Teatro Colón hostí historický koncert v rámci Roku kultury Kataru a Chile

Autor:
  16:33
Buenos Aires, Argentina 21. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Katarský filharmonický orchestr (QPO) zahájil své první jihoamerické turné koncertem v Dauhá, kterého se zúčastnila Její Excelence šajcha al-Majjása bint Hamad bin Chalífa al-Thání, a následným historickým debutem v Teatro Colón v Buenos Aires 17. září. Představení bylo vrcholem letošní iniciativy Roky kultury, celosvětového úsilí podporujícího kulturní zvídavost a posilujícího vazby prostřednictvím mezinárodní výměny v oblasti sociálního rozvoje, kulturního dědictví, tvůrčích odvětví a inovací.

Program pod vedením dirigenta Enrique Artura Diemeckeho propojil rytmickou vášeň Latinské Ameriky a hluboké tonální dědictví arabského světa. V Teatro Colón, které bývá hodnoceno jako jedno z nejlepších operních divadel na světě a proslulo svou akustikou, přinesl QPO nadšenému argentinskému publiku jedinečnou fúzi západních symfonických tradic a hudebního dědictví arabského světa.

Maestro Diemecke vedl více než 70 hudebníků QPO při vystoupení, které bylo označeno za „výrazný příspěvek" ke kulturní výměně a za „silný symbol univerzálnosti hudby". Bylo to obzvlášť působivé vzhledem k tomu, že Diemecke byl v letech 2017–2022 generálním uměleckým ředitelem Teatro Colón. Šlo se o jeho první návrat na toto místo.

Víctor Hugo Villena, proslulý argentinský hudebník hrající na bandoneon, předvedl strhující provedení Piazzollovy skladby Aconcagua s emoční hloubkou a výrazným smyslem pro národní identitu.

Díla Dany Al Fardan a Dr. Nassera Sahima, který je zároveň zástupcem výkonného ředitele QPO, představila orchestrální textury prodchnuté filmovou velkolepostí a zakořeněné v tradičních stupnicích maqam Perského zálivu, což svědčí o tom, jak moc si Katar zakládá na podpoře místních umělců.

Výkonný ředitel QPO Kurt Meister přiblížil význam představení takto: „Sdílet pódium s maestrem Diemeckem a virtuosem Villenou v kultovním sále, jakým je Teatro Colón, je velká čest a symbol vypovídající o univerzálnosti hudby."

Gabriela Ricardes, ministryně kultury města Buenos Aires, se k těmto slovům připojila a ocenila spolupráci jako „úchvatný projev kulturní diplomacie" a Katar jako významného partnera letošní kulturní sezóny.

QPO, který v roce 2007 založila Její Výsost šejka Moza bint Násir, sdružuje hudebníky z více než 28 zemí, z nichž mnozí působí ve slavných tělesech, jako jsou Newyorská filharmonie nebo Symfonický orchestr BBC.

 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2775790/Years_of_Culture_Logo.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2776692/A_Musical_Encounter_Sounds_of_Qatar_and_Argentina_in_Doha.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2776523/QPO_Buenos_Aires__5.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2776522/QPO_Buenos_Aires__6.jpg 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2776521/QPO_Buenos_Aires__7.jpg 

 

KONTAKT: Anya Kotova, Years of Culture, akotova@qm.org.qa

 

Zdroj: Years of Culture

 

 

