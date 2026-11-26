LEPAS, prémiová značka vozidel s novými zdroji energie (NEV) společnosti Chery Auto, představila technologii, na níž stojí její systém Super Hybrid.
S tím, jak automobilový průmysl zrychluje přechod k elektrifikaci a dekarbonizaci, se vyvážení vysokého výkonu a ohleduplnosti k životnímu prostředí stalo klíčovou technologickou výzvou. Systém LEPAS Super Hybrid, který kombinuje speciální hybridní motor s hybridní převodovkou 1DHT, byl vyvinut tak, aby této výzvě dostál – s důrazem na efektivní přenos výkonu, plynulý chod a nižší spotřebu paliva.
Při každodenní jízdě je kultivovanost stejně důležitá jako čísla v technických údajích. Plynulé rozjezdy, předvídatelná akcelerace a tišší kabina přispívají k pohodlnějšímu zážitku. LEPAS se na tyto vlastnosti při vývoji systému Super Hybrid zaměřila v rámci svého širšího přístupu elegantních technologií.
„Technologie Super Hybrid značky LEPAS odráží naše přesvědčení, že vyspělé inženýrství má zákazníkům přinášet hmatatelné výhody a spojovat výkon, efektivitu a kultivovanost. Zatímco se LEPAS připravuje v roce 2027 vstoupit na pět nových evropských trhů, bude tento přístup ústředním prvkem našeho cíle přiblížit elegantní mobilitu většímu počtu zákazníků v celém regionu,“ řekl Zhai Xiaobing, generální ředitel značky LEPAS.
Převodovka navržená pro efektivitu
Vedle speciálního hybridního motoru je systém Super Hybrid značky LEPAS vybaven hybridní převodovkou 1DHT, kterou značka navrhla přímo pro tento účel. Převodovka, vyvinutá speciálně pro hybridní jízdní situace, podporuje efektivní přenos energie a pohotové dodávání výkonu a zajišťuje plynulejší zážitek z jízdy.
Specializovaná hybridní převodovka dosahuje vysokých otáček 24 000 ot./min a výkonové hustoty 2,22 kW/kg, což zajišťuje rychlejší odezvu a efektivnější přenos energie. Díky vysoce integrované konstrukci váží převodovka celkem pouhých 120 kg. Dosahuje účinnosti přenosu 92 %, což umožňuje přímější přenos výkonu s minimálními ztrátami energie.
Výkonové moduly z karbidu křemíku zlepšují přenos výkonu a proudový výstup, zatímco kompaktní uspořádání efektivně využívá prostor. Vysoce pevný rotor a kompozitní ložiska zajišťují odolnost při dlouhodobém vysokém zatížení a pokročilý systém sprchového chlazení se stará o vynikající řízení teploty. Tyto technologie společně zajišťují stabilní a trvalý výkon s jemnými rozjezdy a lineární akcelerací pro elegantní zážitek z jízdy.
Účinnost motoru a kultivovanost kabiny
Systém je vybaven speciálním hybridním motorem 1.5TGDI s velmi vysokým kompresním poměrem a technologií hlubokého Millerova cyklu. Dosahuje vysoce konkurenceschopné tepelné účinnosti 45,79 %, maximalizuje využití paliva a snižuje emise uhlíku přímo u zdroje.
Častou nevýhodou hybridních vozidel je znatelný nárůst hluku, když se zapne benzinový motor. LEPAS tento problém řeší optimalizovaným tvarem spalovacího prostoru a vyladěnou akustickou izolací, které zajišťují působivě tichou kabinu a pomáhají zachovat plynulý a kultivovaný zážitek z jízdy, jaký známe z čistě elektrických vozidel.
Kontrolovaná odezva v různých jízdních podmínkách
Pokud jde o výkon, nabízí LEPAS verze s pohonem dvou i všech čtyř kol, přičemž lépe vybavené verze poskytují vysoký kombinovaný výkon. Kromě samotného výkonu řídí inteligentní elektronický řídicí systém rozdělování točivého momentu během milisekund a zlepšuje stabilitu při zrychlování, brzdění i na nerovném povrchu. Výsledkem je pohotový výkon a plynulý, vyrovnaný zážitek z jízdy, který odráží přístup značky LEPAS k elegantní mobilitě.
Navrženo pro efektivitu v měnících se podmínkách
LEPAS přistupuje k udržitelnosti z pohledu celého životního cyklu a jde nad rámec snižování emisí. Díky kombinaci akumulátorů s vysokou hustotou energie s pokročilými systémy řízení teploty, inteligentními tepelnými čerpadly a technologiemi regulace teploty je systém Super Hybrid značky LEPAS navržen tak, aby si udržel vysoký dojezd v širokém rozmezí teplot, včetně chladného počasí. Tento důraz na energetickou efektivitu pomáhá učinit z každé cesty přirozenou součást udržitelnějšího životního stylu.
Systém Super Hybrid značky LEPAS dokazuje, že výkon a udržitelnost se nemusí vylučovat. Díky přístupu zaměřenému na člověka a neustálým technologickým inovacím přináší systém pokrok jak v dynamickém výkonu, tak v nízkouhlíkové mobilitě a nabízí řidičům přesvědčivé spojení výkonu, efektivity a kultivovanosti. Pro LEPAS je tato rovnováha ústředním prvkem její vize elegantní mobility, která spojuje vyspělé technologie s hmatatelnými výhodami pro každodenní jízdu.
Příprava na další expanzi v Evropě
Zatímco se LEPAS připravuje v první polovině roku 2027 vstoupit do České republiky, Dánska, Maďarska, na Slovensko a do Švédska, buduje vztahy v celém regionu a vítá příležitosti ke spolupráci s partnery v široké škále oblastí.
Další podrobnosti o termínu uvedení na trh, dostupnosti modelů a místním prodejním a servisním zajištění budou oznámeny v pravý čas.
O značce LEPAS
LEPAS je prémiová značka vozidel s novými zdroji energie (NEV) společnosti Chery Auto, která se zaměřuje na vytváření elegantních zážitků z mobility pro uživatele po celém světě. S cílem stát se preferovanou značkou pro elegantní mobilní životní styl spojuje LEPAS leopardí estetiku, elegantní technologie a vytříbený prostor – a proměňuje eleganci v zážitek z jízdy, který můžete vidět, cítit a kterému můžete důvěřovat. Díky rostoucí celosvětové síti více než 500 prodejních a servisních míst LEPAS rozšiřuje svou mezinárodní působnost prostřednictvím lokalizovaného působení a nabízí produkty a zážitky přizpůsobené uživatelům na trzích po celém světě.
O společnosti Chery Auto
Chery Auto, založená v roce 1997, je globální výrobce automobilů specializující se na vývoj vozidel, inteligentní technologie a řešení v oblasti nových zdrojů energie. Společnost působí ve více než 130 zemích a regionech a opírá se o silnou mezinárodní síť výzkumu, výroby a strategických partnerství. Chery Auto je již 23 let po sobě jedničkou v Číně v exportu osobních automobilů mezi čínskými značkami. V souladu se svou globální filozofií „In somewhere, For somewhere, Be somewhere“ usiluje Chery Auto o rozvoj udržitelné mobility prostřednictvím neustálých inovací a globální spolupráce. V rámci skupiny Chery Group se na vstup na řadu evropských trhů připravuje také značka iCAUR, čímž skupina dále rozšiřuje svou působnost v regionu.
#TogetherInElegance / Společně v eleganci
#LEPASGlobalElegantLifestyleWeek2026 / Globální týden elegantního životního stylu LEPAS 2026
#LEPASGlobalJourneyOfElegantDriving #LEPASL6EV / Globální cesta elegantní jízdy LEPAS / LEPAS L6 EV
#WorldPremiereOfTheLEPASConceptCar #LEPASAllNewConceptCar / Světová premiéra koncepčního vozu LEPAS / Zcela nový koncepční vůz LEPAS
#GlobalEleganceNight #GlobalCoCreation #GlobalPartner #UserSummit / Globální večer elegance / Globální společná tvorba / Globální partner / Uživatelský summit
Zdroj: LEPAS
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60255.