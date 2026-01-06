Telly reaguje na konec MTV a Paramountu: Nasazuje KVIFF.TV s DVTV a sráží cenu Velkého balíčku na polovinu

Zatímco venku přituhuje, ceny programových balíčků u Telly doslova tají. Hlavním tahákem je Velký balíček s více než 121 kanály, který je nyní k mání za polovinu původní ceny. Cena padla dolů ale také u Středního balíčku – obě dvě varianty lze nyní pořídit za 345 Kč. Diváci si tak mohou dopřát maximální porci sportu, filmů a dokumentů za cenu nižšího tarifu.
Konec MTV? Příležitost pro kvalitnější obsah Telly zároveň pružně reaguje na změny na evropském televizním trhu. V návaznosti na globální ukončení vysílání stanic MTV a Paramount Network operátor okamžitě zařazuje do nabídky kvalitní alternativy. Diváci se tak mohou nově těšit na filmový kanál KVIFF.TV, který přináší festivalovou atmosféru přímo do obýváků, a zpravodajsko-publicistický DVTV Extra.
„V lednu tráví lidé u televizních obrazovek nejvíce času z celého roku, proto jim chceme dlouhé večery zpříjemnit nejen cenou, ale i kvalitním obsahem. Mrzí nás odchod značek jako MTV nebo Paramount z evropského trhu, ale bereme to jako příležitost. Místo nich jsme zařadili KVIFF.TV a DVTV Extra, což je podle nás pro českého diváka více než plnohodnotná náhrada. Ať už fandí u fotbalu, sledují festivalové filmy nebo relaxují u české klasiky, s Telly mají jistotu, že z gauče se stane to nejpohodlnější místo na světě,“ komentuje změny Jan Schöppel, marketingový ředitel Telly.
Kromě snížené ceny a nových kanálů vrací Telly do hry i populární bonus. Ke všem balíčkům (vyjma tarifu MAXI, kde jsou již obsaženy) získají noví zákazníci prémiové filmové kanály HBO 1, 2, 3 a přístup do videotéky HBO Max na první měsíc jako dárek.
Zimní kampaň Telly startuje 6. ledna a je zaměřena na všechny, kdo nechtějí dělat kompromisy mezi cenou a kvalitou obsahu.
Zdroj: Telly