Technologie pro člověka. NCP4.0 a partneři: na MSV 2026 roboty, AI i chytré auto

Právě vztah člověka a technologie bude jedním z hlavních témat expozice. Robot může převzít fyzicky náročnou nebo opakující se činnost, umělá inteligence může člověku pomoci rozhodovat se na základě velkého množství dat a digitální dvojče umožňuje některé situace nejprve bezpečně vyzkoušet ve virtuálním prostředí. Technologie tak nemusí člověka nahrazovat – mohou rozšiřovat jeho schopnosti a uvolnit prostor pro činnosti, kde je rozhodující jeho zkušenost, kreativita nebo úsudek.
„Dnes už není otázkou, zda robot nebo umělá inteligence dokážou člověka v některých činnostech zastoupit. Mnohem zajímavější je, jak jejich schopnosti využít tak, aby člověk mohl dělat práci, na kterou by sám nestačil – bezpečněji, přesněji nebo s menší fyzickou zátěží. A právě o tom je podle mě další etapa Průmyslu 4.0: ne o nahrazování člověka technologiemi, ale o jejich smysluplném propojení,“ říká Robert Keil, ředitel Národního centra Průmyslu 4.0.
Od humanoidního robota po chytré auto
Technologická zóna stánku zastřešená RICAIP Testbed Praha (CIIRC ČVUT) společně s průmyslovými partnery a za účasti RICAIP Testbed Brno (CEITEC VUT) propojí umělou inteligenci, simulace a robotiku s kyberneticky odolnou a flexibilní výrobou.
V části věnované umělé inteligenci, digitálním dvojčatům a robotice návštěvníci uvidí trénování průmyslové AI a robotů v prostředí NVIDIA Omniverse i princip sim-to-real, tedy přenos řešení z virtuálního prostředí na skutečný robot. Robotiku zaměřenou na člověka představí humanoidní a masážní robot. Zástupci Interdisciplinárního centra humanoidní robotiky (ICHR, CIIRC ČVUT) zároveň ukážou, kde má nasazení humanoidních robotů skutečný přínos.
Druhá část expozice se zaměří na propojení strojů, dat a moderních komunikačních technologií. RICAIP Testbed Praha společně s T-Mobile představí sběr dat ze strojů a jejich flexibilní řízení, RICAIP Testbed Brno pak využití AI pro diagnostiku poruch elektrických zařízení vhodnou k aplikaci prediktivní údržby a chytrého řízení strojů. Doplní je 5G a technologie pro zpracování dat přímo v místě jejich vzniku. Ve spolupráci se společností Siemens představí RICAIP Testbed Praha také zabezpečenou robotickou buňku navrženou podle principů standardu IEC 62443. Ukázka přiblíží, jak správně navržená kybernetická bezpečnost chrání řídicí systémy i kontinuitu a dostupnost výroby.
Škoda Auto návštěvníkům přiveze nejnovější model Peaq – vůz nabitý moderními technologiemi, který byl navržen s důrazem na komfort a pohodlí cestujících. Vedle automobilových inovací nabídne také pohled do průmyslové výroby prostřednictvím funkčního digitálního dvojčete továrny ŠKOTWIN, které umožňuje sledovat toky energií a provozní data, a zároveň hledat možnosti, jak řídit výrobu ještě efektivněji. Seznámit se můžete taky s nejnovějšími technologiemi z nářaďovny i oddělení digitalizace výroby, jako například modulárním AI ekosystémem agentů propojujícím data napříč výrobou, kvalitou a odbytem.
Siemens představí řešení, která ukazují, jak si dokáže výroba založená na softwaru poradit s výzvami ve všech oblastech průmyslové produkce. Expozice ukáže cesty, jak lze díky umělé inteligenci výrazně zvýšit produktivitu inženýrských týmů. Chybět nebudou příklady využití AI a softwaru ve vývoji i výrobě. Širokou škálu možností, jak zlepšit procesy napříč hodnotovým řetězcem představí ukázky digitálních dvojčat obráběcích strojů českých výrobců, datové analytiky a prediktivní údržby.
T-Mobile otevře téma konektivity jako základu digitálního prostředí, ve kterém mohou spolupracovat lidé, zařízení a data. Vedle průmyslové 5G konektivity ukáže také chytrá koncová zařízení a jejich využití v praxi – například různé typy AR/AI brýlí pro překlady, vzdělávání, zdravotnická zařízení nebo bezpečnostní složky. Chybět nebudou ani AR dashboardy pro práci s daty z IoT senzorů nebo přenosná 5G síť, kterou můžete doslova sbalit do kufru.
Smart Informatics ukáže, jak se z mobilního robota stává autonomní pomocník pro průmysl i ochranu objektů. Robotické platformy vybavené kamerami, LiDARem a dalšími senzory mohou samostatně procházet definované trasy, provádět pravidelné inspekce, monitorovat stav zařízení a získávat data i v místech, kam je přístup člověka obtížný nebo rizikový. Návštěvníci uvidí dvě rozdílná využití v praxi – autonomní průmyslový monitoring s roboty RHINO a Leo Rover a robotickou platformu PUMA zaměřenou na ostrahu a kontrolu areálů.
KUKA představí hned několik podob moderní robotiky – od autonomní logistiky až po interaktivní spolupráci člověka a robota. Návštěvníci si budou moci prohlédnout nový autonomní mobilní robot KMP 250P, určený pro flexibilní přepravu materiálu až do 250 kg, i průmyslový robot KUKA Quantec pro náročné výrobní aplikace. Chybět nebude ani RoboArtist, robot, který dokáže návštěvníka rozpoznat, reagovat na jeho pohyby a vytvořit jeho portrét. Ukázka tak nabídne netradiční pohled na to, jak může robotika spojovat průmyslovou technologii s přímou interakcí s člověkem.
DEL jako integrátor ukáže zkušenosti s engineeringem, robotizací a automatizací, modernizací strojů a vývojem softwaru pro průmyslová zařízení. Murrelektronik představí komplexní řešení pro moderní decentralizovanou automatizaci – od inteligentního bezdrátového propojení a IO-Link technologií až po efektivní řízení a diagnostiku.
Technologie nestačí. Důležité je vědět, co s nimi
Společná expozice nebude pouze přehlídkou technologií. Návštěvníci budou moci přinést také vlastní problém nebo záměr a konzultovat možnosti jeho řešení. Business Development Platform Národního centra Průmyslu 4.0 propojuje firmy s technologickými partnery, experty, výzkumnými týmy, testovacími infrastrukturami i možnostmi financování.
Firmám může pomoci už ve fázi, kdy teprve hledají příležitosti pro digitalizaci, stejně jako v situaci, kdy mají konkrétní technologický problém. Digitální audit pomáhá identifikovat oblasti s potenciálem pro digitalizaci a automatizaci a navrhnout další postup. Následně lze vhodné řešení ověřit v testbedu, připravit konkrétní projekt a hledat způsob jeho financování.
Důležitou součástí tohoto procesu je také Česká spořitelna, která firmám pomáhá posuzovat jejich finanční zdraví a připravovat financování investic do dalšího rozvoje a inovací. V rámci společné expozice tak doplňuje technologické a expertní kompetence o finanční perspektivu – aby inovace nezůstala pouze u nápadu nebo prototypu, ale aby se dostala do reálného provozu, přinesla očekávaný ekonomický efekt a posílila konkurenceschopnost a finanční odolnost firmy.
„Český průmysl má u nás k dispozici špičkové technologie, výzkumné kapacity i celý ekosystém, který je dokáže implementovat. Pro podnik často není nejtěžší technologii najít, ale správně definovat problém, vyhodnotit návratnost investice a najít cestu k realizaci. Právě proto chceme na MSV propojovat všechny tyto části – od prvního nápadu přes testování až po financování a nasazení,“ říká ředitel RICAIP Testbedu Praha Pavel Burget.
Koncept United by Innovation tak letos dostane velmi konkrétní podobu. Spojuje průmyslové podniky, technologické firmy, výzkumné organizace a další partnery kolem jednoho cíle: proměnit technologické možnosti v řešení, která mají smysl pro člověka i pro průmysl.
Do společné prezentace se letos zapojují Národní centrum Průmyslu 4.0, RICAIP Testbed Praha a Brno, Siemens, KUKA, Česká spořitelna, Smart Informatics, Škoda Auto, T-Mobile, DEL a Murrelektronik.
Mezinárodní strojírenský veletrh se uskuteční 6.–9. října 2026 na brněnském výstavišti. Společná expozice Národního centra Průmyslu 4.0 a partnerů bude součástí Digitální továrny 2.0 v hale F.
Zdroj: Národní centrum Průmyslu 4.0