Technologie České mincovny THINCUSE™ činí zlato dostupným pro každého

  12:21
Praha 11. května 2026 (PROTEXT) - Zlato není jen hodnotné vzácné a krásné, ale také mimořádně kujné. Přestože to zní neuvěřitelně, jednu trojskou unci lze roztepat do plechu o ploše 10 metrů čtverečných. Tak daleko jsme v České mincovně sice nezašli, ale přesto jsme opět posunuli hranice mincovnictví.

Ze zlata o ryzosti 999,9/1000 jsme totiž vyrazili minci, jejíž hmotnost čítá pouhou 1/200 trojské unce – tedy 0,156 gramu. I při takto nízké hmotnosti se nám podařilo dosáhnout pozoruhodného průměru 16 milimetrů, a mince je tudíž výjimečně tenká. Na první pohled však zaujme výrazným reliéfem, kterému vévodí český lev – tradiční heraldická šelma České republiky, kterou po celém světě proslavily nejen skutky českých králů, ale také oblíbené investiční mince České mincovny.

Jak jsme dosáhli takto plastického 3D reliéfu na střížku, jehož tloušťka činí jenom 40 mikrometrů – neboli 0,04 milimetru? S využitím technologie THINCUSE™, kterou v Jablonci nad Nisou vyvíjíme od roku 2021. Název originální české technologie vznikl spojením dvou anglických slov – THIN neboli tenký a INCUSE čili inkusní.

Takzvané inkusní ražby se od klasických mincí liší tím, že jejich motiv je z jedné strany zahloubený. První takové mince se objevily již v časech antiky, ale ve 21. století vznikají jen vzácně, a tak jsou považovány za technologickou i uměleckou raritu. Přesně taková je zbrusu nová mince Český lev. Jedná se o autentickou mincovní ražbu – žádnou imitaci či pozlacený plast, se kterým při takto nízkých hmotnostech pracují někteří výrobci.

„Nikdo nerazí tolik inkusních produktů jako Česká mincovna. Troufáme si tvrdit, že v této oblasti, kterou již dlouhou dobu rozvíjíme, jsme nejlepší. Nejnovějším výsledkem našeho snažení je unikátní mince, kterou jinde na trhu neuvidíte. Na naši ryze českou technologii jsme pyšní, a proto jsme ji nechali opatřit ochrannou známkou. V budoucnu ji chceme nabídnout i našim korporátním klientům v rámci zakázkových ražeb, prozrazuje výrobní ředitel České mincovny Stanislav Bachtík.

Když nahlas vyslovíte THINCUSE™, další slovo, které uslyšíte, je THINK – tedy myslet. V České mincovně totiž neustále přemýšlíme, jak zlato, jehož cena za poslední roky výrazně vzrostla, učinit dostupnějším. S investiční mincí, která váží 1/200 trojské unce, se nám to podařilo. Cena jednoho kusu byla stanovena tak, aby nepřesáhla tisíc korun českých, a je osvobozena od DPH.

„Zlato bylo vždy symbolem hodnoty. Problém je, že si ho dlouho nemohl dovolit každý. To se právě změnilo. S námi mohou investoři budovat hodnotu postupně, bez velkých vstupních nákladů, říká generální ředitel České mincovny Michal Voborník.

Díky příznivé ceně mohou investoři jednoduše regulovat, kolik finančních prostředků uloží do drahých kovů. To ale není vše. Emisní náklad je, na rozdíl od všech předchozích Českých lvů, neomezený. Tato skutečnost zaručí, že se naše investiční mince dostane na každého zájemce – doma i v zahraničí, kde je trend nízkých hmotností na vzestupu…

Zdroj: Česká mincovna

