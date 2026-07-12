Téměř vyprodané Běhej lesy Klínovec prověřily běžce na nejtěžší trati seriálu

Zatímco před rokem provázely závod déšť a nízké teploty, letos přivítalo běžce slunce, příjemné letní počasí a perfektní podmínky pro trailový běh. Trasy vedly po lesních cestách a horských stezkách v okolí nejvyšší hory Krušných hor a nabídly nejen krásné výhledy, ale také pořádnou porci převýšení.
Největší výzvu tradičně představovala dlouhá ČSOB trasa na 23 kilometrů, která je považována za nejnáročnější závod celého seriálu Běhej lesy. Náročný profil s výrazným převýšením každoročně prověří i zkušené trailové běžce. V mužské kategorii zvítězil Stanislav Zacha, mezi ženami byla nejrychlejší Zuzana Pičmanová.
Skvělé výkony nabídla také Nova střední trasa na 11 kilometrů, která i přes kratší vzdálenost rozhodně nepatří mezi jednoduché. Mezi muži zvítězil Jakub Jakoubek, ženskou kategorii ovládla Barbora Názlerová.
Na nejkratší trase dlouhé 6 kilometrů si pro vítězství doběhl Jakub Trdý, mezi ženami byla nejrychlejší Nikola Vindušková.
Program jako obvykle odstartovaly dětské závody Dr. Max, do nichž se zapojilo 296 malých sportovců. Rodiny s dětmi mohly po celý den využívat také oblíbenou lesní školku Dr. Max, zatímco dospělí bojovali s náročnými tratěmi v okolí Klínovce.
Velkou roli v seriálu Běhej lesy dlouhodobě hraje také jeho charitativní rozměr. Ve spolupráci s generálním partnerem ČSOB a Mastercard lesní smečka podporuje Nadační fond Mathilda, který pomáhá s výcvikem vodicích psů pro zrakově postižené. Po čtvrté zastávce letošní sezony se podařilo vybrat celkem 270.145 korun.
Zázemí závodu nabídlo bohatý doprovodný program i všechny novinky letošní sezony. Velký zájem tradičně budil věrnostní program Revír odměn od ČSOB ve spolupráci s Mastercard, díky kterému si někteří běžci vyzvedli už druhou odměnu za účast na všech čtyřech letošních závodech.
Generali Investments tradičně zajišťovala precizní výsledkový servis i sprinterskou prémii Generali Investments FINISH na posledních 300 metrech trasy. Zakládající partner Lesy ČR pokračuje v projektu výsadby nových stromů za každého účastníka seriálu. Právě na Klínovci v okolí tras vysadil v červnu Les běžců za loňskou sezonu. O zdraví a doplnění vitamínů se postarala zóna Dr. Max. Nečekané povzbuzení v podobě hudebního doprovodu od DJ díky T-Mobile čekalo všechny závodníky hned po výstupu z lanovky.
Sezona Běhej lesy pokračuje už 1. srpna na vyprodané Bílé. Oblíbená beskydská zastávka nabídne další porci trailových kilometrů a naváže na dosavadní úspěšný průběh letošního ročníku. Kdo se nestihl přihlásit, může si trailovou atmosféru užít třeba 19. září v Železné Rudě na Šumavě. Registrace běží na webu.
Zdroj: Raul, Běhej lesy
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