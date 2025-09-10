Televizory Hisense s operačním systémem VIDAA potvrzují nejrychlejší výkon na trhu

Nezávislé testy potvrdily prvenství Hisense
Testování se zaměřilo na pět nejrozšířenějších operačních systémů chytrých televizorů a hodnotilo jejich odezvu při 11 běžných úkonech – od spouštění aplikací přes přepínání HDMI vstupů a přeskakování kanálů internetové televize (OTT) až po hlasové vyhledávání a síťové skenování.
Televizory Hisense s operačním systémem VIDAA dosáhly:
- nejrychlejší odezvy v 7 z 11 kategorií,
- celkového skóre s výkonem 89 %,
- výsledků, které často výrazně předčily konkurenční značky.
Mezi nejpůsobivější výsledky patřilo přepnutí na HDMI vstup za 0,88 sekundy, přeskočení kanálu internetové televize (OTT) za 0,90 sekundy a vyhledávání hlasem za 1,88 sekundy.
Přesná metodika, reálné podmínky
Testy byly prováděny ve specializované testovací laboratoři společnosti WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH, vydavatele magazínu connect. Měření probíhalo pomocí vysokorychlostního videozáznamu (120 fps) a profesionálních nástrojů. Každý úkon byl opakován až desetkrát a testovány byly běžně dostupné 43palcové televizory základní cenové kategorie, zakoupené nezávisle prostřednictvím německého e-shopu.
Výsledky očima Hisense
„Jsme hrdí, že nezávislé testy potvrdily technologickou vyspělost našich televizorů. Naším cílem je vždy nabídnout zákazníkům rychlý, intuitivní a spolehlivý zážitek a výsledky WEKA dokazují, že Hisense tuto ambici plní,“ říká Markéta Haraldsson, brand manažerka Hisense pro Českou a Slovenskou republiku.
Síla partnerství s VIDAA
Operační systém VIDAA, vyvinutý partnerskou společností VIDAA International, je zejména využíván v chytrých televizorech Hisense. Díky úzké spolupráci na vývoji hardwaru i softwaru dosahují televizory Hisense špičkového výkonu a uživatelské přívětivosti. Platforma dnes funguje na více než 30 milionech zařízení po celém světě, spolupracuje s více než 400 partnery a zaměřuje se na rychlost, bezpečnost a jednoduché uživatelské prostředí.
„Výkon není jen o hardwaru, ale i o efektivním designu softwaru. Společně s Hisense jsme vyvinuli platformu, která je svižná, intuitivní a vždy připravena reagovat na potřeby uživatele,“ doplnil Tal Bone, výkonný viceprezident pro produkt, VIDAA.
O společnosti Hisense
Společnost Hisense je celosvětově uznávaným lídrem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky. Podle společnosti Omdia se Hisense umístila na 2. místě na světě v celkovém počtu dodaných televizorů (2022–2024) a zároveň drží 1. místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023 až 1. čtvrtletí 2025). Nejnovější inovací je model Hisense UX 116" RGB-MiniLED TV, první svého druhu na světě, který potvrzuje technologické prvenství značky a doplňuje portfolio špičkových domácích spotřebičů.
