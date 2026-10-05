Téměř polovina lidí nad 60 let by si zkušenost s podvodem nechala pro sebe

Zatímco téměř polovina lidí starších 60 let dokáže rozpoznat klasické znaky podvodného jednání, nástup technologií založených na umělé inteligenci přináší nové výzvy. Celkem 38 % dotázaných se obává, že by nerozeznalo podvodný hlas nebo video vytvořené pomocí AI, a 26 % o podobných podvodech dosud ani neslyšelo. Přesto pouze 6 % lidí připouští, že by mohli podvodu naletět.
„Jen velmi málo seniorů, podobně jako mladších lidí, připouští, že by se mohli stát obětí podvodu. Při podezřelém hovoru z banky by většina zbystřila, ale v případě výhodných nabídek nebo jiných rychle se šířících typech podvodů jsou senioři mnohem méně ostražití,“ dodává k aktuálním datům Tereza Horáková, specialistka výzkumu ve společnosti Ipsos.
Jen 18 % podvedených jde na policii
Za pozornost stojí také způsob, jakým by lidé starší 60 let reagovali, pokud by se s podvodem skutečně setkali. Celých 45 % by se nikomu nesvěřilo a snažilo by se situaci vyřešit vlastními silami. Pouze 18 % by se obrátilo na policii, 16 % na banku a stejný podíl na své blízké.
Přitom právě otevřená konzultace s blízkými, bankou nebo policií může pomoci včas odhalit riziko a předejít větším škodám.
„Vysoký podíl lidí, kteří by si problém nechali pro sebe, může souviset i s obavou ze studu nebo pocitu selhání. Zkušenost s podvodem totiž často nezasáhne jen finance, ale i sebedůvěru člověka, která se po podobném incidentu obnovuje jen obtížně. O to důležitější je vytvářet prostředí, ve kterém se lidé nebudou bát o svých pochybnostech nebo případných problémech mluvit,“ komentuje výsledky průzkumu ředitelka Nadace Vodafone Zuzana Holá.
Podvod může potkat kohokoliv
Že se obětí podvodu může stát opravdu kdokoliv, dokládá i nedávný příběh Iriny, členky správní rady rumunské Nadace Vodafone, která sama, podobně jako česká Nadace Vodafone, také vzdělává dříve narozené v digitálních dovednostech. Ve svém příběhu popisuje vlastní zkušenost s podvodem přes WhatsApp a především jeho následky. Nešlo jen o ztrátu peněz. Ještě výrazněji zasáhl její pocit jistoty, samostatnosti a důvěru ve vlastní rozhodování. Podvodníci dnes totiž často využívají psychologický nátlak, emoce i stále přesvědčivější digitální nástroje. Obětí se proto může stát kdokoliv bez ohledu na vzdělání, zkušenosti nebo věk. Důležitá je prevence a jistota, že se má člověk kam obrátit s prosbou o pomoc.
Potvrzují to i další data Nadace Vodafone. Výzkum realizovaný letos na jaře mezi lidmi staršími 55 let ukázal, že 43 % z nich nerozumí fungování některých aplikací nebo webových služeb a 56 % vnímá tempo digitálního vývoje jako příliš rychlé. Mnoho lidí tak technologie používá každý den, zároveň si však nejsou jistí, zda je používají správně a bezpečně, a bojí se udělat chybu.
Pomoc zdarma lze nalézt i v prodejnách Vodafonu
Právě proto Nadace Vodafone vytvořila program Digitální odysea, který pomáhá starším lidem lépe se orientovat v digitálním světě a získat větší sebejistotu při používání technologií. Lidé zapojení do programu se učí rozpoznávat podvodné situace, bezpečně pracovat s mobilním telefonem nebo internetem a ověřovat si informace v online prostředí.
Digitální odyseu je možné absolvovat prezenčně ve spolupráci s organizací Moudrá sovička a Sdružením knihoven ve více než 100 knihovnách napříč ČR, případně v přehledných a srozumitelných online lekcích na stejnojmenném webu. Bezplatná podpora je od jara dostupná také ve všech prodejnách Vodafonu, kde jsou vyškolení zaměstnanci a zaměstnankyně k dispozici s individuálním poradenstvím a s informacemi o programu Digitální odysea. Seniorkám a seniorům pomohou najít vhodnou formu podpory, ať už to budou prezenční kurzy, individuální pomoc na míru, vzdělávání v knihovnách nebo on-line kurzy uzpůsobené speciálně pro starší ročníky.
Pomoc v prodejnách přitom není určena pouze zákazníkům a zákaznicím Vodafonu, stejně jako celý program Digitální odysea. Pomoc může využít každý bez ohledu na to, u jakého operátora má své služby.
Více informací najdete na www.nadacevodafone.cz.
O výzkumu: Výzkum realizovala agentura Ipsos prostřednictvím strukturovaného online dotazníku v září 2026. Dotazováno bylo 525 lidí ve věku 60-80 let.
Zdroj: Vodafone
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59480.