TEDOM představil v národním pavilonu české energetické inovace

Autor:
  14:30
Praha 25. září 2025 (PROTEXT) - Český pavilon na světové výstavě Expo 2025 hostil TEDOM Day, během něhož se předvedla další významná společnost s českými kořeny. Firma TEDOM vznikla v Třebíči v roce 1991, kdy postavila svou první kogenerační jednotku z upraveného motoru automobilu Škoda.

Z malé regionální firmy se postupně vypracovala v globálního hráče v oblasti moderní energetiky. Dnes je součástí japonské skupiny YANMAR, což jí umožňuje posilovat mezinárodní působnost a přinášet inovativní a udržitelná řešení zákazníkům po celém světě.

Během odborné konference TEDOM představil své technologie a služby potenciálním obchodním partnerům i odborné veřejnosti. Středem pozornosti byly především kogenerační jednotky – technologie umožňující současnou výrobu elektřiny a tepla z jednoho zdroje paliva. Díky účinnosti až 97 % šetří energii i životní prostředí a představují klíčový krok na cestě k dekarbonizaci a energetické nezávislosti.

Konferenci zahájil generální komisař české účasti na Expo 2025 Ondřej Soška, který zdůraznil význam prezentace českého technologického talentu na světové scéně: „TEDOM je skvělým příkladem toho, jak se česká kreativita a inovace mohou proměnit v globální úspěch. Jsem rád, že náš pavilon v Ósace nepředstavuje jen kulturu, ale i byznys, a ukazuje, co naše – byť malá – země dokáže. Společnost, která začínala v malém českém městě, dnes přispívá k celosvětové transformaci směrem k udržitelné energetice,“ uvedl Soška.

Cílem prezentace bylo posílit obchodní spolupráci a rozšířit působnost na jednom z nejperspektivnějších trhů moderní energetiky. TEDOM působí v Japonsku od roku 2014, kdy zde instaloval svou první jednotku CENTO. Dnes v zemi funguje na šedesát těchto zařízení.

CEO firmy TEDOM Ladislav Zeman poté přiblížil cestu, kterou společnost ušla, a vyzdvihl význam partnerství s YANMAR: „Jsem hrdý, že na Expo můžeme představit naše kogenerační jednotky a špičkové technologie TEDOM, které jsou vyvíjeny a vyráběny v Česku. Je to skvělá příležitost ukázat naši cestu k dekarbonizaci, udržitelnější a efektivnější výrobě energie a představit výhody decentralizované energetiky.“ 

Se sídlem v Česku a s podporou skupiny YANMAR, jejíž globální centrála sídlí v Ósace, pokračuje TEDOM v rozvoji technologií pro budoucnost energetiky. Patří mezi nejrychleji rostoucí dodavatele elektřiny a plynu v Česku. Společnost má vlastní vývojové centrum i výrobní závod, kde vyrábí motory do svých kogeneračních jednotek, a dokáže tak přizpůsobit produkty specifickým potřebám zákazníků. Nabízí kompletní cyklus služeb – od návrhu, výroby a instalace jednotky až po servis, monitoring a provozní podporu. Díky tomu má plnou kontrolu nad kvalitou a výkonem dodávaných řešení.

Portfolio TEDOMu dnes navíc zahrnuje kromě kogeneračních jednotek také motory, fotovoltaické systémy, bateriová úložiště, tepelná čerpadla a nově pracují i na řešeních založených na vodíku – palivu budoucnosti. Vedle samotné výroby se firma zaměřuje také na energetické poradenství, audity a správu aktiv.

Název společnosti „TEDOM = teplo domova“ tak i po více než třiceti letech věrně odráží její poslání – poskytovat udržitelná, spolehlivá a inovativní energetická řešení a aktivně přispívat k celosvětovému přechodu k bezuhlíkové energetice.

“Akce, kterou jsme uspořádali v Českém pavilonu, naplnila naše očekávání ve všech aspektech. Vše proběhlo v naprostém pořádku a s perfektní podporou a organizací celého českého týmu,” uzavírá Group Marketing Director ve společnosti TEDOM Evžen Chlanda.

Zdroj: KGK

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

PROTEXT

 

