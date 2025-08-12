Téměř 1,5 milionu Čechů má KB+. Proč byste neměli zůstávat pozadu?

Novou bankovní aplikaci KB+ si od jejího spuštění nainstaloval už téměř jeden a půl milion klientů Komerční banky. Důvody jsou jednoznačné – přehlednější rozhraní, nové funkcionality, multiměnové účty, snadný přístup k doplňkovým službám a mnoho dalšího.
Jedna aplikace pro všechno
Zásadní změnou je také sjednocení mobilního a internetového bankovnictví do jednoho stylu. Klient tak nemusí přemýšlet, kde a co nastavovat či hledat v počítači a mobilním telefonu – vzhled je identický, data vždy aktuální a přístup ke službám intuitivní.
Ovládání aplikace je navrženo s důrazem na jednoduchost a srozumitelnost. Většinu základních úkonů zvládne uživatel na pár kliknutí, včetně správy trvalých příkazů, platebních karet nebo nastavení notifikací. Kdo by se bál, že si nezvládne zapamatovat nové číslo účtu, může být v klidu. Nic se pro něj nemění – čísla účtu, karet, trvalých příkazů nebo PIN kódů zůstávají beze změny.
Tarify pro každého
Uživatelé KB+ mají na výběr ze čtyř bankovních tarifů. Nový tarif Start s běžným účtem a dalšími základními funkcemi je kompletně zdarma, stejně jako výběry ze sdílené sítě bankomatů. Náročnější klienti pak ocení vyšší tarify, jako jsou Komfort a Exclusive, které nabízejí řadu dalších výhod, například multiměnové účty, vícero debetních karet nebo neomezené výběry z bankomatů po celém světě.
Přechod na pár kliknutí
Pokud jste již svou pozvánku do KB+ obdrželi, ale zatím ji nepřijali, není na co čekat. Aktivace je jednoduchá a zvládnout ji lze během několika minut. Detailní informace najdete na stránkách banky nebo vám rád pomůže váš bankovní poradce.
Změna se netýká pouze klientů KB z řad fyzických osob – občanů, ale postupně probíhá i u fyzických osob – podnikatelů, jichž do KB+ přešla již třetina. Novou aplikaci KB+ využívá i třetina zákazníků z prémiového segmentu KB Premium. Právě pro ně chystá KB v novém prostředí rozšířené funkce a specifické služby, které odpovídají jejich individuálním potřebám.
Všechny informace najdete na www.kb.cz.
Zdroj: Komerční banka
