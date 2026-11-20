Shrnutí zprávy
- Panel OLED evo nemá podsvícení. Každý pixel svítí sám, a kde má být černá, tam zhasne.
- Technologie Perfect Black a Perfect Color zvládnou podle výrobce udržet hloubku černé a věrné barvy i v rozsvícené místnosti.
- Procesor ?11 AI 4K Gen3 má zlepšovat i obraz běžného televizního vysílání a starších pořadů.
- V rámci programu webOS Re:New bude systém webOS 26 dostávat nový systém až pět let.
- Televizor získal v Testu televizorů 2026 spotřebitelské organizace dTest za obraz i zvuk známku "velmi dobře".
Při výběru televizoru do domácnosti stojí za to položit si čtyři otázky: jaký bude obraz za denního světla, jak si televizor poradí s vysíláním, které není ve 4K, jestli bude stačit vestavěný zvuk a jak dlouho bude dostávat nový software. LG OLED65C64LA z řady LG OLED evo C6 poskytuje odpověď na každou z nich.
Obraz i v rozsvíceném obýváku
Televizor nabízí panel OLED evo s úhlopříčkou 65 palců (165 cm) a rozlišením 4K. Na rozdíl od LCD televizorů nepotřebuje podsvícení. Každý z 8,3 milionu pixelů svítí sám, a když má být černý, úplně se vypne. Ve tmavých scénách filmů a seriálů proto zůstávají vidět i nejmenší detaily.
Obývák ale není kino a často se v něm svítí. Technologie Perfect Black a Perfect Color mají podle výrobce udržet hloubku černé a věrné barvy i v rozsvícené místnosti. Televizor podporuje formáty HDR Dolby Vision, HDR10 a HLG. Plynulost pohybu, třeba u sportovních přenosů, zlepšuje funkce OLED Motion.
Ostřejší i obyčejné vysílání
Televizní vysílání, starší filmy i část videí na internetu nemají rozlišení 4K. Procesor ?11 AI 4K Gen3 podle výrobce analyzuje každý snímek a sám upravuje jas, barvy i ostrost. Při převodu obrazu do 4K přitom kombinuje dvě metody umělé inteligence. Méně kvalitní obraz tak na velké obrazovce působí ostřeji. Televizor disponuje tunery pro pozemní (DVB-T2), kabelové (DVB-C) i satelitní vysílání (DVB-S2).
Zvuk bez dalších reproduktorů
O zvuk se stará reproduktorová soustava 2.2 s podporou Dolby Atmos. Podle výrobce vytváří virtuální prostorový zvuk 11.1.2 a širší zvukovou scénu, než bývá u televizorů obvyklé.
Software na pět let
Televizor běží na systému webOS 26. V rámci programu webOS Re:New bude podle výrobce dostávat nový operační systém až pět let. Nové verze systému si stáhne sám, takže kvůli nim není nutné kupovat nový přístroj.
Tlačítkem AI na ovladači spustíte funkci AI Concierge. Doporučuje filmy a pořady podle toho, co sledujete. Hlasové vyhledávání podle výrobce využívá jazykový model Google Gemini. Součástí balení je ovladač Magic Remote MR26.
Na stěnu i na stojan
Televizor váží 18,8 kg a dá se pověsit na zeď. Rozteč VESA pro montáž na stěnu je 300 × 200 mm. Ke čtyřem konektorům HDMI můžete najednou připojit set-top box, přehrávač i soundbar. Dále má dva konektory USB a Wi-Fi 6 (802.11ax).
Co ukázal nezávislý test
Spotřebitelská organizace dTest zařadila televizor do Testu televizorů 2026. U obrazu posuzovala mimo jiné kontrast, pozorovací úhly, odrazivost obrazovky a maximální jas. Obraz i zvuk ohodnotila známkou "velmi dobře", celkově televizor dostal "dobře".
O společnosti LG Electronics
LG Electronics je globálním lídrem v oblasti inovací technologií a spotřební elektroniky s působností téměř ve všech zemích světa. Zaměstnává více než 74.000 lidí. LG je předním výrobcem spotřebních a komerčních produktů, od televizorů, domácích spotřebičů, klimatizací a monitorů až po automobilové komponenty a řešení. Její prémiové značky LG SIGNATURE a inteligentní platforma LG ThinQ jsou celosvětově uznávané. Nejnovější zprávy o společnosti LG naleznete na webových stránkách LG NEWSROOM | LG Global.
Zdroj: LG Electronics
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60150.