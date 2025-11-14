Technologická agentura ČR předala ceny za aplikovaný výzkum. Absolutní vítěz řešil bezpečnější palivo do jaderných elektráren

Autor:
  15:30
Praha 14. listopadu 2025 (PROTEXT) - Technologická agentura ČR (TA ČR) včera již po třinácté ocenila nejlepší projekty aplikovaného výzkumu za uplynulý rok. Celý Den TA ČR 2025 zastřešilo téma Zapomenuté inovace: Svět, jak ho (ne)známe, které poukázalo na skutečnost, s jakou samozřejmostí přistupujeme k již zavedeným inovacím a technologiím. Ve večerních hodinách pak byly oceněny čtyři špičkové projekty s vysokým přínosem pro společnost a hospodářství v kategoriích PARTNERSTVÍ, GOVERNANCE, BUSINESS a SPOLEČNOST. O absolutním vítězi hlasovala veřejnost prostřednictvím webu TA ČR spolu s diváky v sále, a stal se jím projekt z kategorie SPOLEČNOST, jehož řešitelé vyvinuli bezpečnější a efektivnější palivo pro jadernou energetiku.

Den TA ČR má pokaždé své specifické téma, které odráží aktuální dění ve společnosti či agentuře. Loni TA ČR prostřednictvím této událostí oslavila své patnáctileté jubileum, pro tento rok bylo zvoleno téma „Zapomenuté inovace: Svět, jak ho (ne)známe“, které poukázalo na to, s jakou jistotou přistupujeme k již zavedeným technologiím a inovacím. „Zamysleli jsme se nad tím, kolik kdysi revolučních nápadů dnes považujeme za samozřejmost. Elektřina je toho nejlepším příkladem – denně ji využíváme, aniž si uvědomujeme její hodnotu. Pouze díky výzkumu a hledání nových cest máme naději, že o tyto jistoty nepřijdeme,” uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka k tématu letošního ročníku.

Slavnostní galavečer s předáváním Cen TA ČR těm nejlepším projektům aplikovaného výzkumu za uplynulý rok proběhl již tradičně v prostorách historické budovy Národního muzea. Ocenění řešitelé vítězných projektů si domů odnesli originální skleněnou sošku od českého designéra Lukáše Jabůrka. „Ceny TA ČR získávají ty nejkvalitnější projekty aplikovaného výzkumu uplynulého roku. Ocenění má být určitou formou motivace pro udržení a povzbuzení další spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu. Udělujeme je ve čtyřech kategoriích – BUSINESS, PARTNERSTVÍ, SPOLEČNOST a GOVERNANCE. O tom, komu poputuje pátá cena Český nápad rozhoduje veřejnost,“ upřesnil Petr Konvalinka. O absolutním vítězi a držiteli ceny Český nápad z dílny společnosti 3Dees rozhodla veřejnost prostřednictvím hlasování na webu TA ČR a diváci v sále. Ti zvolili projekt z kategorie SPOLEČNOST.

VÍTĚZNÉ PROJEKTY CEN TA ČR 2025

Kategorie Business

Lehčí a odolnější konstrukce letounu L-39 Skyfox pro moderní obranu

Řešitelé:

? AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

? Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Česká republika má dlouholetou tradici ve vývoji i výrobě cvičných a lehkých vojenských letadel. Důkazem toho je moderní letoun L-39 Skyfox, který si získává pozornost po celém světě. Řešitelé vítězného projektu v kategorii Business se zaměřili na zvýšení užitných vlastností ve srovnání se starším typem L-39C. Výsledkem vývoje je kompletně nově navržený drak letounu (hlavní nosná konstrukce), který je přizpůsoben moderním zátěžovým normám a simulacím, např. podle standardů NATO.

Nová konstrukce trupu přináší zásadní výhody – je lehčí, trojnásobně odolnější než předchozí model, bezpečnější pro piloty a také s sebou nese nižší náklady na provoz. Díky těmto parametrům je L-39 Skyfox nejen ideálním výcvikovým prostředkem pro nové generace pilotů, ale i plnohodnotnou součástí moderní obrany.

Nová podoba L-39 Skyfox splňuje přísné požadavky moderního vojenského letectví a zaznamenává rostoucí zájem na zahraničních trzích. Letoun si již kromě České republiky objednaly i země jako Vietnam, Maďarsko nebo LOM Praha s.p. Další jednání probíhají v rámci NATO i mimo něj.

Video: https://youtu.be/9E7Bvi7K_j8

Kategorie Společnost

Bezpečnější a efektivnější palivo pro jadernou energetiku

Řešitelé:

? UJP PRAHA a.s.

? České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Cenu TA ČR v kategorii Společnost získal projekt, který přispívá k bezpečnější a efektivnější jaderné energetice. Jeho cílem bylo vyvinout nový typ jaderného paliva, které lépe obstojí i v krizových situacích. Výzkumníci vyvinuli a otestovali palivo s vysokou hustotou a speciálním ochranným obalem z chromniklové slitiny. Tento materiál zvyšuje odolnost paliva vůči přehřátí, oxidaci i korozi – tedy hlavním rizikům při provozu i v nouzových stavech.

Nové palivo má delší životnost, což snižuje náklady na jeho výměnu a celkový provoz jaderných elektráren. Výhodou je také jeho stabilnější chování při změnách výkonu, které jsou běžnou součástí provozu. Díky tomu je možné lépe plánovat chod elektrárny i reagovat na různé situace. Součástí projektu byl také vývoj softwaru, který dokáže přesněji modelovat chování paliva v reálných podmínkách. To je důležité nejen pro výrobce paliva, ale i pro provozovatele elektráren a regulační úřady, které dohlížejí na bezpečnost.

Ačkoliv se podobné typy jaderných paliv vyvíjejí i v zahraničí, dostupná data jsou často omezená. Český projekt tak představuje důležitý a otevřený krok kupředu. Výsledky mohou využít domácí i zahraniční partneři a projekt je tak přínosem nejen pro českou energetiku, ale i pro mezinárodní jadernou komunitu.

Video: https://youtu.be/fbiQmyuCphA

Kategorie Governance

Řízené doplňování zásob podzemních vod z deště a sněhu pro období sucha

Řešitelé:

? Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v. v. i.

? Česká geologická služba

Česko se v posledních letech potýká s výraznými dopady sucha, které se projevují i na hladinách podzemních vod. Vítězný projekt v kategorii Governance představuje inovativní řešení této problematiky. Navrhuje zadržet vodu z řek, dešťů nebo tání sněhu a bezpečně ji uložit pod zem do tzv. hydrogeologických kolektorů. Tím se zabrání jejím ztrátám výparem a voda zůstane v krajině k dispozici v době, kdy bude nejvíce potřeba.

Projekt se opírá o dva hlavní pilíře: výzkum metod řízené dotace a vytipování vhodných oblastí pro její zavedení, a sestavení první celostátní mapy zranitelnosti podzemních vod vůči suchu. Důležitou další částí projektu byl výzkum změn množství podzemní vody v době sucha, ve formě tzv. map základního odtoku.

Výsledky umožní cíleně použít navrhovaná opatření v oblastech nejvíce ohrožených suchem, zajistit i do budoucna dostatečné zdroje pitné vody pro obyvatelstvo a doplnit i Katalog přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině. Projekt představuje zásadní krok k lepšímu a udržitelnému hospodaření s vodou v době pokračující klimatické změny.

Video: https://youtu.be/tdyFBzoFX0w

Kategorie Partnerství

Inovativní obuv pro první krůčky batolat s vadami kotníků

Řešitelé:

? Masarykova univerzita / Fakulta sportovních studií

? Boty J HANÁK R, s.r.o.

První krůčky jsou pro každé dítě klíčovým milníkem. U batolat s valgózní deformitou kotníků – vbočenými patami – ale může být učení chůzi obtížnější. Vada postihuje 5 až 10 % batolat a tyto děti často preferují sedavé aktivity a vyžadují více nošení než jejich zdraví vrstevníci. Výzkumný tým z vítězného projektu v kategorii Partnerství proto vyvinul a otestoval speciální obuv, která by těmto dětem pomohla při jejich vývoji.

V rámci studie byly porovnávány tři skupiny batolat – zdravé děti, děti s běžnou léčbou a děti s valgózními kotníky, které nosily testovanou obuv. Výsledky ukázaly, že právě díky nové obuvi se u dětí zlepšily klíčové parametry chůze – prodloužila se délka kroku a zlepšil se rozsah pohybu v kotníku a kontakt paty s podložkou.

Tato biomechanická obuv je navržena tak, aby minimalizovala omezení dětské nohy, což je důležité pro jistotu pohybu v období prvních kroků. I když je určena hlavně batolatům s valgózními kotníky, uplatnění v budoucnu může najít i u zdravých dětí nebo těch, u nichž mají rodiče obavy z vývoje chůze.

Video: https://youtu.be/dGCxyxKAi30

Zdroj: TA ČR

Kontakt:

Veronika Dostálová

vedoucí oddělení komunikace a marketingu a tisková mluvčí TA ČR

veronika.dostalova@tacr.cz 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Dvakrát víc míst, moderní zázemí. V sobotu se otevře odpočívka Mikulášov na D1

Na obou stranách odpočívadlo získalo téměř jeden hektar odstavné plochy,...

Provoz na zmodernizované a rozšířené odpočívce Mikulášov na kilometru 95,8 dálnice D1 v obou směrech obnoví silničáři v plném rozsahu v sobotu 15. listopadu v 10 hodin. Nově má nabídnout nejen...

14. listopadu 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Podpora narůstá. Zůstaneme, dokud bude potřeba, říkají aktivisté z Bedřišky

Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické...

Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě zřejmě jen tak neskončí. Aktivisté, kteří ve čtvrtek a v pátek obsadili střechu jedné z budov určených k demolici, plánují zůstat i během týdne....

14. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  15:49

Hradecký kraj vypíše soutěže na opravy silnic a mostů za více než 220 milionů Kč

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj vypíše veřejné zakázky na opravy tří regionálních silnic a jednoho mostu v celkové hodnotě přes 220 milionů korun. Jedná se například o...

14. listopadu 2025  13:54,  aktualizováno  13:54

Na nový most se mohou lidé jen dívat. Otevřít se nemůže, příliš se chvěje

Nový most přes Sázavu je už sice hotový, teď ale bude několik měsíců čekat na...

Nový most v Nábřežní ulici ve Žďáru nad Sázavou mohou lidé obdivovat již několik měsíců. Po lávce za zhruba třináct milionů korun se ale zatím neprojdou. Otevření stavby, které mělo nastat nyní na...

14. listopadu 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bezpečně i do školy. V Hluboké otevřeli společnou stezku pro pěší a cyklisty

Nová stezka v Hluboké nad Vltavou (14. listopadu 2025)

Od hlavního tahu kolem Hluboké nad Vltavou do čtvrti známé jako Sudárna vede nová smíšená stezka pro chodce a cyklisty. V pátek ji tam slavnostně otevřeli. Díky ní mohou teď od zastávky autobusu...

14. listopadu 2025  15:32

Technologická agentura ČR předala ceny za aplikovaný výzkum. Absolutní vítěz řešil bezpečnější palivo do jaderných elektráren

14. listopadu 2025  15:30

Záhadný nápis v arabštině zaměstnává policii v Brně, objevil se na zdi u kostela

Na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici se přes noc na pátek objevil...

Nápis v arabštině se objevil v noci na pátek na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici. Neznámý autor jej napsal křídou. Policisté jej zadokumentovali a budou se jím blíže zabývat. Autor na úřad...

14. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  15:27

Rozlomený mostek u vodopádu v Krkonoších už nebrzdí turisty, nový má zábradlí

KRNAP opravil most mostek u Huťského vodopádu na stezce mezi Rokytnicí a...

Huťský potok v západních Krkonoších turisté díky novému mostku opět přejdou bez omezení. Nedaleko stejnojmenného vodopádu, který je vyhledávaným výletním cílem, se před třemi týdny pod jezdcem na...

14. listopadu 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

TOP10 CFO 2024 a finanční ředitel roku 2024

14. listopadu 2025  15:22

PeckaDesign boduje: stříbrná medaile v prestižní soutěži WebTop100

14. listopadu 2025  15:12

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Turnov jedná s Preciosou o koupi jejího malého závodu na Koňském trhu

ilustrační snímek

Turnov začal jednat se sklářskou firmou Preciosa o koupi jejího malého závodu na Koňském trhu, kde sklárny nedávno ukončily výrobu. Továrna je v místě, kde...

14. listopadu 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Přepadení, dej sem zlato! Mladík mířil na seniorku zbraní, vytipoval si ji ve vlaku

Ilustrační snímek

Kroměřížským kriminalistům se podařilo objasnit případ loupežného přepadení ze začátku června. Mladík tehdy sledoval spolucestující seniorku z vlaku a pod pohrůžkou střelnou zbraní ji okradl o...

14. listopadu 2025  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.