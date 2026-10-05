Téměř polovina lidí nad 60 let by si zkušenost s podvodem nechala pro sebe

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  14:42
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Praha 5. října 2026 (PROTEXT) - Lidé starší 60 let důvěřují své schopnosti rozpoznat podvod. Téměř polovina z nich je přesvědčena, že dokáže odhalit podezřelé zprávy či telefonáty, a 90 % správně označuje naléhavost a nátlak za hlavní známku podvodu. Nové technologie však přinášejí další výzvy. Více než třetina lidí v této věkové skupině má obavy z falešných hlasů a videí vytvořených umělou inteligencí, 45 % dotázaných by se v případě podvodu navíc nespoléhalo na pomoc okolí, ale snažili by se situaci řešit sami. Vyplývá to z nového průzkumu Nadace Vodafone realizovaného ve spolupráci s agenturou Ipsos mezi lidmi v Česku ve věku 60 až 80 let.

Zatímco téměř polovina lidí starších 60 let dokáže rozpoznat klasické znaky podvodného jednání, nástup technologií založených na umělé inteligenci přináší nové výzvy. Celkem 38 % dotázaných se obává, že by nerozeznalo podvodný hlas nebo video vytvořené pomocí AI, a 26 % o podobných podvodech dosud ani neslyšelo. Přesto pouze 6 % lidí připouští, že by mohli podvodu naletět.

   

Jen velmi málo seniorů, podobně jako mladších lidí, připouští, že by se mohli stát obětí podvodu. Při podezřelém hovoru z banky by většina zbystřila, ale v případě výhodných nabídek nebo jiných rychle se šířících typech podvodů jsou senioři mnohem méně ostražití,“ dodává k aktuálním datům Tereza Horáková, specialistka výzkumu ve společnosti Ipsos.

Jen 18 % podvedených jde na policii

Za pozornost stojí také způsob, jakým by lidé starší 60 let reagovali, pokud by se s podvodem skutečně setkali. Celých 45 % by se nikomu nesvěřilo a snažilo by se situaci vyřešit vlastními silami. Pouze 18 % by se obrátilo na policii, 16 % na banku a stejný podíl na své blízké.

Přitom právě otevřená konzultace s blízkými, bankou nebo policií může pomoci včas odhalit riziko a předejít větším škodám.

Vysoký podíl lidí, kteří by si problém nechali pro sebe, může souviset i s obavou ze studu nebo pocitu selhání. Zkušenost s podvodem totiž často nezasáhne jen finance, ale i sebedůvěru člověka, která se po podobném incidentu obnovuje jen obtížně. O to důležitější je vytvářet prostředí, ve kterém se lidé nebudou bát o svých pochybnostech nebo případných problémech mluvit,“ komentuje výsledky průzkumu ředitelka Nadace Vodafone Zuzana Holá.

Podvod může potkat kohokoliv

Že se obětí podvodu může stát opravdu kdokoliv, dokládá i nedávný příběh Iriny, členky správní rady rumunské Nadace Vodafone, která sama, podobně jako česká Nadace Vodafone, také vzdělává dříve narozené v digitálních dovednostech. Ve svém příběhu popisuje vlastní zkušenost s podvodem přes WhatsApp a především jeho následky. Nešlo jen o ztrátu peněz. Ještě výrazněji zasáhl její pocit jistoty, samostatnosti a důvěru ve vlastní rozhodování. Podvodníci dnes totiž často využívají psychologický nátlak, emoce i stále přesvědčivější digitální nástroje. Obětí se proto může stát kdokoliv bez ohledu na vzdělání, zkušenosti nebo věk. Důležitá je prevence a jistota, že se má člověk kam obrátit s prosbou o pomoc.

Potvrzují to i další data Nadace Vodafone. Výzkum realizovaný letos na jaře mezi lidmi staršími 55 let ukázal, že 43 % z nich nerozumí fungování některých aplikací nebo webových služeb a 56 % vnímá tempo digitálního vývoje jako příliš rychlé. Mnoho lidí tak technologie používá každý den, zároveň si však nejsou jistí, zda je používají správně a bezpečně, a bojí se udělat chybu.

Pomoc zdarma lze nalézt i v prodejnách Vodafonu

Právě proto Nadace Vodafone vytvořila program Digitální odysea, který pomáhá starším lidem lépe se orientovat v digitálním světě a získat větší sebejistotu při používání technologií. Lidé zapojení do programu se učí rozpoznávat podvodné situace, bezpečně pracovat s mobilním telefonem nebo internetem a ověřovat si informace v online prostředí.

Digitální odyseu je možné absolvovat prezenčně ve spolupráci s organizací Moudrá sovička a Sdružením knihoven ve více než 100 knihovnách napříč ČR, případně v přehledných a srozumitelných online lekcích na stejnojmenném webu. Bezplatná podpora je od jara dostupná také ve všech prodejnách Vodafonu, kde jsou vyškolení zaměstnanci a zaměstnankyně k dispozici s individuálním poradenstvím a s informacemi o programu Digitální odysea. Seniorkám a seniorům pomohou najít vhodnou formu podpory, ať už to budou prezenční kurzy, individuální pomoc na míru, vzdělávání v knihovnách nebo on-line kurzy uzpůsobené speciálně pro starší ročníky.

Pomoc v prodejnách přitom není určena pouze zákazníkům a zákaznicím Vodafonu, stejně jako celý program Digitální odysea. Pomoc může využít každý bez ohledu na to, u jakého operátora má své služby.

Více informací najdete na www.nadacevodafone.cz.

 

O výzkumu: Výzkum realizovala agentura Ipsos prostřednictvím strukturovaného online dotazníku v září 2026. Dotazováno bylo 525 lidí ve věku 60-80 let.

 

Zdroj: Vodafone

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59480.

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