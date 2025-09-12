Telly startuje podzimní sezonu s novým sloganem, funkcemi a atraktivním MAXI balíčkem

Autor:
  11:57
Praha 12. září 2025 (PROTEXT) - Televizní operátor Telly vstupuje do podzimu s modernizovanými aplikacemi, novým sloganem "To koukáte" a atraktivními výhodami pro nové i stávající zákazníky.

Telly 11. září představila na tiskové konferenci novinky včetně nového claimu "To koukáte", modernizovaného vzhledu aplikací a zpřehledněného TV programu dostupného také na webu. Slogan se promítl i do komunikace tokoukate.cz, kde si mohou zájemci vyzkoušet služby až na 30 dní zdarma.

Zároveň Telly oznámila novou akční nabídku. Noví zákazníci získají slevu 100 Kč měsíčně po dobu šesti měsíců, stávajícím budou do konce roku každý měsíc odemykány vybrané programy zdarma. V září jde například o Sport 1, Viasat Nature, HGTV, Nick Jr. nebo Dorcel.

Novinkou je také MAXI balíček za 990 Kč, který zahrnuje všechny kanály z Velkého balíčku, produkci HBO a službu HBO Max. Součástí jsou navíc všechny turnaje organizace Oktagon bez nutnosti dokupovat další PPV přenosy a také obsah pro dospělé z balíčku Red. Velký balíček, stejně tak jako další produkty v nabídce operátora samozřejmě zůstávají.

"Podzimní kampaň 'To koukáte' je začátkem toho, kam chceme v následujícím období Telly posunout," řekl CMO operátora Jan Schöppel. "Chceme dát novým i potenciálním zákazníkům najevo, že u nás má prioritu stabilita přenosu, zákaznická péče a samozřejmě obsah. Velkým milníkem je pak také MAXI balíček, kde si diváci přijdou opravdu na své a ocení ho zejména fanoušci bojových sportů, kteří můžou sledovat všechny turnaje Oktagonu bez nutnosti platit cokoli navíc a v konečném důsledku se jim služba i výrazně finančně vyplatí."

Na tiskové konferenci navíc zaznělo, že v posledním čtvrtletí letošního roku operátor představí další novinky, například vlastní tematické kanály či sportovní speed kanály, které budou s maximálním zpožděním 4-5 vteřin oproti skutečnosti. "Cílem pro první pololetí roku 2026 je pak také vlastní videotéka a nový věrnostní program," uzavírá plány Telly Jan Schöppel.

Už dříve pak byly oznámeny spolupráce se servery ČSFD a Livesport, skrz které se zákazník dokáže na jedno kliknutí dostat k vytipovanému pořadu nebo sportovnímu utkání, které si přeje sledovat. Telly navíc rozšíří od října tohoto roku možnost nákupu předplacené karty i do hypermarketů Kaufland, čímž ještě více zvýší svou dostupnost pro nové zákazníky.

 

O Telly s.r.o.

Televizní operátor Telly nabízí divákům v ČR služby internetové a satelitní televize. V jejich programové nabídce je kromě řady filmových, seriálových, zábavných i dokumentárních kanálů také prémiový sportovní obsah. Telly poskytuje 7denní archiv, přeskakování reklam i nahrávání pořadů na 30 dní, který si divák může užít doma, na cestách nebo třeba na dovolené, a to s jistotou stabilního přenosu, s ostrým obrazem a špičkovým zvukem.

 

Videa jsou k dispozici zde:

https://youtu.be/aAJv36Uf2Kc

https://youtu.be/6tQYbax56OE

https://youtu.be/v9V9Ei6v9o8

https://youtu.be/rwQe4LBVTa4

 

Zdroj: Telly

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Emzák letí, a má děti. My je máme, zlé korporaci je neprodáme! Vetřelec: Země je mrazivá retrofuturistická podívaná

Máte rádi retrofuturismus? Pohlcující atmosféru kombinující prvky hororu, thrilleru a sci-fi? A líbil se vám nedávný filmový návrat k vetřelčí frančíze s názvem Vetřelec: Romulus (2024)? Pokud je...

Ve dvou se to lépe táhne. Sdílené ordinace se umí postarat o více pacientů

Od poloviny června až do konce prázdnin si vybírali dovolenou. Zavřít ordinaci na dva a půl měsíce si ale žádný praktický lékař nedovolí, protože na tak dlouhou dobu nesežene záskok a pro pacienty by...

12. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Přední evropský výrobce generik Zentiva mění vlastníka – Advent prodává firmu společnosti GTCR

12. září 2025  12:34

V Poličce začne ve středu další ročník festivalu mimického divadla Mime fest

Ve středu 17. září začne v Poličce další ročník mezinárodního festivalu mimického divadla Mime fest. Dramaturgie programu se zaměřuje na profesionální umělce a...

12. září 2025  10:59,  aktualizováno  10:59

Velkoobjemový odpad v Ústí sváží taxi, v Děčíně budou dočasně kontejnery

Velkoobjemový odpad v Ústí nad Labem začalo svážet takzvané odpadové taxi. Služba funguje na zavolanou, je k dispozici pouze obyvatelům města, a to za...

12. září 2025  10:53,  aktualizováno  10:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Botanici v Brně představili nově objevený zakrslý druh pryšce

Rostliny z pouští a polopouští mohou počínaje dneškem zhlédnout návštěvníci brněnské botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Botanici...

12. září 2025  10:47,  aktualizováno  10:47

Ryba je zpátky! Do McDonald's se vrací Filet-O-Fish v klasice i s twistem

12. září 2025  12:19

Krnov na likvidaci povodňových škod už vynaložil 200 milionů korun

Krnov na Bruntálsku na likvidaci povodňových škod už vynaložil přes 200 milionů korun. V dalších letech plánuje investovat 700 milionů korun, hlavně na obnovu...

12. září 2025  10:39,  aktualizováno  10:39

Podvodníci tlačili ženu do půjčky. V poslední chvíli ji zachránil zamrzlý mobil

Do úvěru 800 tisíc korun tlačili podvodníci mladou ženu z Libereckého kraje. Ze stresu jim po několika hodinách přemlouvání chtěla vyhovět, ale před posledním krokem, kterým by žádost o úvěr...

12. září 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Češi vědí, že obezita škodí, přesto ji neřeší. Nová kampaň vyzývá: Odlehči!

12. září 2025  12:09

Skupina místních usiluje o záchranu roky chátrajícího bývalého pivovaru v Kyjově

O záchranu roky chátrajícího bývalého pivovaru ze 16. století usiluje v Kyjově na Hodonínsku skupina místních. Chtějí, aby město jakožto vlastník vybudovalo...

12. září 2025  10:19,  aktualizováno  10:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Telly startuje podzimní sezonu s novým sloganem, funkcemi a atraktivním MAXI balíčkem

12. září 2025  11:57

Obce na Příbramsku mají obavy z těžby nerostů, uspořádají referenda

Lidé v Příčovech, Prosenické Lhotě a dalších obcích na Příbramsku mají obavy z těžby nerostů, jako jsou antimon či zlato. Vedení obcí obdržela oznámení o...

12. září 2025  10:05,  aktualizováno  10:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.