Teď je čas na změnu: Zafixujte si výhodné ceny energií u E.ON

  15:00
Praha 8. dubna 2026 (PROTEXT) - Končí vám stávající smlouva na dodávku elektřiny nebo plynu a chcete si zajistit výhodné ceny? Právě teď si u E.ON můžete zafixovat cenu a získat jistotu stabilních podmínek na další období.

Ceny energií na trzích v posledních týdnech rostly a u nových smluv se tento vývoj promítá nejrychleji. Právě proto je současná situace pro zákazníky, kteří zvažují změnu dodavatele, vhodným momentem k rozhodnutí. „Vývoj na trzích s energiemi se nejrychleji promítá právě do akvizičních ceníků. Zákazníkům, kteří změnu dodavatele zvažují, proto doporučujeme zbytečně nečekat a cenu si zafixovat včas,“ říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON, který ale zároveň upozorňuje, že současných zákazníků s platnou fixací nebo produktů s nefixovanou cenou na dobu neurčitou se současná situace nijak nedotýká.

Také společnost E.ON v reakci na vývoj trhu upravila ke konci března akviziční ceníky, které jsou oproti lednovým nabídkám mírně vyšší. Přesto stále patří k velmi výhodným a odpovídají cenám, za které si zákazníci mohli energie fixovat na přelomu roku.

„I když je dění na energetických trzích velmi turbulentní, nabízíme fixované produkty za velmi výhodné ceny. Pro zákazníky je to příležitost, jak si zajistit jistotu a stabilitu výdajů na energie na delší období,“ doplňuje Peter Škrabák, vedoucí prodeje E.ON.

Zájem o produkty přitom podle dodavatelů roste. Zákazníci po zkušenostech z minulých let stále více řeší nejen samotnou cenu, ale také stabilitu a předvídatelnost svých nákladů na delší časové období. I proto E.ON zavedl do nabídky i tříleté produkty.

„Fixace ceny dnes dává zákazníkům klid. Mají jistotu, že po dobu trvání smlouvy se jejich cena nemění, a nejsou vystaveni výkyvům na trzích. Právě u akvizičních ceníků ale platí, že podmínky se mohou měnit relativně rychle, a proto je lepší rozhodnutí zbytečně neodkládat,“ dodává Škrabák.

Obdobná jako u domácností je pak situace také u drobných podnikatelů nebo živnostníků. I pro ně E.ON nabízí řadu možností, jak vyřešit svou situaci s energiemi.

Nejrychlejší způsob, jak si u E.ONu cenu sjednat, je pár kliků online přes webové stránky.

 

Zdroj: E.ON

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

