Téměř osmikilometrový úsek D6 mezi Tisovou a Kamenným Dvorem se opravuje

Jiří Baloun, ŘSD Karlovarského kraje: “Mezi kilometry 149 a 156, to znamená mezi obcemi Tisová a Kamenný dvůr, dochází k výměně obrusné vrstvy a lokální výměně ložné vrstvy. Je to zhruba po 12 letech stáří té dálnice, kdy na základě výměny téhle vrstvy nebudeme muset zasahovat do konstrukčních vrstev, a ta oprava proběhne relativně rychle a relativně levně.“

Opravy jsou rozdělené do několika etap, provoz je sveden do jednoho pásu. Auta tak projíždějí v režimu 1+1.

Jiří Baloun, ŘSD Karlovarského kraje: “Pro řidiče to znamená, že musí vydržet, co se týče dopravního omezení ve čtyřech etapách, nemůžeme zavřít celý ten úsek, který má zhruba 7 kilometrů, dojde vždycky k uzavření jednoho směru a poloviny toho směru a poté, co tam bude dokončena kompletní oprava, tak se přesune oprava na další úsek.“

Richard Topinka,znalec v oboru silniční dopravy: “Ta situace je převedená do jednoho jízdního pruhu obousměrně, to znamená, z obou stran tam vznikne dopravní uzel, to znamená klasická věc, systém zip a nevynucovat si přednost, samozřejmě.“

Oprava se dotkne tisíců řidičů denně. Trpělivost a ohleduplnost bude při cestě úsekem zásadní.

Richard Topinka,znalec v oboru silniční dopravy: “V tomhle místě, je třeba pouštět ta vozidla systémem zip. Striktně dodržovat uličku pro bezpečnostní složky, pro záchranné složky atd. Na to dbát. Aby ta bezpečnostní ulička tam vždycky byla, potom druhá strana věci, u těch uzávěrek, pakliže tam vznikne dopravní uzel a je tam ten systém zip, obecně, tak ten se počítá vždycky, tak prakticky nevynucovat si přednost, nejezdit tam agresivně a neomezovat ty ostatní účastníky.“

Jiří Baloun, ŘSD Karlovarského kraje: “Začali jsme zhruba před týdnem a ty práce jsou plánované na měsíc. Pak se musí povrch takzvaně zajet a následně se bude instalovat nové dopravní značení.“

Opravu za 120 milionů korun bez DPH provádí firma ROADFIN STAVBY. Opatření by měla trvat přibližně osm týdnů, tedy do poloviny července.

Zdroj: POLAR televize Ostrava