnou překážek, fyzického i psychického tlaku a krizových momentů. Právě tyto zkušenosti však tým ještě více semkly a posílily jeho soudržnost.

Ve finále předvedla děvčata životní výkon. Soutěžní sestavu zajela tzv. HIT ZERO – tedy i přes technickou náročnost cheerleadingu, naprosto čisté vystoupení bez chyb. Díky síle, přesnosti, disciplíně a vzájemné důvěře dokázala česká reprezentace porazit všechny soupeře a vystoupat na samotný vrchol světového cheerleadingu.

„To, co se dnes podařilo, je výsledkem dlouhodobé práce, důvěry a obrovského nasazení celého týmu. Cheerleading je sport postavený na absolutní spolupráci – a právě to dnes děvčata ukázala v nejvyšší možné kvalitě,“ uvádí zástupci týmu.

Trenéři týmu k výkonu dodávají: „Jsme na ně neuvěřitelně pyšný. Tahle sezóna byla plná překážek, momentů, kdy to bolelo fyzicky i psychicky, ale ony to nikdy nevzdaly. Semkly se, podržely jedna druhou a dnes na ploše fungovaly jako jeden. Každý pohyb byl přesný a sebevědomý. Dnes nevyhrál jen výkon. Vyhrál tým.“

Vítězství JNS Phoenix představuje jeden z největších úspěchů českého sportovního cheerleadingu v historii a zároveň pomáhá měnit pohled veřejnosti na tento sport. Nejde o „třpytky a úsměvy“, ale o disciplínu, která formuje charakter, učí zvládat tlak, překonávat limity a nést odpovědnost nejen za sebe, ale i za celý tým.

Tým se tak stává inspirací nejen pro sportovní komunitu, ale i pro širokou veřejnost – ukazuje, že kombinace disciplíny, důvěry a odhodlání může vést až na samotný vrchol světové scény.

O týmu:

JNS Phoenix je reprezentační tým České republiky ve sportovním cheerleadingu. Tvoří jej elitní sportovkyně, které prošly náročným výběrem a dlouhodobou přípravou na světovou úroveň.

 Video:

https://www.youtube.com/watch?v=QuMeceF9G6w

Zdroj: JNS Cheerleaders z.s.

 www.jns-cheerleaders.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

  

PROTEXT

 

Wilsonova ulice

