Dárky Češi nejčastěji platí z běžného příjmu (71 %), dva z pěti přitom sáhnou i do úspor. Většina se drží při zemi: téměř dvě třetiny lidí plánují za vánoční dárky utratit nejvýše 7000 Kč. Vyplývá to z průzkumu společnosti OVB Allfinanz realizovaného v listopadu 2026.
„Úvěr má smysl jen u hodnotných a potřebných dárků, jako je třeba počítač pro studující dítě. Jinak jsou Vánoce jedním z výdajů, o kterých víme rok dopředu, a proto je nejlepší si na ně nepůjčovat vůbec. Kdo si přesto půjčit musí, měl by si nejdřív položit otázku, zda dluh zvládne splatit z nejbližší výplaty. Pokud ano, může dávat smysl využít produkty s bezúročným obdobím, případně využít vhodnou akci nákupu na splátky bez navýšení. Kontokorent se zpravidla úročí poměrně velkou sazbou a od první koruny. Rychlé nebankovní půjčky na běžné vánoční dárky rozhodně nedoporučujeme," říká Michael Opočenský, úvěrový analytik OVB Allfinanz.
V lednu šetří více ženy
Zatímco necelá třetina lidí po svátcích jen mírně seškrtá výdaje, každý desátý musí výrazně šetřit i několik týdnů. O něco silněji situace dopadá na ženy. Výrazně šetřit musí 13 % z nich, zatímco mezi muži je to 8,5 %.
„Je běžné, že po velkém výdaji si lidé opět chtějí doplnit rezervy na účtu. Samozřejmě mnohem méně bolí, když si to rozloží do celého roku. Kdo si každý měsíc odloží 600 Kč, má do Vánoc přes 7000 Kč, tedy částku, se kterou počítají téměř dvě třetiny Čechů," dodává Opočenský.
Starší dávají peníze, nejmladší si je přejí
Lidé ve věku 54 až 65 let darují peníze nebo poukaz častěji než ostatní věkové skupiny (34 %). Právě peníze by přitom pod stromečkem nejraději našli hlavně lidé do 35 let: ve věku 18 až 26 let je to 38 %, ve věku 27 až 35 let 27 %. Celkově by však téměř každý pátý Čech (18 %) místo hmotného dárku nejraději dostal společně strávený čas.
Měkké dárky pod stromečkem skoro nikdo nechce
Oblečení, módní doplňky nebo vybavení do domácnosti by si jako hlavní vánoční dárek přálo méně než 5 % lidí. Pod stromeček je přitom pořizuje téměř čtvrtina dárců (24 %).
A kdo vybírá dárek pro muže, nemá situaci jednoduchou. Každý pátý muž (20 %) totiž neví, co by si přál. U žen je to pouze 9 %.
Zdroj: OVB Allfinanz
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60144.