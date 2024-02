Téměř 25 % zájemců o seznámení online čelí digitálnímu stalkingu

Zneužívání má různou podobu. Více než třetina (39 %) respondentů se setkala s nějakou formu násilí nebo nevhodného chování ze strany současného nebo dřívějšího partnera: 16 % respondentů bylo obesláno nevyžádanými e-maily nebo zprávami, a co je možná nejzávažnější, 13 % respondentů bylo bez svého souhlasu natáčeno nebo fotografováno. Dalších 10 % sdělilo, že někdo sledoval jejich polohu, 10 %, že se jim někdo naboural do účtů na sociálních sítích nebo do e-mailů, a varovné je, že 7 % z nich našlo ve svých zařízeních stalkerware, nainstalovaný bez jejich vědomí.

S nějakou formou násilí nebo zneužívání se setkalo více dotazovaných žen než mužů (42 % oproti 36 %). Tyto nepříjemné zkušenosti přitom zažilo kupodivu více lidí, kteří mají nyní nějakého nového partnera, než osoby v dlouhodobém vztahu (48 % oproti 37 %). Obavy z pronásledování na internetu vyjádřilo 34 % respondentů, přičemž ženy se této možnosti obávají o něco více než muži (36 % oproti 31 %).

Situace se liší i podle regionu. Více osob, které se setkaly s nějakou formou online stalkingu, žije v oblastech Jižní a Střední Ameriky a Asie, například 42 % respondentů v Indii, 38 % v Mexiku a 36 % v Argentině.

„Internet věcí neboli propojený svět je skvělý a nabízí nespočet možností. S možnostmi však přicházejí i hrozby a jednou z nich je snadný přístup ke sledovatelným datům, který nás činí zranitelnými vůči zneužití,“ říká David Emm, hlavní bezpečnostní výzkumník společnosti Kaspersky. „Vinu za toto nevhodné chování sice nikdy nenesou oběti stalkingu, bohužel na nich však stále leží břemeno, aby podnikly kroky k minimalizaci rizik. Myslím, že je dobré, když se lidé snaží o ověření identity svého protějšku na internetu, ale vyzval bych je také, aby provedli rychlou kontrolu smysluplnosti rozsahu sdílení svých informací, hesel a dalších údajů, a zamysleli se nad tím, jak by tyto informace mohly být v nepoctivých rukou zneužity.“

„Orientace v online seznamkách a virtuálním prostoru může být náročná a pro sociální média a seznamovací aplikace je zásadní, aby zavedly ověřovací procesy, které pomohou potvrdit, že profily uživatelů odpovídají jejich skutečným fotografiím. Pokud je mi známo, používá tuto úroveň ověření v současné době pouze aplikace Bumble. Kromě toho by měly být snadno dostupné online bezpečnostní příručky a zdroje v několika jazycích, aby uživatelé měli k dispozici potřebnou podporu, aniž by se museli registrovat do aplikace,“ uvádí Emma Pickeringová, vedoucí týmu Technology-Facilitated Abuse and Economic Empowerment v organizaci Refuge a dodává: „Britský zákon o bezpečnosti na internetu představuje precedens, protože reguluje platformy s cílem chránit uživatele. Vzhledem k rozšíření stalkingu a zneužívání prostřednictvím technologií doporučujeme lidem, aby si zabezpečili svoje aktivity na internetu, včetně hesel a účtů. Ti, kdo řeší podobné problémy, by se měli obrátit na místní úřady nebo podpůrné služby.“

Společnost Kaspersky připravila několik tipů, jak zůstat při online seznamování v bezpečí. Více informací najdete v našem průvodci bezpečným seznamováním nebo navštivte stránku https://stopstalkerware.org/resources/, kde najdete další způsoby, jak se chránit před stalkerwarem.

Používejte složitá a jedinečná hesla a nikomu je nesdělujte.

Pokud se vám zdá, že je něco příliš dobré na to, aby to byla pravda, důkladně si to ověřte!

Udělejte si čas na kontrolu svého digitální soukromí.

Dobře si rozmyslete, co budete sdílet

Vytvořte si „bezpečný plán“ pro přechod z digitálního do reálného vztahu.

Zvažte použití komplexního řešení kybernetické bezpečnosti nebo VPN, abyste se ochránili.

Společnost Kaspersky spolupracuje s odborníky a organizacemi v oblasti domácího násilí, od služeb na podporu obětí a programů pro pachatele až po výzkumné a vládní agentury, s cílem sdílet znalosti a podporovat odborníky i oběti. Kaspersky je jedním ze zakladatelů mezinárodní skupiny Coalition Against Stalkerware, která se zabývá bojem proti stalkerwaru a domácímu násilí. Od roku 2021 je partnerem konsorcia projektu EU DeStalk, který je spolufinancován z programu Evropské unie pro práva, rovnost a občanství. Společnost Kaspersky také spustila a spravuje TinyCheck, bezplatný, bezpečný a snadno použitelný nástroj pro kontrolu zařízení na přítomnost stalkerwaru a monitorovacích aplikací.

