Téměř třetina Čechů zažila úraz proudem. Každý desátý úraz se stal dítěti

Revize mohou předejít úrazům i požárům
Elektrický proud představuje v domácnostech významné riziko. Domov je pro mnoho z nás synonymem bezpečí. Právě tam ale podle průzkumu dochází k téměř polovině zaznamenaných úrazů elektrickým proudem. Se zraněním způsobeným elektrickým proudem se setkalo téměř 30 % Čechů. Za řadou těchto nehod ale nestojí náhoda ani jediná chyba. Často jim předchází dlouhodobě zanedbávaná prevence. Pravidelné revize elektroinstalace neprovádí 63 % domácností. Přitom právě odborná kontrola dokáže odhalit skryté závady dříve, než způsobí úraz nebo požár.
„Elektroinstalace stárne stejně jako jakákoli jiná část domu. Opotřebené vodiče, uvolněné spoje nebo přetěžované zásuvky mohou dlouhou dobu fungovat bez viditelných problémů, přesto představují riziko zranění nebo požáru. Pravidelná revize dokáže podobné závady odhalit včas a výrazně zvyšuje bezpečnost celé domácnosti. Odborník při ní zkontroluje zásuvky, vypínače, vodiče, jističe, rozvaděče i další součásti elektroinstalace,“ říká Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet energie.
Stačí chvilka nepozornosti
Děti patří při zasažení elektrickým proudem k nejzranitelnějším. Průzkum ukázal, že každý desátý zaznamenaný úraz elektrickým proudem postihl právě dítě. Přesto řada Čechů stále podceňuje i jednoduchá preventivní opatření. Záslepky do elektrických zásuvek nepoužívá 22 % domácností s dětmi. Téměř třetina rodičů navíc nepovažuje za nutné odkládat elektrická zařízení mimo dosah dětí.
Podle odborníků přitom stačí několik jednoduchých návyků, které mohou riziko výrazně snížit. Vedle záslepek do zásuvek je důležité ukládat elektrické spotřebiče, nabíječky nebo prodlužovací kabely mimo dětský dosah a nenechávat malé děti bez dozoru v jejich blízkosti.
Když už k zásahu elektrickým proudem dojde, rozhodují první minuty i správný postup.
„Při úrazu elektrickým proudem u dětí je zásadní jednat rychle, ale ne ukvapeně. Nejdůležitější je myslet nejprve na vlastní bezpečí. Zraněného se nikdy nedotýkejte, dokud nepřerušíte přívod elektrického proudu nebo ho bezpečně neoddělíte od zdroje nevodivým předmětem. Následně volejte tísňovou linku 155 nebo 112 a zkontrolujte, zda je postižený při vědomí a dýchá. Pokud nedýchá nebo nereaguje, okamžitě zahajte resuscitaci. U dětí vždy zajistěte následné lékařské vyšetření, protože následky úrazu elektrickým proudem se nemusí projevit hned, i když dítě na první pohled vypadá v pořádku,“ vysvětluje MUDr. Pavla Prandževová, lékařka z Kliniky GHC Praha.
Plyn může být nenápadný. O to důležitější jsou pravidelné kontroly
Elektrická energie ale není jediným zdrojem nebezpečí v domácnostech. Více než desetina Čechů se už setkala se zdravotními komplikacemi způsobenými vysokou koncentrací oxidu uhelnatého v místnosti. Téměř 18 % respondentů zažilo požár vzniklý nepozorností při používání plynového sporáku. Ani pravidelné revize plynových kotlů nejsou samozřejmostí. Každoroční odbornou kontrolu podstupuje jen 34 % respondentů. Dalších 11 % ji provádí jednou za tři roky a 7 % přiznává, že revize neřeší vůbec. Téměř polovina dotázaných doma plynový kotel nemá.
Revizemi by měla procházet i fotovoltaika
Fotovoltaickou elektrárnu dnes dle výzkumu využívá přibližně desetina domácností. Více než pětina jejích majitelů přiznává, že pravidelné revize neprovádí, a dalších 10 % ani neví, zda jejich systém odbornou kontrolou prochází.
„Fotovoltaická elektrárna je investice na desítky let. Aby zůstala bezpečná, výkonná a spolehlivá, potřebuje pravidelné odborné kontroly stejně jako ostatní elektrická zařízení v domácnosti. Ty pomáhají odhalit případné závady dříve, než ovlivní bezpečnost nebo výkon celého systému. Zákazníkům epet proto nově poskytujeme pravidelné revize fotovoltaických elektráren zdarma jako součást péče o jejich zařízení v rámci nového tarifu FIX36 REVIZE,“ doplňuje Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet energie.
Věděli byste, jak uhasit hořící spotřebič?
Průzkum ukázal, že téměř pětina Čechů neví, jak správně uhasit hořící elektrický spotřebič. Odborníci připomínají, že při požáru elektrického zařízení je vždy nutné nejprve odpojit přívod elektřiny, pokud je to bezpečné, a následně použít vhodný hasicí prostředek. Pro hašení elektrických zařízení jsou určeny zejména práškové nebo sněhové (CO2) hasicí přístroje. Použití vody na zařízení pod napětím může situaci výrazně zhoršit. Prevence, pravidelné revize a dodržování základních bezpečnostních pravidel tak zůstávají nejúčinnější ochranou zdraví i majetku.
Zdroj: epet energie
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