Telly startuje podzimní sezonu s novým sloganem, funkcemi a atraktivním MAXI balíčkem

Telly 11. září představila na tiskové konferenci novinky včetně nového claimu "To koukáte", modernizovaného vzhledu aplikací a zpřehledněného TV programu dostupného také na webu. Slogan se promítl i do komunikace tokoukate.cz, kde si mohou zájemci vyzkoušet služby až na 30 dní zdarma.
Zároveň Telly oznámila novou akční nabídku. Noví zákazníci získají slevu 100 Kč měsíčně po dobu šesti měsíců, stávajícím budou do konce roku každý měsíc odemykány vybrané programy zdarma. V září jde například o Sport 1, Viasat Nature, HGTV, Nick Jr. nebo Dorcel.
Novinkou je také MAXI balíček za 990 Kč, který zahrnuje všechny kanály z Velkého balíčku, produkci HBO a službu HBO Max. Součástí jsou navíc všechny turnaje organizace Oktagon bez nutnosti dokupovat další PPV přenosy a také obsah pro dospělé z balíčku Red. Velký balíček, stejně tak jako další produkty v nabídce operátora samozřejmě zůstávají.
"Podzimní kampaň 'To koukáte' je začátkem toho, kam chceme v následujícím období Telly posunout," řekl CMO operátora Jan Schöppel. "Chceme dát novým i potenciálním zákazníkům najevo, že u nás má prioritu stabilita přenosu, zákaznická péče a samozřejmě obsah. Velkým milníkem je pak také MAXI balíček, kde si diváci přijdou opravdu na své a ocení ho zejména fanoušci bojových sportů, kteří můžou sledovat všechny turnaje Oktagonu bez nutnosti platit cokoli navíc a v konečném důsledku se jim služba i výrazně finančně vyplatí."
Na tiskové konferenci navíc zaznělo, že v posledním čtvrtletí letošního roku operátor představí další novinky, například vlastní tematické kanály či sportovní speed kanály, které budou s maximálním zpožděním 4-5 vteřin oproti skutečnosti. "Cílem pro první pololetí roku 2026 je pak také vlastní videotéka a nový věrnostní program," uzavírá plány Telly Jan Schöppel.
Už dříve pak byly oznámeny spolupráce se servery ČSFD a Livesport, skrz které se zákazník dokáže na jedno kliknutí dostat k vytipovanému pořadu nebo sportovnímu utkání, které si přeje sledovat. Telly navíc rozšíří od října tohoto roku možnost nákupu předplacené karty i do hypermarketů Kaufland, čímž ještě více zvýší svou dostupnost pro nové zákazníky.
O Telly s.r.o.
Televizní operátor Telly nabízí divákům v ČR služby internetové a satelitní televize. V jejich programové nabídce je kromě řady filmových, seriálových, zábavných i dokumentárních kanálů také prémiový sportovní obsah. Telly poskytuje 7denní archiv, přeskakování reklam i nahrávání pořadů na 30 dní, který si divák může užít doma, na cestách nebo třeba na dovolené, a to s jistotou stabilního přenosu, s ostrým obrazem a špičkovým zvukem.
