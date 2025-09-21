Teatro Colón hostí historický koncert v rámci Roku kultury Kataru a Chile

Program pod vedením dirigenta Enrique Artura Diemeckeho propojil rytmickou vášeň Latinské Ameriky a hluboké tonální dědictví arabského světa. V Teatro Colón, které bývá hodnoceno jako jedno z nejlepších operních divadel na světě a proslulo svou akustikou, přinesl QPO nadšenému argentinskému publiku jedinečnou fúzi západních symfonických tradic a hudebního dědictví arabského světa.
Maestro Diemecke vedl více než 70 hudebníků QPO při vystoupení, které bylo označeno za „výrazný příspěvek" ke kulturní výměně a za „silný symbol univerzálnosti hudby". Bylo to obzvlášť působivé vzhledem k tomu, že Diemecke byl v letech 2017–2022 generálním uměleckým ředitelem Teatro Colón. Šlo se o jeho první návrat na toto místo.
Víctor Hugo Villena, proslulý argentinský hudebník hrající na bandoneon, předvedl strhující provedení Piazzollovy skladby Aconcagua s emoční hloubkou a výrazným smyslem pro národní identitu.
Díla Dany Al Fardan a Dr. Nassera Sahima, který je zároveň zástupcem výkonného ředitele QPO, představila orchestrální textury prodchnuté filmovou velkolepostí a zakořeněné v tradičních stupnicích maqam Perského zálivu, což svědčí o tom, jak moc si Katar zakládá na podpoře místních umělců.
Výkonný ředitel QPO Kurt Meister přiblížil význam představení takto: „Sdílet pódium s maestrem Diemeckem a virtuosem Villenou v kultovním sále, jakým je Teatro Colón, je velká čest a symbol vypovídající o univerzálnosti hudby."
Gabriela Ricardes, ministryně kultury města Buenos Aires, se k těmto slovům připojila a ocenila spolupráci jako „úchvatný projev kulturní diplomacie" a Katar jako významného partnera letošní kulturní sezóny.
QPO, který v roce 2007 založila Její Výsost šejka Moza bint Násir, sdružuje hudebníky z více než 28 zemí, z nichž mnozí působí ve slavných tělesech, jako jsou Newyorská filharmonie nebo Symfonický orchestr BBC.
