Technologická flexibilita otevírá společnosti Gevorkyan nové trhy

Mezi nové projekty patří díly pro výrobu moderních ochranných sytému pro různorodé použití, a to včetně centralizovaných pultů určených pro hotelové komplexy, administrativní budovy a další velké objekty. GEVORKYAN, a.s. rovněž rozšířila svou aktivitu v oblasti ručního nářadí a techniky pro domácí i profesionální použití, kde aktuálně spouští dva nové projekty pro severoamerické odběratele.
Inovativní výrobní technologie a postupné zahájení produkce vlastních materiálů zároveň začíná posouvat výrobu také směrem ke zdravotnickým aplikacím, včetně speciálních komponentů pro implantáty a medicínského vybavení s potenciálem nových projektů na další desetiletí. Kosmetický a zdravotnický segment tvoří výrazný podíl zákaznického portfolia GEVORKYAN, a.s. Díky „talent acquisition“ v Polsku, nově otevřena pobočka začínají přinášet nové projekty i v „Beauty“ sektoru s celoevropským pokrytím pro profesionální použití.
Stejný trend posilování portfolia je patrný také v oblasti mobility. V automobilovém odvětví společnost pracuje na nových komponentech pro několik globálních výrobců systémů pro automobilové značky s výrazným americkým zastoupením. Diverzifikaci dále rozšiřuje spolupráce s předním světovým výrobcem systému pro kolejová vozidla, včetně moderních vysokorychlostních vlaků.
Stabilní růst společnosti podpořen inovacemi a dlouhodobou strategii v diverzifikaci byl potvrzen také v mezitímním reportu za Q3 2025, vykazujícím EBITDA marži na 36 %, meziroční růst EBITDA nad 17 % a odhadovaný nárůst tržeb na následující roky o 11–18 % a EBITDA o 15–23 %.
