Telly získala značku Czech Made jako první ve svém oboru

Televizní operátor Telly se nově pyšní prestižním označením CZECH MADE. Toto ocenění, které uděluje Česká společnost pro jakost, potvrzuje vysokou kvalitu poskytovaných služeb, stabilitu a silné zázemí ryze českého operátora. Pro zákazníky je to jasný signál, že Telly není jen „další televize“, ale služba, která splňuje nejpřísnější standardy na domácím trhu.
Značku CZECH MADE mohou získat výrobky skutečně vyrobené v České republice, společnostmi se sídlem v ČR nebo služby poskytované firmami registrovanými v ČR, které jsou ochotny podstoupit komplexní, vícekolové hodnocení kvality a jsou zde schopny dosáhnout výsledku minimálně 80%.
Díky čemu je možné ocenění získat?
Samotné hodnocení probíhá ve třech navazujících krocích. Prvním z nich je zpracování sebehodnotící zprávy společnosti, která obsahuje pevně stanovené oblasti, jako jsou například splňované normy, atesty či již získané certifikace. Druhým krokem je hodnocení spokojenosti zákazníků se službami společnosti, které probíhá formou nezávislého šetření mezi klienty. Závěrečnou a klíčovou částí procesu je místní šetření odborníků na danou oblast přímo ve společnosti. Hodnotitelé se zaměřují celkem na dvanáct oblastí, mezi které patří například strategie a plánování, vedení firmy, řízení lidských zdrojů, systémy řízení kvality a procesů, spokojenost zákazníků i zaměstnanců, odpovědnost vůči společnosti včetně vlivu na životní prostředí, nabídka služeb a také ekonomické výsledky.
Společnost Telly v rámci tohoto komplexního hodnocení dosáhla celkového výsledku 89,22 %. Mezi její hlavní silné stránky patří zejména dlouhodobá praxe a know-how v oboru, vysoká odborná způsobilost a profesionalita týmu, stejně jako individuální přístup k zákazníkům, který se odráží ve vysoké míře jejich spokojenosti.
Co znamená CZECH MADE pro Telly?
Marketingový ředitel Telly, Jan Schöppel, neskrýval radost ze zisku ocenění. „V Telly jsme hrdí na to, že jsme česká firma se silnými kořeny. Ocenění CZECH MADE vnímáme jako potvrzení toho, že naše práce dává smysl. Není to jen nálepka na webu, ale závazek vůči našim zákazníkům, že jim i nadále budeme doručovat špičkovou zábavu s osobním přístupem našeho zákaznického servisu a kvalitou obsahu i stabilitou naší služby, na kterou se mohou spolehnout.“
Značka CZECH MADE je společnostem, které úspěšně projdou náročným hodnoticím procesem, propůjčována vždy na omezené období. Po uplynutí dvou let může držitel požádat o její prodloužení na další dvouleté období, podmínkou je však opětovné úspěšné absolvování celého hodnoticího procesu.
„Těší nás, že se společnost Telly s.r.o. stala novým držitelem značky CZECH MADE a zároveň úplně prvním držitelem tohoto náročného ocenění ve svém oboru. Z výsledků hodnocení je zřejmé, že má tato společnost velmi dobře nastavené procesy a systém řízení, který je připraven obstát i v náročných kritériích hodnocení. Zaměstnanci zároveň tvoří sehraný kompetentní tým, který významně přispívá k celkové kvalitě poskytovaných služeb. Byli jsme pozitivně překvapeni vysokou mírou připravenosti společnosti na hodnocení, dále jejím důrazem na kvalitu a inovace,“ uvedl Petr Koten, výkonný ředitel České společnosti pro jakost, která je správcem značky CZECH MADE.
CZECH MADE je značkou kvality s nejdelší tradicí v České republice. Česká společnost pro jakost ji uděluje českým výrobkům napříč obory a službám poskytovaným českými společnostmi. Jejím cílem je usnadnit zákazníkům orientaci v nabídce kvalitních výrobků a služeb na českém trhu a zároveň podpořit odpovědné organizace, které dlouhodobě dbají na prokazatelnou kvalitu svých produktů a přinášejí zákazníkům vysokou přidanou hodnotu. Značka vznikla s cílem nabídnout spotřebitelům jednoduchý a důvěryhodný nástroj pro výběr kvalitních českých výrobků a služeb.
Zdroj: Telly, s.r.o.