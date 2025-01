Téměř 20 tisíc účastníků po celém Česku se v minulém roce zapojilo do projektu Podpora podnikavosti

Ve spolupráci s členskými organizacemi Asociace podnikavé Česko organizoval CzechInvest přednášky a soutěže na školách, inovační kempy, konference, vzdělávací programy a mnoho dalších formátů akcí zaměřených na širokou veřejnost, především na studenty, učitele, potenciální a začínající podnikatele. Tyto akce se mohly uskutečnit díky projektu Podpora podnikavosti, který je součástí Národního plánu obnovy financovaného z Nástroje EU pro oživení a odolnost.

„Naším cílem v rámci tohoto projektu bylo podpořit podnikavost a motivovat lidi, aby se nebáli začít podnikat. Proto byla většina akcí zaměřena především na mladou generaci, která představuje budoucnost českého podnikání," uvedl generální ředitel agentury CzechInvest Jan Michal a dodává: „V době, kdy česká ekonomika čelí výzvám souvisejícím s transformací průmyslu a tvorbou vyšší přidané hodnoty, je podpora nových podnikatelských záměrů naprosto klíčová. Tyto aktivity pomáhají rozvíjet naši ekonomiku a posilují její inovační potenciál.“

Mezi hlavními akcemi byla například říjnová konference Podpora podnikavosti, která vyzdvihla potřebu zapojení Česka do výzkumu Global Entrepreneurship Monitor a posílení politik na efektivnější podporu podnikavosti, prosincový Národní den spin-offů, Inovační kempy Junior Achievement či série seminářů Můžeš podnikat na školách po celé zemi a Akademie podnikavých žen. Z celkového počtu akcí se 196 událostí uskutečnilo na školách ve spolupráci s partnery. Zbývajících 121 akcí organizoval přímo CzechInvest. Projekt se představil i na významných festivalech jako Colours of Ostrava a Rock for People.

V rámci projektu vznikla také příručka Superschopnosti díky umělé inteligenci pro začínající podnikatele, která bude nadále sloužit pro všechny, kteří se chtějí pustit do podnikání, aby zjistili, jaké nástroje AI jim mohou v začátku podnikání pomoci.

Více informací o projektu je k dispozici zde.

Zdroj: CzechInvest