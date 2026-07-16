Technologické průlomy, na nichž je založena platforma Inteligentní stringové úložiště s funkcí vytváření sítí nové generace od Huawei

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  14:05
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Mnichov 16. července 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Nová platforma Inteligentní stringové úložiště s funkcí vytváření sítí od Huawei FusionSolar s názvem LUTERRA vychází z technologických průlomů, jejichž cílem je podpořit úspěch zákazníků. Společnost Huawei představila minulý měsíc na veletrhu Intersolar Europe v Německu platformu LUTERRA. V tomto článku Steve Zheng, ředitel divize Inteligentní úložiště pro podniky společnosti Huawei Digital Power, vysvětluje, jak Huawei dosáhla špičkové účinnosti v odvětví u snadno instalovatelného řešení pro akumulaci energie v bateriích, které umožňuje aplikace pro tvorbu sítě (GFM) na úrovni elektrárny.

Technologie společnosti Huawei pro vytváření sítě se již osvědčila v praxi, mimo jiné v největší mikrosíti na světě napájené ze 100 % z obnovitelných zdrojů energie v jednom letovisku u Rudého moře v Saúdské Arábii. Projekt u Rudého moře je ve stabilním provozu již více než dva roky, což dokazuje, že koordinace energetických zdrojů GFM napříč více lokalitami je v měřítku gigawatthodin zcela možná.

Ačkoli jen málokterý projekt bude mít takový rozsah jako solární fotovoltaická elektrárna o výkonu 400 MW a systémy pro ukládání energie v bateriích (BESS) o kapacitě 1,3 GWh, které byly nasazeny v Saúdské Arábii, technologie od Huawei může všem zákazníkům přinést vyšší tržby, větší propustnost a hladkou integraci se solárními systémy.

Funkce, jako je špičková účinnost v obou směrech (RTE) v oboru, vysoce přesné řízení stavu nabití (SOC) a optimalizace od článků po balíčky, jsou podle Zhengova vyjádření výsledkem spolupráce napříč několika obory, „včetně elektrochemie, elektrotechniky, elektroniky, termodynamiky, řídicí techniky a predikční technologie."

„Díky komplexní kontrole společnosti Huawei nad celkovým řešením je při okolní teplotě 25 °C dosaženo účinnosti 93,1 % na nízkonapěťové straně PCS (systému konverze energie), přičemž přesnost SOC dosahuje 2,5 % na obou koncích a 3 % v plató," uvádí Zheng.

Integrovaná konstrukce zahrnuje kompletní řízení tepelného režimu od článků po balíčky, systémy kapalinového chlazení a vysokonapěťovou spínací architekturu na bázi karbidu křemíku (SiC). Toto řešení nabízí oproti ostatním produktům na trhu jedinečné výkonnostní výhody pro aplikace dlouhodobého skladování energie (LDES).

„Držíme se architektury typu string a pro každý balík používáme optimalizátor a pro každý rozvaděč regulátor. Tyto propracované a účinné metody řízení řeší elektrochemickou nejednotnost, zejména nejednotnost v průběhu životního cyklu baterie," vysvětluje Zheng.

„V našem řešení nové generace je střídavé napětí poprvé zvýšeno na 1000 V AC na základě komponentů SiC. To snižuje systémové ztráty a zvyšuje účinnost. Naše jedinečná, inteligentní a distribuovaná technologie chlazení zvětšuje plochu pro odvod tepla. Navíc vysoká RTE, vysoká konzistence, vysoká úroveň SOC a vysoká dostupnost zlepšují propustnost řešení o více než 10 % ve srovnání s konvenčními řešeními."

Ačkoli se jedná o sofistikovanou technologii, instalace a logistika jsou podle Steva Zhenga navrženy tak, aby byly co nejjednodušší. Na příklad u elektrárny BESS o kapacitě 1 GWh zkracuje platforma LUTERRA Inteligentní stringové úložiště s funkcí vytváření sítí ESS (ukládání energie) dodací lhůtu nejméně o 30 % a náklady na pomocná zařízení (BOP) nejméně o 20 % a zmenšuje zástavbovou plochu o 1 metr čtvereční na každou nainstalovanou megawatthodinu ve srovnání s konvenčními řešeními.

Zheng uvádí, že těchto výsledků je dosaženo díky patentované architektuře typu „průchozí přípojnice" od Huawei, která umožňuje flexibilní instalaci, rozšíření kapacity a adaptivní C-hodnoty (rychlost) pro nabíjení a vybíjení po celou dobu životního cyklu projektu.

Tvorba sítě pro stabilní elektrickou síť založenou na střídačích

Jak jistě vědí pravidelní čtenáři portálu Energy-Storage.news, technologie pro tvorbu sítě a s nimi související aplikace získaly obrovský význam pro zvýšení stability elektrické sítě na celém světě.

V minulosti byly síťová frekvence a napětí zajišťovány jako vedlejší produkty rotující hmoty turbín tepelných elektráren. Vzhledem k tomu, že tato zařízení, která z velké části využívají fosilní paliva, jsou nahrazována nebo převyšována zdroji variabilní obnovitelné energie (VRE), vyvstává nová výzva v oblasti udržování stability systému.

Naštěstí mohou střídače vybavené funkcemi GFM poskytovat stejnou setrvačnost, zkratový poměr (SCR) a další základní funkce, jako je schopnost startu „ze tmy". Technologie GFM se ideálně hodí pro systémy BESS a země a regiony včetně Velké Británie, Austrálie a Číny aktivně zavádějí zdroje pro vytváření sítě.

V Evropě spustili čtyři němečtí provozovatelé přenosových soustav (TSO) na začátku tohoto roku trh s dlouhodobými službami setrvačnosti, pro který jsou zařízení GFM BESS způsobilá, zatímco evropské sdružení TSO (provozovatelů přenosové soustavy) z 36 zemí, ENTSO-E (Evropská síť provozovatelů přenosových soustav elektřiny), vypracovalo technické pokyny pro požadavky na vytváření sítě.

„Technologie pro tvorbu sítě je klíčová pro udržení stability elektrické sítě, do které je začleněn vysoký podíl energie z obnovitelných zdrojů. Tato technologie se vyvinula od jednotlivých zařízení k soustavám a elektrárnám," říká Steve Zheng.

Společnost Huawei definovala šest schopností pro tvorbu sítě. Je to setrvačnost, úroveň zkratového proudu, primární regulace frekvence, tlumení výkonových oscilací, start ze tmy a přepínání mezi režimem připojeným k síti a režimem mimo síť v režimu virtuálního synchronního generátoru (VSG).

„Věříme, že průlom v technologii tvorby sítě na úrovni elektrárny je zásadní," říká Zheng.

Například v elektrárně BESS o výkonu 100 MW budou tisíce zařízení výkonové elektroniky, která musí pracovat v režimu GFM.

„Je technicky náročné zajistit, aby tato zařízení spolupracovala na stabilizaci elektrické sítě prostřednictvím spolupráce hardwaru a softwaru," říká Zheng s odkazem na příklad projektu Rudé moře.

Technologie od Huawei byla rovněž využita ve velkých projektech tvorby sítě v dalších zemích, včetně Německa, Bulharska, Filipín a Číny.

Strategie produktového plánu společnosti Huawei se zaměřuje na optimalizaci na úrovni pole a systému

Společnost vyvinula největší řešení pro skladování energie typu GFM v oboru, optimalizované pro BOP na systémové úrovni. Strategií stojící za touto volbou v rámci produktového plánu bylo zaměřit se nejen na výkonovou a energetickou hustotu jednotlivého kontejneru BESS, ale také na výkonovou a energetickou hustotu celého pole či elektrárny.

„Teprve když je řešení pole optimální, může být optimální i celá elektrárna. Jediný kontejner není skutečným systémem pro ukládání energie; samotné články ještě netvoří systém pro ukládání energie," říká Zheng.

„Proto při navrhování a plánování našich řešení považujeme každé pole za základní jednotku, místo abychom slepě usilovali o vyšší hustotu výkonu u jediného kontejneru."

Návrh platformy Inteligentní stringové úložiště s funkcí vytváření sítí zahrnuje dvoustupňovou vysokonapěťovou platformu 1000 V střídavého proudu. Tento systém akumulace energie pro tvorbu sítě dokáže vyřešit kritické provozní výzvy na straně spotřebitele (FTM) v elektrárnách využívajících obnovitelné zdroje i v komerčních a průmyslových aplikacích, a to i přesto, že energetické soustavy kladou na zařízení pro akumulaci energie stále přísnější požadavky na podporu sítě.

„Pokud jde o architekturu, jsme přesvědčeni, že dvoustupňové řešení nabízí ve srovnání s konvenčním jednostupňovým řešením vyšší bezpečnost rozvodné sítě," říká nám Steve Zheng.

Za prvé, v podmínkách vysokonapěťového překlenutí poruchy (HVRT) bude zapínací proud proudit tam a zpět mezi rozvodnou sítí a PCS. Zejména při nízkém stavu nabití baterie (SOC) to může způsobit poruchu izolace baterie nebo dokonce závažné bezpečnostní problémy.

Za druhé, při překlenutí poruchy při krátkodobém poklesu napětí (LVRT) je zapotřebí určitý konstantní činný výkon, který pomůže elektrické síti rychle se zotavit. Tyto výhody jednostupňová architektura nenabízí."

Zdroj: Huawei

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