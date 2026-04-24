Tech. For Family: Světová premiéra modelu CHERY VPD ohlásila novou éru inteligentního parkování

Funkce „odjezd jedním klepnutím" přivolá auto k vám. Jediným klepnutím v aplikaci vozidlo samostatně vycouvá z parkovacího místa a aktivně vyhledá uživatele. V náročných podmínkách umožňuje jeho inteligence na úrovni herních systémů plynulé a aktivní vyhýbání se překážkám bez náhlého brzdění.
Funkce „návrat domů jedním krokem" uvolní cestující po dlouhém dni. Po vjezdu do garáže u domu řidiči jednoduše vystoupí a aktivují parkování prostřednictvím aplikace. Auto vyhledá volné místo, v případě obsazení přeplánuje trasu a vrátí tak drahocenný čas rodinám.
Na této akci předvedl výkonný ředitel Aaron Zheng schopnosti systému VPD, když společně se zahraničními médii zvládl manévrovat v extrémně úzkých prostorech, čímž demonstroval spolehlivost čínské inteligentní výroby. Testy v reálných podmínkách potvrdily dynamické ustupování chodcům a plynulé vyhýbání se překážkám.
Systém CHERY VPD, jehož uvedení na modelech TIGGO 7 a TIGGO 8 na Blízkém východě a v jihovýchodní Asii je plánováno na rok 2026, mění podobu mobility. Když se auta naučí postarat se o vás, každý odjezd je bezstarostný a každý návrat domů je vřelý.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2963980/3RS9449.jpg
Kontakt: Tianyi Zhang, +86 15847672664, zhangtianyi1@mychery.com