Telefony, s kterými si dobře porozumíte. Galaxy S25 jsou na světě!

Společnost Samsung Electronics představila novou řadu telefonů Galaxy S25, která posouvá hranice mobilní technologie. Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ a Galaxy S25 přinášejí revoluci v umělé inteligenci a nabízejí uživatelům personalizovaný zážitek, jaký tu ještě nebyl.

Umělá inteligence, která vám rozumí

Nová řada Galaxy S25 je vybavena multimodálními funkcemi umělé inteligence, které telefonu umožňují přirozeně reagovat na vaše potřeby a vnímat kontext. Uživatelské rozhraní One UI 7 z telefonu dělá chytrého společníka, který rozumí tomu, co po něm uživatel chce. To vše s důrazem na soukromí a bezpečí.

Například funkce Circle to Search zrychluje a usnadňuje vyhledávání. Stačí prstem zakroužkovat telefonní číslo, e-mail nebo webovou adresu na displeji a jedním kliknutím můžete třeba odeslat e-mail.

Asistenční služba Gemini zase zjednodušuje práci s aplikacemi Samsung, Google a vybranými aplikacemi dalších výrobců. Můžete například v prohlížeči vyhledat informace a jediným příkazem je uložit do kalendáře.

S Galaxy S25 se můžete spolehnout i na automatický přepis hovorů s funkcí Přepis hovorů.

Revoluční změny se dotkly i chápání přirozeného jazyka. Stačí říct, co chcete, a telefon to udělá – najde fotku v galerii nebo upraví velikost písma na displeji. A pokud rádi kreslíte, Asistent kreslení vám pomůže proměnit jednoduché náčrty v umělecká díla. Stačí nakreslit obrázek a systém ho automaticky vylepší a doladí.

Fotografie na profesionální úrovni

Galaxy S25 disponuje vylepšenými fotoaparáty s vysokým rozlišením a technologií ProVisual Engine pro mimořádně kvalitní snímky s vynikající kresbou detailů i za zhoršených světelných podmínek. Nový ultraširoký fotoaparát má rozlišení 50 megapixelů a 10bitové HDR pro čtyřikrát bohatší barevné podání.

S Galaxy S25 se z vás stane profesionální kameraman. Abyste z videa odstranili nechtěné zvuky, můžete například využít funkci Mazání zvuku. Stačí si vybrat, jestli chcete ztlumit hlas, hluk davu nebo třeba vítr. S funkcí Virtuální clona si zase můžete pohrát s hloubkou ostrosti, a dosáhnout tak efektu rozmazaného pozadí.

Bezpečnost na prvním místě

V éře umělé inteligence je bezpečnost klíčová. Galaxy S25 proto chrání vaše data pomocí pokročilých technologií. Technologie Personal Data Engine se stará o personalizaci AI funkcí s důrazem na soukromí. Veškerá data se bezpečně ukládají do soukromého prostoru a šifrovací klíč chrání osvědčený nástroj Knox Vault.

Váš telefon tak i před budoucími hrozbami chrání postkvantová kryptografie.

Výkon a udržitelnost

Galaxy S25 pohání procesor Snapdragon® 8 Elite for Galaxy, který nabízí špičkový výkon pro plynulý chod i náročných aplikací. Zároveň Samsung klade důraz na udržitelnost a ve výrobě telefonů využívá recyklované materiály.

Galaxy Ring: nová éra zdraví poháněného umělou inteligencí

Ekosystém Galaxy S25 skvěle doplňuje revoluční prsten, který je nyní dostupný i v Česku. Jedná se o inovativní způsob, jak snadno pečovat o své zdraví. Prsten je k dispozici ve třech atraktivních barevných variantách – černý titan, stříbrný titan a zlatý titan, aby seděl stylu každého majitele.

Exkluzivní nabídka na e-shopu Samsungu

Telefony Galaxy S25 se začnou v České republice prodávat od 7. února 2025, ale předobjednat si je můžete už teď s výhodným bonusem. Pouze na www.samsung.cz navíc seženete exkluzivní barevné varianty nových modelů. U smartphonu Galaxy S25 Ultra jsou to barevné varianty Titanium Jetblack, Titanium Jadegreen a Titanium Pinkgold. V případě dvojice modelů Galaxy S25 a S25+ jsou tyto exkluzivní barevné varianty v sestavě Blueblack, Coralred a Pinkgold. Navíc dostanete vyšší úložiště za nižší cenu, nové příslušenství za polovinu nebo slevu na nákup více produktů současně. Novinky si zájemci můžou předobjednat od 22. ledna do 6. února nebo do vyprodání zásob. Na objednávky rovněž platí doprava zdarma.

Připravte se na revoluci ve světě mobilů!

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.