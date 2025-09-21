Technologie sítí pro všechny scénáře, urychlení pro větrnou a solární energii

Šen-čen 21. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Technologie vytváření sítí pro všechny scénáře, urychlení využívání větrné a solární energie jako hlavních zdrojů energie

V Šen-čenu 19. září oficiálně začala 3. mezinárodní výstava digitální energie (IDEE), na které se sejdou přední představitelé odvětví, zástupci organizací a think tanků, odborníci z oboru, zákazníci a partneři z celého světa. Během celé akce se budou účastníci zapojovat do diskusí o nejnovějších trendech v oboru, nových technologických aplikacích a osvědčených obchodních postupech a budou společně pracovat na pokroku v oblasti vysoce kvalitního rozvoje odvětví digitální energie. Na zahajovacím ceremoniálu přednesl pan Čou Ťien-ťün, viceprezident společnosti Huawei a prezident globálního marketingu, prodeje a služeb společnosti Huawei Digital Power, projev s názvem „Technologie vytváření sítí pro všechny scénáře, urychlení využívání větrné a solární energie jako hlavních zdrojů energie". Uvedl, že uhlíková neutralita se posunula od konsensu k akci a že rychlý nárůst průniku větrné a fotovoltaické energie oslabuje energetickou síť a přináší dvě významné výzvy pro energetické systémy: vysoký podíl obnovitelných zdrojů energie a zařízení výkonové elektroniky. Díky neustálým technologickým inovacím a odborným znalostem společnost Huawei vylepšuje své schopnosti vytváření sítí v různých scénářích, aby usnadnila výstavbu stabilního nového energetického systému. Cílem tohoto úsilí je urychlit využívání větrné a solární energie jako hlavních zdrojů energie a zahájit novou éru vytváření sítí pro všechny scénáře.

Jako poskytovatel technologií a jejich podporovatel se společnost Huawei již více než deset let věnuje výzkumu technologií pro vytváření sítí. Díky prosazování přechodu od sledování a podpory sítí k jejich vytváření zůstává Huawei v čele vývoje v tomto odvětví. Díky integraci vlastního základního hardwaru (výkonové zařízení s vysokou přetížitelnou kapacitou a spolehlivostí; digitální řídicí zařízení s vysokou inteligencí a vysokým výpočetním výkonem), architektury (vysoce dostupná řetězcová architektura a vysoce bezpečná dvoustupňová výkonová architektura) a algoritmů (algoritmy pro vytváření inteligentních sítí) vybudovala společnost Huawei šest klíčových funkcí pro vytváření sítí pro výrobu, přenos, distribuci a spotřebu energie, aby podpořila přechod od vytváření sítí ESS (systémů k ukládání energie) k vytváření sítí PV+ESS (fotovoltaika + systém k ukládání energie). Tyto funkce zahrnují: úroveň zkratu, podporu virtuální setrvačnosti, tlumení širokopásmových oscilací, rychlou primární frekvenční odezvu, minutový černý start a plynulý přechod mezi připojením k síti a odpojením od sítě.

Technologie pro vytváření rozvodných sítí jsou široce využívány a komerčně nasazovány po celém světě a stanovují měřítka pro globální přechod k ekologickému hospodářství. Na Blízkém východě, poblíž pobřeží Rudého moře, pomohly technologie společnosti Huawei pro vytváření rozvodných sítí zákazníkovi vybudovat největší mikrosíť na světě napájenou ze 100 % z obnovitelných zdrojů energie. Tato mikrosíť spolehlivě funguje již dva roky a úspěšně odolala zkratům způsobeným nepříznivým počasím, čímž zajistila spolehlivé dodávky energie. V rámci projektu 30 MW PV+6 MW/24 MWh ESS v Si-cangu v Číně pomohla společnost Huawei zákazníkovi nasadit řešení ESS pro vytváření sítí ve vysokohorském, extrémně chladném a slabém síťovém prostředí. Toto řešení zvyšuje výkon fotovoltaických panelů z 1,5 MW na 12 MW. Ve srovnání s jinými řešeními v tomto odvětví integruje řešení společnosti Huawei o 75 % více energie, což výrazně zvyšuje výnosy projektu. Na Filipínách byl zahájen největší integrovaný projekt PV+ESS na světě, který připravuje půdu pro překlenutí nedostatku energie. Zahrnuje 3,5 GW fotovoltaických systémů a 4,5 GWh ESS pro tvorbu sítě. Díky využití koordinovaného řízení PV+ESS na úrovni GW a technologií černého startu na úrovni elektrárny od společnosti Huawei může projekt poskytovat konstantní výkon po dobu 13 hodin denně.

Společnost Huawei se zavázala k tomu, že bude v tomto odvětví udávat tón v oblasti digitálních a inteligentních technologických inovací. Vytvořila první úplnou synergii „zařízení-okraj-cloud" v odvětví pro inteligentní systémy PV+ESS. To umožňuje inteligentní správu elektráren po celou dobu jejich životního cyklu, realizaci méně náročné nebo dokonce bezobslužné údržby a provozu a maximalizaci výnosů z obchodování s elektřinou. Díky hluboké integraci umělé inteligence do celého procesu plánování, výstavby, údržby a provozu se chyby při realizaci a návrhu inženýrských staveb snížily o 40 %, efektivita provozu a údržby se zlepšila o 50 % a výnosy z provozu se zvedly o více než 10 %. To pomáhá zákazníkům budovat bezpečné, efektivní a inteligentní elektrárny na obnovitelnou energii a posouvá odvětví do nové éry automatizace.

Vysoká kvalita je pro udržitelnost odvětví zásadní. Huawei Digital Power vždy klade důraz na kvalitu a usiluje o úspěch pomocí excelence. Díky systematickým, procesně orientovaným schopnostem a komplexní strategii kvality začleňuje Huawei vysoké standardy kvality do celého životního cyklu produktu, od zjištění poptávky a řízení materiálů až po výrobu a dodání, a tím neustále vytváří větší hodnotu pro zákazníky.

Huawei Digital Power bude i nadále spolupracovat s oborovými orgány, provozovateli elektrických sítí, průmyslovými asociacemi a normalizačními úřady na zlepšování oborových standardů, optimalizaci mechanismu trhu s elektřinou a podpoře rozsáhlého, standardizovaného a vysoce kvalitního rozvoje tohoto odvětví, čímž urychlí rozvoj větrné a solární energie jako hlavních zdrojů elektřiny.

