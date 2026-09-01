Telly zafixuje cenu na celý život: sleva 20 % na balíčky

Cena, která se už nezvedne
Kdo si během kampaně objedná balíček, platí akční částku tak dlouho, dokud mu služba běží. Kolik zaplatí první měsíc, tolik bude platit i za deset let. A po nich dál. Jednoduše: jedna cena na celý život. Sleva 20 % vychází z aktuálního ceníku, který se v čase může měnit. Současnou cenu si však zákazník zafixuje a už se mu nezmění. Výsledná procentuální sleva se tak bude časem spíš zvětšovat a dnešních 20 procent může být po letech výrazně víc. Kdo službu ukončí a později se k Telly vrátí, objednává už za aktuální ceník.
Akční měsíční ceny platí pro nové objednávky od 1. září 2026:
- Malý balíček 216 Kč místo 270 Kč
- Střední balíček 384 Kč místo 480 Kč
- Velký balíček 552 Kč místo 690 Kč
- Sport 240 Kč místo 300 Kč
- RED 200 Kč místo 250 Kč (pouze internetová televize)
Rozhodnutí, které vydrží jako tetování
Tváří kampaně je herec Michal Isteník, který si v ní nechává vytetovat logo Telly. Tetování je jedno z nejtrvalejších rozhodnutí, jaké člověk udělá, a přesně tak kampaň mluví o ceně: sjedná se jednou a pak už zůstane. Akce se týká internetové i satelitní televize, objednat lze na telly.cz/akcni-nabidka a u internetové televize je aktivace hotová během pár minut, bez technika.
„Zdražování se v naší kategorii bere skoro jako přírodní zákon. Jednou za čas přijde dopis, že se cena mění, a zákazník s tím nenadělá nic. My říkáme, že to tak být nemusí. Nefixujeme slevu, fixujeme cenu, takže čím výš půjde ceník, tím větší výhodu ten člověk má. Balíčky jsou bez jakýchkoliv závazků a začínají na 216 Kč měsíčně," říká Jan Schöppel, marketingový ředitel Telly.
O Telly s.r.o.
Telly je český televizní operátor, který od roku 2006 přináší divákům špičkový obsah. Nabízí moderní internetovou televizi s aplikacemi pro všechny chytré TV i tradiční satelitní vysílání s pokrytím po celé ČR. V nabídce má přes 130 programů se silným zaměřením na prémiový sport (F1, Liga mistrů UEFA, UFC, ATP, Bundesliga, La Liga, Serie A a další sporty) a filmové i seriálové hity.
Značka staví na stabilitě vysílání, férovosti a lidském osobním přístupu k zákazníkům. Telly je hrdým držitelem značky kvality CZECH MADE, je součástí silné české skupiny LAMA ENERGY GROUP a veškeré daně odvádí v České republice. Telly, televize, u které si řeknete: „To koukám“.
Zdroj: Telly s.r.o.